Все экскурсии и мероприятия в Тайбэй
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€17.11
за 1 чел.
Тайбэй 101 обсерватория
Поднимитесь на одном из самых скоростных лифтов в мире и полюбуйтесь великолепным видом на Тайбэй.
Входной билет
€11.18
за 1 чел.
Национальный дворец-музей: проход без очереди
Исследуйте более 10 000 лет истории и искусства Китая
В группе
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€5.21
за 1 чел.
Музей миниатюр Тайваня
Спуститесь в кроличью нору миниатюрного искусства в самом уникальном музее Тайбэя
В группе
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€4.79
за 1 чел.
Колесо обозрения парка развлечений Miramar
Совершите фантастическую поездку на колесе обозрения высоко над прекрасным Тайбэем
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Тайбэй – доступно 4 экскурсии на 2021 год, цены от €4.79. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Тайбэй почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Тайвани на 📅 декабрь, январь и февраль