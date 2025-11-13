Высокогорные плантации, водопад Шифень, небесные фонарики и вечерний рынок у моря
Я встречу вас на автомобиле, и мы отправимся путешествовать по живописным окрестностям Тайбэя — с остановками в самых атмосферных местах.
Я покажу, как гармонично сочетаются природные ландшафты, древние ритуалы, чайные традиции, вулканические горы и аутентичные улочки. Всего за один день вы увидите всё, за что любят Тайвань — и чуть больше.
Мы поднимемся в холмы по зигзагообразным серпантинам — туда, где в утренней дымке виднеются плантации тайваньского улуна. У подножия озера Тысячи островов раскинулись настоящие чайные сады: зелёные, ухоженные, живые. Здесь время будто замедляется.
Чайная столица — Пинлинь
Дальше — прогулка по городу, где всё пронизано ароматом чая. В Пинлине можно не только пройти по уютным улочкам, но и по желанию зайти в лавку местного фермера, чтобы попробовать улуны, собранные вручную на окрестных склонах.
Горная свежесть у водопада Шифэнь
Следующая остановка — знаменитый водопад Шифэнь, мини-Ниагара Тайваня. Здесь — подвесные мосты, кристально чистые реки и насыщенный воздух, которым хочется дышать полной грудью.
Ритуал фонариков счастья в Пинси
После прогулки направимся в район Пинси — в наши дни он стал культурным символом Тайваня. Здесь, прямо на железнодорожных путях узкоколейки, вы примете участие в традиционном ритуале:
выберете фонарик по цвету
напишете на нём своё желание
и отпустите в небо, наблюдая, как он исчезает над горами
Финальный аккорд — рынок Мианькоу
Если останется время — заглянем на ночной рынок в районе Килунг. Miankou Night Market — это сотни огней, пар от уличной еды, морепродукты, необычные десерты и местный колорит, который лучше всего ощущается вечером.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле с кондиционером.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Тайбэй
Провёл экскурсии для 11 туристов
Родился на Камчатке, родители из Питера. С 2003 года сопровождаю поставки и проекты в Китае, Японии и по всему миру. Свободно владею английским и китайским. С 2015 живу на Тайване читать дальше
с семьёй. Тайвань — это секретная культурная «перемычка» — перекрёсток, соединяющий Японию, Китай и Тихоокеанские народы. Тайвань еще называют the Hidden Treasure of Asia.
Я всегда ощущал себя «азиатом», хотел быть здесь дольше, освоить язык (но больше культуру), поэтому у нас семьёй появился Тайбэй и Тайвань. И любовь к азиатской еде и новым вкусам.
Считаю Тайбэй своим родным городом, чувствую его настроение, как он «дышит», а так как знаю китайский язык, понимаю, о чём он ещё и «говорит» голосами своих многочисленных жителей.