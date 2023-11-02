Увидеть ключевые достопримечательности города и попробовать лучшие блюда местной кухни
Предлагаю погурманить по-тайваньски и заодно прогуляться по хорошо знакомым мне запутанным улочкам старого Тайбэя.
А ещё — окунуться в хитросплетения истории этих мест, где каждый храм, монумент, алтарь и рынок отражает традиции, культуру и мысли людей, здесь проживающих или сюда эмигрировавших.
А ещё — окунуться в хитросплетения истории этих мест, где каждый храм, монумент, алтарь и рынок отражает традиции, культуру и мысли людей, здесь проживающих или сюда эмигрировавших.
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Описание
Что вас ожидает
Встречаемся у Храма драконьей горы — одновременно буддийского и даосского комплекса, который продолжает многовековые традиции китайских переселенцев из провинции Фуцзянь.
Покажу вам невероятный по энергетике, но не многим известный храм Qingshan, а после мы выйдем к знаменитому рынку Huaxi, где вас ждут отмеченные Michelin блюда — тайбэйские сэндвичи из теста на пару с варёным мясом, арахисом, кинзой и самый вкусный рис с капустой и традиционной подливкой.
Есть здесь также очень хороший ресторан, где можно отведать суп из крокодила или змеи, но мои гости обычно предпочитают только взглянуть, ужаснуться и пройти мимо. Обязательно расскажу вам, как здесь появились такие необычные рецепты.
Прогуляемся по торговым рядам 19 века Bopiliao. Вы узнаете, почему местные жители придерживаются «стиля мелких перекусов» и гордятся своими Xiaochi и Xiaocai (мелкими закусками).
Побываем в молодёжном районе Ximending. Здесь вас ждёт главный десерт Тайваня «Манговый лёд» и классический Bubble Milk Tea. Также вы сможете попробовать местные булочки баоцзи, сосиски в липком рисе с аборигенскими специями, многослойные «рваные» блины, хрустящий, вкусный (но очень «вонючий» из-за специй) тофу с тележки, яичницу с моллюсками от тайваньских рыбаков и местные кусикатцу (гриль из всего подряд на шпажках).
Покажу вам знаменитое кафе и кондитерский магазин белогвардейцев-эмигрантов «Астория». Он работает здесь с 1949 года.
Пройдём через монументальный комплекс мемориала Чан Кайши, а по пути я предложу вам продегустировать самую знаменитую тайваньскую лапшу с говядиной или пельмешки на пару.
Закончить предлагаю на ночном рынке Linjiang рядом с культовым символом Тайваня — небоскрёбом Тайбэй 101.
Организационные детали
- В стоимость входит сопровождение по всему маршруту, бесплатный Wi-Fi, бутилированная вода. Часть пути мы пройдём пешком, а где-то проедем на авто, чтобы увидеть больше.
- Блюда и напитки оплачиваются отдельно.
- Если у вас есть гастрономические пожелания или ограничения, сообщите об этом заранее, и я скорректирую маршрут.
- На ночных рынках и в уличных забегаловках в основном принимают наличные в местной валюте, просьба не забывать об этом.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на станции метро MRT Longshan Temple
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Тайбэй
Родился на Камчатке, родители из Питера. 20 лет сопровождаю поставки и проекты в Китае, Японии и по всему миру. Свободно владею английским и китайским. С 2015 живу на Тайване с семьёй. Тайвань — это секретная культурная «перемычка» — перекрёсток, соединяющий Японию, Китай и Тихоокенанские народы. Тайвань еще называют the Hidden Treasure of Asia. Я всегда ощущал себя «азиатом», хотел быть здесь дольше, освоить язык (но больше культуру), поэтому у нас семьёй появился Тайбэй и Тайвань. И Любовь к азиатской еде и новым вкусам. Считаю Тайбэй своим родным городом, чувствую его настроение, как он «дышит», а так как знаю китайский язык, понимаю, о чём он ещё и «говорит» голосами своих многочисленных жителей.
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