Вечерний Пхукет: другой взгляд на Таиланд

Ощутить атмосферу города, улицы которого не засыпают с наступлением темноты

Готовы развеять популярные мифы о Пхукете и убедиться, что здесь нет места запретам? В этом нестандартном путешествии вас ждут огни города, знакомство с ночной жизнью, колоритные заведения и стрит-фуд.

Неспящая улица Бангла Роуд, ночной рынок, исторический центр и, конечно, закат в живописной локации — вместе мы откроем совершенно новую грань Пхукета.
Вечерний Пхукет: другой взгляд на Таиланд
Вечерний Пхукет: другой взгляд на Таиланд
Вечерний Пхукет: другой взгляд на Таиланд
Вечерний Пхукет: другой взгляд на Таиланд
Вечерний Пхукет: другой взгляд на Таиланд
Вечерний Пхукет: другой взгляд на Таиланд
Вечерний Пхукет: другой взгляд на Таиланд
Вечерний Пхукет: другой взгляд на Таиланд
Вечерний Пхукет: другой взгляд на Таиланд
Вечерний Пхукет: другой взгляд на Таиланд
Вечерний Пхукет: другой взгляд на Таиланд
Вечерний Пхукет: другой взгляд на Таиланд
Вечерний Пхукет: другой взгляд на Таиланд
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с настоящим Пхукетом

Таиланд — это не только пляжный отдых и буддистские храмы. Вы убедитесь в этом на экскурсии, где акцент сделан на современной жизни тайцев, на свободолюбивом менталитете и красивых видах без солнца. Я расскажу вам о формировании туристического облика города и том, почему Королевство стало одной из самых посещаемых стран мира. Вы узнаете о буддизме и анимизме, запретах и мифах, традициях и образе жизни. Слышали о магической татуировке Сак Янт, популярной в последние время среди туристов? Я поделюсь, какой силой она обладает и почему ее всё же не стоит наносить. Заметили, что возле каждого тайского жилья есть домики духов? Мы отыщем их, и вы услышите, для чего и кому они предназначены.

Наш маршрут

✨ Живописная дорога вдоль моря к южным смотровым площадкам острова.
✨ Закат на мысе Промтеп — одном из лучших мест для наблюдения за уходящим солнцем.
✨ Вечерние огни крупнейшего храмового комплекса Ват Чалонг.
✨ Ночной рынок Нака Маркет — отличное место, чтобы купить сувениры ручной работы и попробовать тайский стрит-фуд.
✨ Смотровая Ранг Хилл с видом на огни ночного Пхукет Тауна. По желанию зайдем в аутентичный ресторанчик с богатой историей.
✨ Исторический центр Пхукета, на улицах которого в выходные дни разворачивается фестиваль уличной еды Таиланда во всем ее многообразии, с влиянием тайской, малайской и китайской культур.
✨ Центр ночной жизни острова — улица Бангла Роуд с ее шумными барами, вечеринками, колоритными персонажами, тайскими ледибоями.

Организационные детали

  • Я заберу вас из отеля и по окончании отвезу обратно
  • Если вы живете на северных пляжах Камала, Сурин, Бангтао, Лагуна, Найтон, Наянг, Майкао, то доплата за трансфер составит 400-800 бат
  • Вода и снэки включены в стоимость
  • Дополнительные расходы (по желанию): еда и сувениры

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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