Чайна Таун, Первая торговая площадь, место слияния двух рек, мечеть Масджид Джемек и Централ Маркет по желанию. Китайский храм Тянь Ху на горе с видом на город. Национальная мечеть, здание старого вокзала и управления железных дорог. Дворец Султана. Площадь Независимости Датаран Мердека.
Описание тура1-й день: 04:00 — Трансфер из отеля в аэропорт Пхукета. 08:00 — Вылет с Пхукета в Куала-Лумпур. 10:30 — Прилёт в Куала-Лумпур, встреча с гидом в аэропорту. Обзорная экскурсия по городу (4 часа): Чайна Таун, Первая торговая площадь, место слияния двух рек, мечеть Масджид Джемек и Центральный рынок (по желанию). Китайский храм Тянь Ху на горе с видом на город. Национальная мечеть, здание старого вокзала и управления железных дорог. Дворец Султана: парадные ворота и фотосессия с гвардейцами. Площадь Независимости Датаран Мердека: дворец султана Абдул Самада, королевский клуб Селангор, бывший офис компании Petronas. Посещение галереи. Площадка для фотографирования башен Петронас и проезд через деловой центр города. Телевышка Менара (фото со стороны). 17:00 — Заселение в отель в центре города. Свободное время для ужина, отдыха, прогулок по городу, шопинга и развлечений. 2-й день: Завтрак в отеле. Свободное время для отдыха, прогулок по городу, шопинга и развлечений. До 12:00 — Выселение из номера отеля. Дополнительные экскурсии по желанию: Башни Петронас — $35 с человека (необходимо бронировать заранее). Пещеры Бату + город-призрак Путраджайя — $300 за группу до 4 человек. 17:00 — Выезд в аэропорт. 20:40 — Вылет на Пхукет. 21:40 — Прилёт на Пхукет, трансфер в отель. Важная информация: ❗ Обращаем ваше внимание: участие в экскурсии возможно только при полной предоплате напрямую организаторам. Оплата производится по карте: Visa, Mastercard или МИР (для граждан РФ). Ссылка для оплаты будет отправлена после подтверждения бронирования. 🧳 Возьмите с собой: Сумка/рюкзак весом до 7 кг Вещи в самолете берем с собой в ручную кладь Жидкости допускаются в емкости до 100 мл, общий объем до 1 литра Комплект сменной одежды и предметы личной гигиены Защита от солнца: крем, очки, головной убор, рубашка Телефон, камера, зарядные устройства Паспорт и деньги на личные расходы, экскурсии, питание и сувениры
Ежедневно
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чайна Таун
- Первая торговая площадь
- Место слияния двух рек
- Мечеть Масджид Джемек и Централ Маркет по желанию
- Китайский храм Тянь Ху на горе с видом на город
- Национальная мечеть
- Здание старого вокзала и управления железных дорог
- Дворец Султана
- Площадь Независимости Датаран Мердека
Что включено
- Трансферы на Пхукете и в Малайзии по программе
- Проживание: отель 3-4* в центре города (De King KLCC, Holiday Inn KLCC, Corus или аналогичные)
- Завтрак в отеле
- Индивидуальная обзорная экскурсия продолжительностью 3-4 часа
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Авиабилет Пхукет - Куала-Лумпур - Пхукет по тарифам авиакомпаний, в среднем 7 000 бат с человека
- Трансфер из отелей района Као Лак - 5 000 бат за машину
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- ❗ Обращаем ваше внимание: участие в экскурсии возможно только при полной предоплате напрямую организаторам
- 🧳 Возьмите с собой:
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Пхукета
Похожие туры из Пхукета
Индивидуальное путешествие к озеру духов Чео Лан с трансфером из Пхукета
Отправиться в 4-часовое плавание на лодке, посетить пещерный храм и деревню морских людей
Начало: Пхукет, заберём вас из отеля, 8:00
14 ноя в 08:00
20 ноя в 08:00
$400 за человека
С Пхукета к островам Краби: тур на катамаране только для вашей компании
Побывать в уединённых уголках Таиланда, отдохнуть на райских пляжах и порыбачить с борта
Начало: Пхукет, пристань Ао По Гранд Марина (восток остров...
23 ноя в 09:00
30 ноя в 09:00
$10 500 за всё до 8 чел.
Билеты
Входной билет в аквапарк «Андаманда» + трансфер
Начало: Ваш отель
Расписание: Согласно расписанию в календаре
13 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
$47.50 за билет