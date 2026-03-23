Предлагаю погурманить по-тайваньски и заодно прогуляться по хорошо знакомым мне запутанным улочкам старого Тайбэя.
А ещё — окунуться в хитросплетения истории этих мест, где каждый храм, монумент, алтарь и рынок отражает традиции, культуру и мысли людей, здесь проживающих или сюда эмигрировавших.
А ещё — окунуться в хитросплетения истории этих мест, где каждый храм, монумент, алтарь и рынок отражает традиции, культуру и мысли людей, здесь проживающих или сюда эмигрировавших.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Встречаемся у Храма драконьей горы — одновременно буддийского и даосского комплекса, который продолжает многовековые традиции китайских переселенцев из провинции Фуцзянь.
Покажу вам невероятный по энергетике, но не многим известный храм Qingshan, а после мы выйдем к знаменитому рынку Huaxi, где вас ждут отмеченные Michelin блюда — тайбэйские сэндвичи из теста на пару с варёным мясом, арахисом, кинзой и самый вкусный рис с капустой и традиционной подливкой.
Есть здесь также очень хороший ресторан, где можно отведать суп из крокодила или змеи, но мои гости обычно предпочитают только взглянуть, ужаснуться и пройти мимо. Обязательно расскажу вам, как здесь появились такие необычные рецепты.
Прогуляемся по торговым рядам 19 века Bopiliao. Вы узнаете, почему местные жители придерживаются «стиля мелких перекусов» и гордятся своими Xiaochi и Xiaocai (мелкими закусками).
Побываем в молодёжном районе Ximending. Здесь вас ждёт главный десерт Тайваня «Манговый лёд» и классический Bubble Milk Tea. Также вы сможете попробовать местные булочки баоцзи, сосиски в липком рисе с аборигенскими специями, многослойные «рваные» блины, хрустящий, вкусный (но очень «вонючий» из-за специй) тофу с тележки, яичницу с моллюсками от тайваньских рыбаков и местные кусикатцу (гриль из всего подряд на шпажках).
Покажу вам знаменитое кафе и кондитерский магазин белогвардейцев-эмигрантов «Астория». Он работает здесь с 1949 года.
Пройдём через монументальный комплекс мемориала Чан Кайши, а по пути я предложу вам продегустировать самую знаменитую тайваньскую лапшу с говядиной или пельмешки на пару.
Закончить предлагаю на ночном рынке Linjiang рядом с культовым символом Тайваня — небоскрёбом Тайбэй 101.
Организационные детали
- В стоимость входит сопровождение по всему маршруту, бесплатный Wi-Fi, бутилированная вода. Часть пути мы пройдём пешком, а где-то проедем на авто, чтобы увидеть больше.
- Блюда и напитки оплачиваются отдельно.
- Если у вас есть гастрономические пожелания или ограничения, сообщите об этом заранее, и я скорректирую маршрут.
- На ночных рынках и в уличных забегаловках в основном принимают наличные в местной валюте, просьба не забывать об этом.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции метро MRT Longshan Temple
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Тайбэй
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провёл экскурсии для 52 туристов
Родился на Камчатке, родители из Питера. С 2003 года сопровождаю поставки и проекты в Китае, Японии и по всему миру. Свободно владею английским и китайским. С 2015 живу на Тайване
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Отличный тур, рекомендую без всяких оговорок! Очень профессиональный гид. Спасибо, Тайбэй заиграл новыми красками…
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Б
Великолепно провели этот день с Андреем!!! Всё очень -очень понравилось! Экскурсия проведена грамотным и интересным человеком! Побывали в разных достопримечательностях, остались довольны! Конечно за несколько часов всех красот не охватить, но мы старались! Спасибо!!!
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Пушка! бомба!
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