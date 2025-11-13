Я встречу вас на автомобиле, и мы отправимся путешествовать по живописным окрестностям Тайбэя — с остановками в самых атмосферных местах. Я покажу, как гармонично сочетаются природные ландшафты, древние ритуалы, чайные традиции, вулканические горы и аутентичные улочки. Всего за один день вы увидите всё, за что любят Тайвань — и чуть больше.

Описание экскурсии

Горные дороги и чайные террасы

Мы поднимемся в холмы по зигзагообразным серпантинам — туда, где в утренней дымке виднеются плантации тайваньского улуна. У подножия озера Тысячи островов раскинулись настоящие чайные сады: зелёные, ухоженные, живые. Здесь время будто замедляется.

Чайная столица — Пинлинь

Дальше — прогулка по городу, где всё пронизано ароматом чая. В Пинлине можно не только пройти по уютным улочкам, но и по желанию зайти в лавку местного фермера, чтобы попробовать улуны, собранные вручную на окрестных склонах.

Горная свежесть у водопада Шифэнь

Следующая остановка — знаменитый водопад Шифэнь, мини-Ниагара Тайваня. Здесь — подвесные мосты, кристально чистые реки и насыщенный воздух, которым хочется дышать полной грудью.

Ритуал фонариков счастья в Пинси

После прогулки направимся в район Пинси — в наши дни он стал культурным символом Тайваня. Здесь, прямо на железнодорожных путях узкоколейки, вы примете участие в традиционном ритуале:

выберете фонарик по цвету

напишете на нём своё желание

и отпустите в небо, наблюдая, как он исчезает над горами

Финальный аккорд — рынок Мианькоу

Если останется время — заглянем на ночной рынок в районе Килунг. Miankou Night Market — это сотни огней, пар от уличной еды, морепродукты, необычные десерты и местный колорит, который лучше всего ощущается вечером.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле с кондиционером.