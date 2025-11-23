Мои заказы

Новогодний круиз по Андаманскому морю в мини-группе

Пройти под парусом от острова к острову, вдоволь накупаться и загореть, посетить места киносъёмок
Проведите первые дни 2026 года без холодов и оливье — подарите себе тепло и экзотические виды Таиланда.

Небольшой дружеской компанией мы выйдем на современной яхте в Андаманское море и под парусом
проследуем от острова к острову.

Изучим мангровые заросли и хонгсы Кох-Пхангана, посетим Ко-Тапу и Пхи-Пхи — невероятно прекрасные клочки суши, ставшие декорациями для фильмов «Человек с золотым пистолетом» о Джеймсе Бонде и «Пляж» с Леонардо Ди Каприо.

Будем купаться в открытых водах и скрытых скалами тайных лагунах, а на берегу — веселиться на вечеринках, которыми славятся популярные курорты.

Обязательно привезём домой золотистый загар и запомним этот отпуск как калейдоскоп райских уголков с изумрудными далями, белоснежными песками и густой зеленью тропиков.

Новогодний круиз по Андаманскому морю в мини-группе

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 15+

Питание. Стоимость продуктов включена в судовую кассу, оплачивается дополнительно. Готовить на яхте будет кок. Оплата по счёту в кафе и ресторанах — самостоятельно.

Транспорт. Парусник Oceanis 45 с закрытым камбузом и открытой палубой для загара. На борту есть резиновая моторная лодка, снасти для рыбалки.

Возраст участников. 15+.

Виза. Гражданам России не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий. Тур подойдёт участникам без специальной подготовки.

Безопасность. Перед отправлением проводится инструктаж, на борту есть спасательные жилеты.

Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Подготовка к круизу

Команда встретит вас на борту приветственным фуршетом. Сегодня собираемся, знакомимся и обустраиваемся. Вечером — первый дружеский ужин на яхте.

2 день

Остров Кох-Пханган со скалами, гротами и мангровыми зарослями

Утром выходим в море. Нашей первой целью будет остров Кох-Пханган, известный впечатляющими известняковыми утёсами, таинственными пещерами и густыми мангровыми лесами. Этот живописный уединённый уголок — идеальное место для стоянки на якоре. В отлив мы сможем на каноэ изучить гроты и хонгсы — пустоты в скальных массивах, затопленные в остальное время.

Остров Кох-Пханган со скалами, гротами и мангровыми зарослямиОстров Кох-Пханган со скалами, гротами и мангровыми зарослямиОстров Кох-Пханган со скалами, гротами и мангровыми зарослямиОстров Кох-Пханган со скалами, гротами и мангровыми зарослями
3 день

Остров Джеймса Бонда, якорная стоянка у острова Кох-Рой

Продолжим исследовать залив Пхангнга. Сегодня посетим остров Джеймса Бонда Ко-Тапу — именно тут снимали часть сцен к фильму «Человек с золотым пистолетом». На ночь встанем у островка Кох-Рой с кристально чистой водой и пышной экзотической растительностью.

Остров Джеймса Бонда, якорная стоянка у острова Кох-РойОстров Джеймса Бонда, якорная стоянка у острова Кох-РойОстров Джеймса Бонда, якорная стоянка у острова Кох-РойОстров Джеймса Бонда, якорная стоянка у острова Кох-Рой
4 день

Остров Кох-Хонг с уединённой лагуной

Движемся дальше, к острову Кох-Хонг. Его главная достопримечательность — скрытая высокими скалами лагуна с изумрудно-зелёной водой, куда можно добраться через узкий проход. Этот уединённый оазис — рай для плавания, снорклинга, каякинга.

Остров Кох-Хонг с уединённой лагунойОстров Кох-Хонг с уединённой лагунойОстров Кох-Хонг с уединённой лагунойОстров Кох-Хонг с уединённой лагуной
5 день

Рейли-Бич: пляжный отдых, закат, вечеринка

Наша следующая точка — райский пляж Рейли-Бич. Искупаемся в фантастической локации, проводим закат и окунёмся в яркую ночную жизнь курорта.

Рейли-Бич: пляжный отдых, закат, вечеринкаРейли-Бич: пляжный отдых, закат, вечеринкаРейли-Бич: пляжный отдых, закат, вечеринкаРейли-Бич: пляжный отдых, закат, вечеринка
6 день

Острова Пхи-Пхи: места съёмок «Пляжа», видовые площадки, отдых в отдалённых бухтах

Впереди — встреча с настоящей жемчужиной Андаманского моря, архипелагом Пхи-Пхи. Мы посетим места съёмок фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо, поднимемся на смотровые, искупаемся в диких бухтах, недоступных многим путешественникам. Вечером можем сходить на вечеринки, которыми славятся острова.

Острова Пхи-Пхи: места съёмок «Пляжа», видовые площадки, отдых в отдалённых бухтахОстрова Пхи-Пхи: места съёмок «Пляжа», видовые площадки, отдых в отдалённых бухтахОстрова Пхи-Пхи: места съёмок «Пляжа», видовые площадки, отдых в отдалённых бухтахОстрова Пхи-Пхи: места съёмок «Пляжа», видовые площадки, отдых в отдалённых бухтах
7 день

Прощание с Пхи-Пхи и Андаманским морем

Проснувшись утром, мы ещё раз прогуляемся, прощаясь с Пхи-Пхи, и отправимся в обратный путь на Пхукет. До заката будем купаться в море, а вечером, уже в марине, устроим прощальный ужин.

Прощание с Пхи-Пхи и Андаманским моремПрощание с Пхи-Пхи и Андаманским моремПрощание с Пхи-Пхи и Андаманским моремПрощание с Пхи-Пхи и Андаманским морем
8 день

Завершение круиза

Освобождаем каюты и прощаемся до новых встреч.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1900
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все трансферы по маршруту
  • Работа капитана и кока
  • Обучение основам парусного дела
  • Рыбалка
  • Финальная уборка
Что не входит в цену
  • Билеты на Пхукет и обратно в ваш город
  • Трансферы до/от марины
  • Судовая касса (продукты, топливо, стоянки)
  • Входные билеты в нацпарки и заповедники
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пхукет, марина Ао-По, 16:00
Завершение: Пхукет, марина Ао-По, 9:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов на Пхукете
Привет, друзья! Меня зовут Екатерина, и я рада знакомству с вами! Большую часть своей жизни я проработала в модной индустрии как стилист и креативный директор бренда одежды. В свободное от творчества время
я обожала путешествовать, прорабатывать новые маршруты и знакомить с ними свою семью и друзей. А в один прекрасный момент в моей жизни появился яхтинг, перевернув всё с ног на голову. Несколько лет я работала в крупнейшей школе яхтинга в России, даря людям восторг от новых впечатлений, осуществляя мечты и вводя в свой мир. А сейчас мы с командой единомышленников организуем и проводим яхтенные туры по всему миру! Мы можем показать вам парус во всех его проявлениях. От расслабленного круизного отдыха до активных парусных тренировок и участия в регатах. Вэлкам, и следуйте за нами, вперёд к приключениям!

