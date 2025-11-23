Питание. Стоимость продуктов включена в судовую кассу, оплачивается дополнительно. Готовить на яхте будет кок. Оплата по счёту в кафе и ресторанах — самостоятельно.

Транспорт. Парусник Oceanis 45 с закрытым камбузом и открытой палубой для загара. На борту есть резиновая моторная лодка, снасти для рыбалки.

Возраст участников. 15+.

Виза. Гражданам России не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий. Тур подойдёт участникам без специальной подготовки.

Безопасность. Перед отправлением проводится инструктаж, на борту есть спасательные жилеты.

Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты.