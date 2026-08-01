Индивидуальная
до 5 чел.
Кулинарный фьюжн в Тайбэе
Увидеть ключевые достопримечательности города и попробовать лучшие блюда местной кухни
Начало: На станции метро MRT Longshan Temple
Завтра в 12:30
10 авг в 09:30
от $499 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чай, горы и фонарики: пейзажи и традиции Тайваня
Высокогорные плантации, водопад Шифень, небесные фонарики и вечерний рынок у моря
Завтра в 12:30
10 авг в 10:30
от $666 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайбэй за пересадку: обзорный тур с личным гидом
Начало: Тайбэй, ваш аэропорт
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$940 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Тайбэй
Самые популярные экскурсии в Тайбэй
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Тайбэй в августе 2026
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