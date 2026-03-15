Готовы развеять популярные мифы о Пхукете и убедиться, что здесь нет места запретам? В этом нестандартном путешествии вас ждут огни города, знакомство с ночной жизнью, колоритные заведения и стрит-фуд. Неспящая улица Бангла Роуд, ночной рынок, исторический центр и, конечно, закат в живописной локации — вместе мы откроем совершенно новую грань Пхукета.

Описание экскурсии

Знакомство с настоящим Пхукетом

Таиланд — это не только пляжный отдых и буддистские храмы. Вы убедитесь в этом на экскурсии, где акцент сделан на современной жизни тайцев, на свободолюбивом менталитете и красивых видах без солнца. Я расскажу вам о формировании туристического облика города и том, почему Королевство стало одной из самых посещаемых стран мира. Вы узнаете о буддизме и анимизме, запретах и мифах, традициях и образе жизни. Слышали о магической татуировке Сак Янт, популярной в последние время среди туристов? Я поделюсь, какой силой она обладает и почему ее всё же не стоит наносить. Заметили, что возле каждого тайского жилья есть домики духов? Мы отыщем их, и вы услышите, для чего и кому они предназначены.

Наш маршрут

✨ Живописная дорога вдоль моря к южным смотровым площадкам острова.

✨ Закат на мысе Промтеп — одном из лучших мест для наблюдения за уходящим солнцем.

✨ Вечерние огни крупнейшего храмового комплекса Ват Чалонг.

✨ Ночной рынок Нака Маркет — отличное место, чтобы купить сувениры ручной работы и попробовать тайский стрит-фуд.

✨ Смотровая Ранг Хилл с видом на огни ночного Пхукет Тауна. По желанию зайдем в аутентичный ресторанчик с богатой историей.

✨ Исторический центр Пхукета, на улицах которого в выходные дни разворачивается фестиваль уличной еды Таиланда во всем ее многообразии, с влиянием тайской, малайской и китайской культур.

✨ Центр ночной жизни острова — улица Бангла Роуд с ее шумными барами, вечеринками, колоритными персонажами, тайскими ледибоями.

Организационные детали