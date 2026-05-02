Утренний кофе на палубе будет сменяться купанием в
Описание тура
Организационные детали
Размещение и передвижение на катамаране, экипаж на борту.
Программа тура по дням
Встреча, размещение, первые мили
Наше путешествие начнётся на острове Самуи — одной из ключевых жемчужин Сиамского залива. Экипаж встретит гостей в марине, поможет разместиться на борту катамарана и проведёт вводный инструктаж. Вечером судно отойдёт от берега, и огни города постепенно останутся за кормой. На палубе будет накрыт ужин из свежей рыбы и тропических фруктов, зазвучит спокойная музыка.
Ко Тин - остров уединения
Сегодня мы подойдём к небольшому острову Ко Тин с белоснежным песком и прозрачной водой. Здесь можно будет искупаться, заняться снорклингом или отдохнуть на палубе под солнцем. После обеда состоится короткий переход, а вечер пройдёт в тихой бухте в спокойной обстановке.
Архипелаг Анг Тонг - морской национальный парк
В этот день исследуем архипелаг Анг Тонг, состоящий из 42 островов, окружённых изумрудными водами. Скальные берега, пещеры и скрытые лагуны создают ощущение нетронутой природы. Запланированы прогулки на каяках вдоль побережья и подъём на смотровую площадку, откуда откроется панорама всего парка.
Ко Най Пхут - день тишины и покоя
Этот день проведём в ритме отдыха и созерцания. Утром будет возможность заняться йогой на палубе, затем состоится прогулка вдоль берега и купание в прозрачной воде. Вечером шеф приготовит ужин из свежей рыбы и фруктов.
Ко Тао и подводный мир Таиланда
Сегодня совершим переход к северной части острова Ко Тао — одному из лучших мест для снорклинга и дайвинга в регионе. Под водой вам откроется мир кораллов, морских звёзд, черепах и стай разноцветных рыб. После купания будет время для отдыха и наслаждения солнцем на палубе.
Юг Ко Тао
Южная сторона острова Ко Тао известна уютными бухтами и лагунами. В течение дня можно будет плавать, исследовать гроты, попробовать порыбачить или просто отдыхать. Обед из блюд тайской кухни с ананасом и лаймом будет приготовлен на борту катамарана.
Ко Пханган
Сегодня окажемся на острове Ко Пханган, который встретит нас прозрачной водой и зелёными холмами. День будет посвящён купанию, прогулкам и спокойному отдыху. К вечеру закат окрасит небо в золотые оттенки, на палубе зазвучит тихая музыка и появится мягкий свет вечерних огней.
Бухта Чавенг, завершение тура
Утром катамаран подойдёт к бухте Чавенг на Самуи. Завтрак пройдёт на палубе, после сделаем последние фотографии и попрощаемся с командой.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€2153
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на катамаране
- Полный пансион (завтрак, обед, ужин), напитки, 1 алкогольный коктейль в день
- Услуги капитана и профессиональных шкиперов
- Расходные материалы для яхты (дизельное топливо, топливо и вода)
- Снаряжение для снорклинга, 2 сапа, 1 каяк
- Постельное бельё и полотенца
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Трансфер от и до аэропорта
- Личные расходы на берегу
- Обратите внимание: стоимость тура зависит от дат
- 02.05.2026-09.05.2026 - €2153
- 09.05.2026-22.08.2026 - €2206
- 22.08.2026-29.08.2026 - €2153
- 29.08.2026-05.09.2026 - €2100