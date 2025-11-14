Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Чайна Таун, Первая торговая площадь, место слияния двух рек, мечеть Масджид Джемек и Централ Маркет по желанию. Китайский храм Тянь Ху на горе с видом на город. Национальная мечеть, здание старого вокзала и управления железных дорог. Дворец Султана. Площадь Независимости Датаран Мердека.

Индивидуальный тур Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 дня Размер группы 1-5 человек На чём проводится На автобусе Когда Ежедневно $921 за человека

Описание тура 1-й день: 04:00 — Трансфер из отеля в аэропорт Пхукета. 08:00 — Вылет с Пхукета в Куала-Лумпур. 10:30 — Прилёт в Куала-Лумпур, встреча с гидом в аэропорту. Обзорная экскурсия по городу (4 часа): Чайна Таун, Первая торговая площадь, место слияния двух рек, мечеть Масджид Джемек и Центральный рынок (по желанию). Китайский храм Тянь Ху на горе с видом на город. Национальная мечеть, здание старого вокзала и управления железных дорог. Дворец Султана: парадные ворота и фотосессия с гвардейцами. Площадь Независимости Датаран Мердека: дворец султана Абдул Самада, королевский клуб Селангор, бывший офис компании Petronas. Посещение галереи. Площадка для фотографирования башен Петронас и проезд через деловой центр города. Телевышка Менара (фото со стороны). 17:00 — Заселение в отель в центре города. Свободное время для ужина, отдыха, прогулок по городу, шопинга и развлечений. 2-й день: Завтрак в отеле. Свободное время для отдыха, прогулок по городу, шопинга и развлечений. До 12:00 — Выселение из номера отеля. Дополнительные экскурсии по желанию: Башни Петронас — $35 с человека (необходимо бронировать заранее). Пещеры Бату + город-призрак Путраджайя — $300 за группу до 4 человек. 17:00 — Выезд в аэропорт. 20:40 — Вылет на Пхукет. 21:40 — Прилёт на Пхукет, трансфер в отель. Важная информация: ❗ Обращаем ваше внимание: участие в экскурсии возможно только при полной предоплате напрямую организаторам. Оплата производится по карте: Visa, Mastercard или МИР (для граждан РФ). Ссылка для оплаты будет отправлена после подтверждения бронирования. 🧳 Возьмите с собой: Сумка/рюкзак весом до 7 кг Вещи в самолете берем с собой в ручную кладь Жидкости допускаются в емкости до 100 мл, общий объем до 1 литра Комплект сменной одежды и предметы личной гигиены Защита от солнца: крем, очки, головной убор, рубашка Телефон, камера, зарядные устройства Паспорт и деньги на личные расходы, экскурсии, питание и сувениры

