Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Знакомство с настоящим Пхукетом
Таиланд — это не только пляжный отдых и буддистские храмы. Вы убедитесь в этом на экскурсии, где акцент сделан на современной жизни тайцев, на свободолюбивом менталитете и красивых видах без солнца. Я расскажу вам о формировании туристического облика города и том, почему Королевство стало одной из самых посещаемых стран мира. Вы узнаете о буддизме и анимизме, запретах и мифах, традициях и образе жизни. Слышали о магической татуировке Сак Янт, популярной в последние время среди туристов? Я поделюсь, какой силой она обладает и почему ее всё же не стоит наносить. Заметили, что возле каждого тайского жилья есть домики духов? Мы отыщем их, и вы услышите, для чего и кому они предназначены.
Наш маршрут
✨ Живописная дорога вдоль моря к южным смотровым площадкам острова. ✨ Закат на мысе Промтеп — одном из лучших мест для наблюдения за уходящим солнцем. ✨ Вечерние огни крупнейшего храмового комплекса Ват Чалонг. ✨ Ночной рынок Нака Маркет — отличное место, чтобы купить сувениры ручной работы и попробовать тайский стрит-фуд. ✨ Смотровая Ранг Хилл с видом на огни ночного Пхукет Тауна. По желанию зайдем в аутентичный ресторанчик с богатой историей. ✨ Исторический центр Пхукета, на улицах которого в выходные дни разворачивается фестиваль уличной еды Таиланда во всем ее многообразии, с влиянием тайской, малайской и китайской культур. ✨ Центр ночной жизни острова — улица Бангла Роуд с ее шумными барами, вечеринками, колоритными персонажами, тайскими ледибоями.
Организационные детали
Я заберу вас из отеля и по окончании отвезу обратно
Если вы живете на северных пляжах Камала, Сурин, Бангтао, Лагуна, Найтон, Наянг, Майкао, то доплата за трансфер составит 400-800 бат
Вода и снэки включены в стоимость
Дополнительные расходы (по желанию): еда и сувениры
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваш гид на Пхукете
Провёл 304 экскурсии для 442 туристов
Меня зовут Тимур, я работаю в сфере туризма последние 8 лет. Приехав в первый раз в Тайланд, я раз и навсегда влюбился в эту страну улыбок, мягкого климата и потрясающей природы. Живу и работаю на Пхукете больше 4 лет, успел узнать и увидеть многие места, обязательные к посещению, увлекаюсь историей и культурой Тайланда, постигаю буддизм. Буду рад общению с новыми людьми, готовыми познать эту страну.