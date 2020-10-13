Как добраться до Магуна на самолёте
В Магуне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Magong Airport» вам не избежать
Список аэропортов Магуна
- Магун MZGMagong Airport
Самые дешёвые билеты в Магун из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|13.10.2020
|из 🇹🇼Тайчжуна
|3 317
|45м
|24.10.2020
|из 🇹🇼Тайнани
|3 529
|30м
|14.11.2020
|из 🇹🇼Гаосюн
|3 789
|40м
|19.10.2020
|из 🇹🇼Тайбэй
|4 190
|45м
|12.11.2020
|из 🇹🇼Цзиньмэни
|8 843
|13ч 5м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону