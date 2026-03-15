Ощутить атмосферу города, улицы которого не засыпают с наступлением темноты
Готовы развеять популярные мифы о Пхукете и убедиться, что здесь нет места запретам? В этом нестандартном путешествии вас ждут огни города, знакомство с ночной жизнью, колоритные заведения и стрит-фуд.
Неспящая улица Бангла Роуд, ночной рынок, исторический центр и, конечно, закат в живописной локации — вместе мы откроем совершенно новую грань Пхукета.
Таиланд — это не только пляжный отдых и буддистские храмы. Вы убедитесь в этом на экскурсии, где акцент сделан на современной жизни тайцев, на свободолюбивом менталитете и красивых видах без солнца. Я расскажу вам о формировании туристического облика города и том, почему Королевство стало одной из самых посещаемых стран мира. Вы узнаете о буддизме и анимизме, запретах и мифах, традициях и образе жизни. Слышали о магической татуировке Сак Янт, популярной в последние время среди туристов? Я поделюсь, какой силой она обладает и почему ее всё же не стоит наносить. Заметили, что возле каждого тайского жилья есть домики духов? Мы отыщем их, и вы услышите, для чего и кому они предназначены.
Наш маршрут
✨ Живописная дорога вдоль моря к южным смотровым площадкам острова. ✨ Закат на мысе Промтеп — одном из лучших мест для наблюдения за уходящим солнцем. ✨ Вечерние огни крупнейшего храмового комплекса Ват Чалонг. ✨ Ночной рынок Нака Маркет — отличное место, чтобы купить сувениры ручной работы и попробовать тайский стрит-фуд. ✨ Смотровая Ранг Хилл с видом на огни ночного Пхукет Тауна. По желанию зайдем в аутентичный ресторанчик с богатой историей. ✨ Исторический центр Пхукета, на улицах которого в выходные дни разворачивается фестиваль уличной еды Таиланда во всем ее многообразии, с влиянием тайской, малайской и китайской культур. ✨ Центр ночной жизни острова — улица Бангла Роуд с ее шумными барами, вечеринками, колоритными персонажами, тайскими ледибоями.
Организационные детали
Я заберу вас из отеля и по окончании отвезу обратно
Если вы живете на северных пляжах Камала, Сурин, Бангтао, Лагуна, Найтон, Наянг, Майкао, то доплата за трансфер составит 400-800 батов
Вода и снэки включены в стоимость
Дополнительные расходы (по желанию): еда и сувениры
Оплата гиду на месте в батах или переводом в рублях на российскую карту
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 5555 туристов
Я — гид по Южному Таиланду. Живу на прекрасном острове Пхукет с 2017 года, за это время узнал и исследовал множество интересных и неповторимых мест. Я изучаю историю Юго-Восточной Азии, читать дальшеуменьшить
постигаю учение Будды, интересуюсь обычаями и традициями местных народов.
За это время я собрал команду единомышленников-гидов, которые, как и я, влюблены в Таиланд и могут рассказать и показать много нового и интересного. Уверен, вы не заскучаете в нашей компании.
Тимур и его команда ждут вас в гости на наших экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
очень все понравилось. комфортный автомобиль, очень интересно рассказывает гид. все наши запросы были выполнены полностью! спасибо
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Александра
Благодарим вас за такую прекрасную экскурсию, отдельное спасибо гиду Владимиру ❤️ Владимир открыл для нас Пхукет, рассказал много интересных деталей жизни на острове, показал прекрасные виды, ответил на наши вопросы. читать дальшеуменьшить
Чувствуется, что человек любит Таиланд, заинтересован в том, чтобы вам понравилось путешествие, добрый, открытый и позитивный. Нам с ним было очень комфортно, а также безопасно, что особенно важно для девушек) спасибо большое 🙏
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М
Мария
Были на экскурсии Вечерний Пхукет. Сын-подросток до скандала не хотел ехать. Но все же нам удалось его взять с собой.)) И он ни разу не пожалел, что поехал!! Тимур провез читать дальшеуменьшить
нас по таким местам, куда мы сами никогда не попали бы! Гора обезьян, буддистский храм,вечерний город и рынок, обзорная площадка. Было очень интересно! Тимур пунктуальный, позитивный и приятный в общении. Всем рекомендуем!
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Анна
Уникальный гид Мария все расскажет о Тайланде и о ночной жизни в нем.
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А
Александра
Огромная благодарность Тимуру за организацию экскурсии “Вечерний Пхукет»! Пять часов пролетели незаметно и очень комфортно. Гид открыл для нас Пхукет! Мы открыли для себя очень много интересных деталей, прекрасные виды, читать дальшеуменьшить
локации, традиции местного населения. На протяжении всего маршрута наш гид отвечал на все наши вопросы подробно, интересно, развернуто. Также хочу поблагодарить Тимура за идеально организованный трансфера на пирс Донсак. Поездка на комфортном автомобиле прошла быстро, комфортно и незаметно. Водитель был очень пунктуальным и внимательным к нашим просьбам. Однозначно рекомендую!
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Ю
Юлия
Экскурсия понравилась. Это была не первая экскурсия после нашего прибытия на Пхукет, что в принципе было и хорошо. Тимур - хороший гид, отвечал на вопросы, включался в диалог. Беседа проходила читать дальшеуменьшить
непринужденно и спокойно. Тимур поначалу ввел нас в курс дела, немного рассказал о Пхукете. Дальше в основном отвечал на вопросы, т. к. мы были уже на других экскурсиях и многое уже знали. На вопросы Тимур отвечал подробно, интересно, развернуто. Локации понравились, экскурсия была немного скорректирована под нас, т. к. на части локаций мы ранее уже были. Например, заехали в деревню художников, очень необычное и аутентичное место.
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