В обзорный тур входят исторические, туристические и видовые места острова Гонконг. Лучшая смотровая и деревня, откуда все началось Пик Виктория — локация номер один по посещению, откуда открываются виды на залив Виктория и на центральные финансовые районы. Подъем на него осуществляем на знаменитом историческом фуникулере. После смотровой отправляемся на южную часть острова, в обеспеченные районы, где проживают богатые жители Гонконга, а далее посетим историческую деревню, где остров приобрёл своё название. Живописная бухта и колоритный район По желанию можно прогуляться по южной бухте Шам Вам на китайских сампанах. Эта бухта — популярное место для съемок. Здесь были сняты голливудские фильмы «Двойной удар» и «Агент 007». А еще в бухте расположился самый большой корабль-ресторан «Джамбо». Далее отправляемся в центральный район города. Здесь мы увидим: самый длинный эскалатор (800 метров), Даосский храм, центральные улицы и городские причалы. При наличии времени переплываем на морских трамвайчиках и окажемся на полуострове Каулун (Девяти драконов), прогуляемся по Аллее звёзд, и насладимся видами на центральный остров Гонконг с набережной. Организационные детали • Дополнительно можно заказать обзорную экскурсию по Гонконгу.

Стоимость дополнительной ночи в отелях: - трехзвездочный отель — 1000฿ - четырехвездочный отель — 2000฿ - пятизвездочный отель — 4000฿.