Мои заказы

На парусном катамаране по островам Самуи и Сиамского залива в мини-группе. Всё включено

Позагорать на палубе, исследовать подводный мир и погулять по национальному парку
Приглашаем провести неделю под парусами там, где время замедляется, а мир сужается до горизонта, тёплого моря и островов, возникающих из воды, словно миражи.

Утренний кофе на палубе будет сменяться купанием в
читать дальшеуменьшить

прозрачных лагунах, днём вас ждут катание на сапах, исследования подводного мира и прогулки по живописному побережью, а вечерами — ужины под звёздами и мягкий свет тропических закатов.

Просторный катамаран станет нашим домом, где есть всё для комфорта, а команда окружит заботой и наполнит дни спокойствием и вкусами — шеф-повар будет радовать вас блюдами тайской кухни.

Это путешествие про ощущение свободы и отдых, который возвращает лёгкость, вдохновение и то редкое чувство, что ты именно там, где должен быть.

На парусном катамаране по островам Самуи и Сиамского залива в мини-группе. Всё включено
На парусном катамаране по островам Самуи и Сиамского залива в мини-группе. Всё включено
На парусном катамаране по островам Самуи и Сиамского залива в мини-группе. Всё включено

Описание тура

Организационные детали

Размещение и передвижение на катамаране, экипаж на борту.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение, первые мили

Наше путешествие начнётся на острове Самуи — одной из ключевых жемчужин Сиамского залива. Экипаж встретит гостей в марине, поможет разместиться на борту катамарана и проведёт вводный инструктаж. Вечером судно отойдёт от берега, и огни города постепенно останутся за кормой. На палубе будет накрыт ужин из свежей рыбы и тропических фруктов, зазвучит спокойная музыка.

Встреча, размещение, первые милиВстреча, размещение, первые милиВстреча, размещение, первые мили
2 день

Ко Тин - остров уединения

Сегодня мы подойдём к небольшому острову Ко Тин с белоснежным песком и прозрачной водой. Здесь можно будет искупаться, заняться снорклингом или отдохнуть на палубе под солнцем. После обеда состоится короткий переход, а вечер пройдёт в тихой бухте в спокойной обстановке.

Ко Тин - остров уединенияКо Тин - остров уединенияКо Тин - остров уединения
3 день

Архипелаг Анг Тонг - морской национальный парк

В этот день исследуем архипелаг Анг Тонг, состоящий из 42 островов, окружённых изумрудными водами. Скальные берега, пещеры и скрытые лагуны создают ощущение нетронутой природы. Запланированы прогулки на каяках вдоль побережья и подъём на смотровую площадку, откуда откроется панорама всего парка.

Архипелаг Анг Тонг - морской национальный паркАрхипелаг Анг Тонг - морской национальный паркАрхипелаг Анг Тонг - морской национальный парк
4 день

Ко Най Пхут - день тишины и покоя

Этот день проведём в ритме отдыха и созерцания. Утром будет возможность заняться йогой на палубе, затем состоится прогулка вдоль берега и купание в прозрачной воде. Вечером шеф приготовит ужин из свежей рыбы и фруктов.

Ко Най Пхут - день тишины и покояКо Най Пхут - день тишины и покояКо Най Пхут - день тишины и покоя
5 день

Ко Тао и подводный мир Таиланда

Сегодня совершим переход к северной части острова Ко Тао — одному из лучших мест для снорклинга и дайвинга в регионе. Под водой вам откроется мир кораллов, морских звёзд, черепах и стай разноцветных рыб. После купания будет время для отдыха и наслаждения солнцем на палубе.

Ко Тао и подводный мир ТаиландаКо Тао и подводный мир ТаиландаКо Тао и подводный мир Таиланда
6 день

Юг Ко Тао

Южная сторона острова Ко Тао известна уютными бухтами и лагунами. В течение дня можно будет плавать, исследовать гроты, попробовать порыбачить или просто отдыхать. Обед из блюд тайской кухни с ананасом и лаймом будет приготовлен на борту катамарана.

Юг Ко ТаоЮг Ко ТаоЮг Ко Тао
7 день

Ко Пханган

Сегодня окажемся на острове Ко Пханган, который встретит нас прозрачной водой и зелёными холмами. День будет посвящён купанию, прогулкам и спокойному отдыху. К вечеру закат окрасит небо в золотые оттенки, на палубе зазвучит тихая музыка и появится мягкий свет вечерних огней.

Ко ПханганКо ПханганКо Пханган
8 день

Бухта Чавенг, завершение тура

Утром катамаран подойдёт к бухте Чавенг на Самуи. Завтрак пройдёт на палубе, после сделаем последние фотографии и попрощаемся с командой.

Бухта Чавенг, завершение тураБухта Чавенг, завершение тураБухта Чавенг, завершение тура

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник€2153
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на катамаране
  • Полный пансион (завтрак, обед, ужин), напитки, 1 алкогольный коктейль в день
  • Услуги капитана и профессиональных шкиперов
  • Расходные материалы для яхты (дизельное топливо, топливо и вода)
  • Снаряжение для снорклинга, 2 сапа, 1 каяк
  • Постельное бельё и полотенца
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Трансфер от и до аэропорта
  • Личные расходы на берегу
  • Обратите внимание: стоимость тура зависит от дат
  • 02.05.2026-09.05.2026 - €2153
  • 09.05.2026-22.08.2026 - €2206
  • 22.08.2026-29.08.2026 - €2153
  • 29.08.2026-05.09.2026 - €2100
Где начинаем и завершаем?
Начало: Самуи, 15:00
Завершение: Самуи, 8:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваш гид на Самуи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 2 туристов
Меня зовут Юрий, и я занимаюсь яхтингом с 14 лет. Более 6 лет посвящаю себя организации яхтенных путешествий в разных странах. Мы с моей командой постоянно развиваемся и стремимся к лучшему сервису, чтобы туры получались живыми, а гости всегда оставляли хорошие отзывы. До встречи!

Тур входит в следующие категории Самуи

Похожие туры на «На парусном катамаране по островам Самуи и Сиамского залива в мини-группе. Всё включено»

Острова Самуи и Сиамский залив под парусами
На яхте
7 дней 16 часов
Острова Самуи и Сиамский залив под парусами
Начало: Самуи
2468 ฿ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры на Самуи
Все туры из Самуи
€2153 за человека