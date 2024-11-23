Не упустите возможность побывать на настоящем райском отдыхе и насладиться красотой островов Пхи-Пхи и Рок.
Вы откроете для себя яркий подводный мир с разноцветными кораллами и стайками рыб, прогуляетесь по окрестностям и местным магазинам, расслабитесь на белоснежных пляжах и познакомитесь с традициями и культурой жителей.
Вы откроете для себя яркий подводный мир с разноцветными кораллами и стайками рыб, прогуляетесь по окрестностям и местным магазинам, расслабитесь на белоснежных пляжах и познакомитесь с традициями и культурой жителей.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Описание тура
Откройте для себя красоту островов Таиланда Остров Рок — один из самых красивых экзотических островов Таиланда. Здесь вы сможете заняться плаванием в кристально чистой воде, исследовать подводный мир красивых кораллов и красочных рыб. Наслаждайтесь мягкими белыми песчаными пляжами острова. Остров Пхи-Пхи является главным туристическим направлением, и виды здесь просто потрясающие. Остров можно смело назвать настоящим райским уголком Таиланда: поросшие тропическими деревьями скалы, белоснежные песчаные пляжи и совершенно прозрачная вода. Просто загляденье! Что взять с собой:
купальный костюм, • шапочка или кепка, • солнцезащитный лосьон, • сменная одежда, • пляжное полотенце, • фото/видеокамера, • деньги на сувениры или личные расходы.
Ежедневно
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Билет на двоих
|$1 430
|Дополнительный турист
|$1 430
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на автобусе и лодке
- Англо - и русскоязычный гид
- Опытный капитан и экипаж
- Размещение в гостинице
- Страхование от несчастных случаев
- Сбор за национальный парк
- Спасательные жилеты
- Снаряжение для подводного плавания (маска, трубка)
- 2 обеда, 1 ужин, 1 завтрак
- Безалкогольные напитки и свежие фрукты на борту
Что не входит в цену
- Личные расходы туристов
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
- Добрый день
- С радостью подтверждаем ваш заказ. Чтобы экскурсия точно состоялась - пожалуйста, свяжитесь с нами как можно быстрее по номеру +66 62 065 8872 в любом удобном мессенджере. Также необходимо подтвердить своё участие за 24 часа до выезда
- Будем очень рады сопровождать вас в Таиланде, какие ещё туры вас интересуют?
- Не забудьте взять с собой на экскурсию:
- Купальный костюм
- Шапочка или кепка
- Солнцезащитный лосьон
- Сменная одежда
- Пляжное полотенце
- Фото/видеокамера
- Деньги на сувениры или личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Пхукета
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