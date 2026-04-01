Вся Малайзия за 6 дней: Куала-Лумпур, Гентинг и Лангкави

6-дневный тур из Таиланда по маршруту Куала-Лумпур — Гентинг Хайлендс — Лангкави позволяет увидеть мегаполис, горный курорт и тропический остров в одной продуманной программе.

Включены перелёты, трансферы, отели и сопровождение, с балансом экскурсий и свободного времени для отдыха. Оптимальный формат для первого знакомства с Малайзией, пар и семей с детьми.
Описание тура

Путешествие, в котором Малайзия раскрывается полностью
Этот тур — не просто поездка, а продуманный маршрут «всё и сразу». За 6 дней вы увидите разные стороны Малайзии: энергию мегаполиса, прохладу гор и абсолютный релакс на тропическом острове. Без спешки, с комфортом и полным сопровождением от выезда из отеля в Таиланде до возвращения обратно.
Куала-Лумпур — город, который впечатляет с первого взгляда
Современные небоскрёбы здесь соседствуют с храмами и колониальной архитектурой. Вы прогуляетесь по историческому центру, увидите легендарные башни Петронас, побываете на площади Мердека и подниметесь к священным пещерам Бату — одному из главных символов страны.
Гентинг Хайлендс — свежий воздух и виды над облаками
Горный курорт Гентинг — это другая Малайзия. Здесь прохладнее, тише и невероятно красиво: панорамные дороги, зелёные склоны и современные развлекательные комплексы. По желанию можно прокатиться на канатной дороге, посетить аттракционы или казино.

Лангкави — остров, где время замедляется

Три дня на Лангкави созданы для отдыха и удовольствия. Пляжи, море, закаты и свобода выбора: ничего не делать или добавить в программу морские прогулки, снорклинг, спа, канатную дорогу и экскурсии по острову. Это идеальный баланс между активным путешествием и настоящим отпуском.

Комфорт с первого дня

Вам не нужно думать о логистике — все перелёты, трансферы и размещение уже включены. Мы забираем вас из отеля и сопровождаем на протяжении всего маршрута. Почему этот тур выбирают снова и снова• За одну поездку — 3 формата отдыха.
  • Оптимален для первого знакомства с Малайзией.
  • Подходит для пар и семей с детьми.
  • Проверенные отели и понятная программа.
  • Свободное время + экскурсии по желанию.
  • Честная цена без скрытых доплат.
  • Отличный вариант для семей.
  • Маршрут комфортный, без переездов «на износ», с возможностью подстроить отдых под детей. Действуют специальные семейные цены и акции. Кому подойдёт этот тур• Тем, кто хочет увидеть максимум за короткое время.
  • Любителям красивых видов и моря.
  • Тем, кто ценит комфорт и сопровождение.
Тем, кто путешествует из Таиланда. Это путешествие про эмоции, контрасты и ощущение, что вы действительно побывали в Малайзии, а не просто «заехали». Бронируйте заранее — места в группе ограничены.
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Куала-Лумпур
  • Башни Петронас - главный символ Малайзии
  • Площадь Мердека - исторический центр столицы
  • Центр Куала-Лумпура - современная и колониальная архитектура
  • Пещеры Бату - индуистский храмовый комплекс в скалах
  • Гентинг Хайлендс
  • Горный курорт Гентинг
  • Панорамные горные виды и смотровые площадки
  • Канатная дорога SkyWay (по желанию)
  • Развлекательный комплекс и казино (по желанию)
  • Остров Лангкави
  • Пляжи Лангкави с белым песком
  • Андаманское море
  • Морские острова вокруг Лангкави (при выборе экскурсии)
  • Снорклинг-зоны с кораллами и рыбами (по желанию)
  • Канатная дорога Лангкави и Sky Bridge (по желанию)
  • Природные смотровые площадки и закаты
  • Дополнительно
  • Международные и внутренние перелёты по Малайзии
  • Путешествие по стране с гидом и комфортными трансферами
Что включено
  • Забор и возвращение в отели Таиланда
  • Все трансферы по маршруту в Малайзии
  • Авиаперелеты: Таиланд → Куала-Лумпур, Куала-Лумпур → Лангкави, Лангкави → Куала-Лумпур → Таиланд
  • Проживание 5 ночей: ibis KL (Куала-Лумпур, Гентинг), Bella Vista Waterfront Resort (Лангкави)
  • Завтраки
  • Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру и пещеры Бату с гидом
  • Экскурсия на Гентинг с гидом
  • Страховка на время тура
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины вне программы
  • Морская прогулка с островами и снорклинг ~ 2.500 бат/чел
  • Спа-процедуры ~ 2.000 бат/чел
  • Канатная дорога и смотровая площадка на горе Мат Чинчанг ~ 1.500 бат/чел
  • Вечерняя прогулка по пляжу с фото ~ 1.000 бат/чел
  • Казино и аттракционы на Гентинг ~ 2.000 бат/чел
  • SkyWay (канатная дорога на Гентинг) ~ 500 бат/чел
  • Личные расходы, сувениры, чаевые гиду и водителю
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пхукет, ваш отель
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Важно! Все индивидуальные туры оплачиваются заранее, по предоплате
  • Что взять с собой:
  • Паспорт (или фото паспорта в телефоне)
  • Купальник, полотенце, сменную одежду
  • Солнцезащитный крем, головной убор, очки
  • Удобную обувь для прогулок по природе и пещерам
  • Репеллент от комаров (желательно)
  • Фотоаппарат/телефон для незабываемых кадров
  • Наличные на сувениры и личные расходы
  • На связи:
  • В день до тура мы свяжемся с вами для подтверждения времени трансфера
  • Если у вас изменился номер телефона, отель или есть дополнительные вопросы - пожалуйста, сообщите нам как можно скорее
  • Программа тура может меняться из-за погодных условий и дня недели
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

$1150 за человека