Погрузитесь в историю Юго-Восточной Азии! Исследуйте руины древней Аюттайи и современный Бангкок с его великолепными храмами, отправьтесь в круиз по реке Чаопрайя.
Далее откройте для себя величественные храмы Ангкор-Вата и Байона в Камбодже, полюбуйтесь закатом у Пре Руба и насладитесь традиционным шоу «Апсара».
Далее откройте для себя величественные храмы Ангкор-Вата и Байона в Камбодже, полюбуйтесь закатом у Пре Руба и насладитесь традиционным шоу «Апсара».
Описание тураОткройте для себя культурные сокровища двух стран за три дня! Начните с экскурсии по Бангкоку и древней столице Аюттайя, погрузившись в историю Сиамского королевства. Насладитесь видом на город с Байок Скай и отправьтесь в круиз по реке Чаопрайя. Затем вас ждет загадочный Сием Риеп, где вы посетите великие храмы Ангкор-Вата, Байон и Та Пром. Путешествие завершится незабываемым ужином с традиционным камбоджийским шоу «Апсара»! Важная информация: Необходимо иметь при себе:
- Паспорт, срок окончания действия которого, более 6 месяцев со дня выезда на экскурсию;
- Деньги на личные расходы;
- Разрешение на повторный въезд в Таиланд, если была оформлена виза в Таиланд (можно открыть в иммиграционном офисе в международном аэропорту Пхукета до прохождения паспортного контроля. Стоимость разрешения 1300 бат).
- Фото / видеоаппаратура.
Каждый день с 7:00 до 9:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический парк Аюттайя - древняя столица Сиамского королевства с руинами храмов и дворцов
- Байок Скай (Baiyoke Sky Tower) - панорамный вид на Бангкок с 76 этажа самого высокого здания в Таиланде
- Круиз по реке Чаопрайя - водная прогулка по главной реке Бангкока с видами на храмы и город
- Ват Пхо - храм Лежащего Будды, крупнейший и старейший буддийский храм Бангкока
- Ангкор-Ват - крупнейший в мире религиозный комплекс и символ Камбоджи
- Храм Байон - известен своими загадочными каменными лицами в комплексе Ангкора
- Та Пром - храм, ставший знаменитым благодаря фильмам, заросший джунглями и корнями деревьев
- Храм Пре Руб - храм-горка, популярное место для наблюдения за закатом
- Озеро Тонлесап - крупнейшее пресноводное озеро в Юго-Восточной Азии, важный природный и культурный объект Камбоджи
- Шоу «Апсара» - традиционные камбоджийские танцы, исполненные в древних храмах
Что включено
- Авиабилеты
- Питание (обед, завтрак)
- Обзор Бангкока и Камбоджи
- Гид
- Визы в Камбодже
- Групповой трансфер на территории Бангкока и Камбоджи
- Групповой трансфер на территории Пхукета
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Разрешение на повторный въезд в Таиланд - 1300 бат
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 7:00 до 9:00
Экскурсия длится около 2 дней 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Важная информация
- Необходимо иметь при себе:
- Паспорт, срок окончания действия которого, более 6 месяцев со дня выезда на экскурсию
- Деньги на личные расходы
- Фото / видеоаппаратура
- Разрешение на повторный въезд в Таиланд, если была оформлена виза в Таиланд (можно открыть в иммиграционном офисе в международном аэропорту Пхукета до прохождения паспортного контроля. Стоимость разрешения 1300 бат)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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