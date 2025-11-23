Новогодний круиз по Андаманскому морю в мини-группе
Пройти под парусом от острова к острову, вдоволь накупаться и загореть, посетить места киносъёмок
Проведите первые дни 2026 года без холодов и оливье — подарите себе тепло и экзотические виды Таиланда.
Небольшой дружеской компанией мы выйдем на современной яхте в Андаманское море и под парусом читать дальше
проследуем от острова к острову.
Изучим мангровые заросли и хонгсы Кох-Пхангана, посетим Ко-Тапу и Пхи-Пхи — невероятно прекрасные клочки суши, ставшие декорациями для фильмов «Человек с золотым пистолетом» о Джеймсе Бонде и «Пляж» с Леонардо Ди Каприо.
Будем купаться в открытых водах и скрытых скалами тайных лагунах, а на берегу — веселиться на вечеринках, которыми славятся популярные курорты.
Обязательно привезём домой золотистый загар и запомним этот отпуск как калейдоскоп райских уголков с изумрудными далями, белоснежными песками и густой зеленью тропиков.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 15+
Питание. Стоимость продуктов включена в судовую кассу, оплачивается дополнительно. Готовить на яхте будет кок. Оплата по счёту в кафе и ресторанах — самостоятельно.
Транспорт. Парусник Oceanis 45 с закрытым камбузом и открытой палубой для загара. На борту есть резиновая моторная лодка, снасти для рыбалки.
Виза. Гражданам России не требуется.
Уровень сложности. Лёгкий. Тур подойдёт участникам без специальной подготовки.
Безопасность. Перед отправлением проводится инструктаж, на борту есть спасательные жилеты.
Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
1 день
Подготовка к круизу
Команда встретит вас на борту приветственным фуршетом. Сегодня собираемся, знакомимся и обустраиваемся. Вечером — первый дружеский ужин на яхте.
2 день
Остров Кох-Пханган со скалами, гротами и мангровыми зарослями
Утром выходим в море. Нашей первой целью будет остров Кох-Пханган, известный впечатляющими известняковыми утёсами, таинственными пещерами и густыми мангровыми лесами. Этот живописный уединённый уголок — идеальное место для стоянки на якоре. В отлив мы сможем на каноэ изучить гроты и хонгсы — пустоты в скальных массивах, затопленные в остальное время.
3 день
Остров Джеймса Бонда, якорная стоянка у острова Кох-Рой
Продолжим исследовать залив Пхангнга. Сегодня посетим остров Джеймса Бонда Ко-Тапу — именно тут снимали часть сцен к фильму «Человек с золотым пистолетом». На ночь встанем у островка Кох-Рой с кристально чистой водой и пышной экзотической растительностью.
4 день
Остров Кох-Хонг с уединённой лагуной
Движемся дальше, к острову Кох-Хонг. Его главная достопримечательность — скрытая высокими скалами лагуна с изумрудно-зелёной водой, куда можно добраться через узкий проход. Этот уединённый оазис — рай для плавания, снорклинга, каякинга.
5 день
Рейли-Бич: пляжный отдых, закат, вечеринка
Наша следующая точка — райский пляж Рейли-Бич. Искупаемся в фантастической локации, проводим закат и окунёмся в яркую ночную жизнь курорта.
6 день
Острова Пхи-Пхи: места съёмок «Пляжа», видовые площадки, отдых в отдалённых бухтах
Впереди — встреча с настоящей жемчужиной Андаманского моря, архипелагом Пхи-Пхи. Мы посетим места съёмок фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо, поднимемся на смотровые, искупаемся в диких бухтах, недоступных многим путешественникам. Вечером можем сходить на вечеринки, которыми славятся острова.
7 день
Прощание с Пхи-Пхи и Андаманским морем
Проснувшись утром, мы ещё раз прогуляемся, прощаясь с Пхи-Пхи, и отправимся в обратный путь на Пхукет. До заката будем купаться в море, а вечером, уже в марине, устроим прощальный ужин.
8 день
Завершение круиза
Освобождаем каюты и прощаемся до новых встреч.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€1900
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Все трансферы по маршруту
Работа капитана и кока
Обучение основам парусного дела
Рыбалка
Финальная уборка
Что не входит в цену
Билеты на Пхукет и обратно в ваш город
Трансферы до/от марины
Судовая касса (продукты, топливо, стоянки)
Входные билеты в нацпарки и заповедники
Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пхукет, марина Ао-По, 16:00
Завершение: Пхукет, марина Ао-По, 9:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Екатерина — ваша команда гидов на Пхукете
Привет, друзья!
Меня зовут Екатерина, и я рада знакомству с вами!
Большую часть своей жизни я проработала в модной индустрии как стилист и креативный директор бренда одежды. В свободное от творчества время читать дальше
я обожала путешествовать, прорабатывать новые маршруты и знакомить с ними свою семью и друзей. А в один прекрасный момент в моей жизни появился яхтинг, перевернув всё с ног на голову. Несколько лет я работала в крупнейшей школе яхтинга в России, даря людям восторг от новых впечатлений, осуществляя мечты и вводя в свой мир.
А сейчас мы с командой единомышленников организуем и проводим яхтенные туры по всему миру!
Мы можем показать вам парус во всех его проявлениях. От расслабленного круизного отдыха до активных парусных тренировок и участия в регатах.
Вэлкам, и следуйте за нами, вперёд к приключениям!