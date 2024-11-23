Откройте для себя красоту островов Таиланда Остров Рок — один из самых красивых экзотических островов Таиланда. Здесь вы сможете заняться плаванием в кристально чистой воде, исследовать подводный мир красивых кораллов и красочных рыб. Наслаждайтесь мягкими белыми песчаными пляжами острова. Остров Пхи-Пхи является главным туристическим направлением, и виды здесь просто потрясающие. Остров можно смело назвать настоящим райским уголком Таиланда: поросшие тропическими деревьями скалы, белоснежные песчаные пляжи и совершенно прозрачная вода. Просто загляденье! Что взять с собой:

купальный костюм, • шапочка или кепка, • солнцезащитный лосьон, • сменная одежда, • пляжное полотенце, • фото/видеокамера, • деньги на сувениры или личные расходы.