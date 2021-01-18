Как добраться до Тайнани на самолёте
В Тайнани 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Tainan Airport» вам не избежать
Список аэропортов Тайнани
- Тайнань TNNTainan Airport
Самые дешёвые билеты в Тайнань из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|18.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|27 212
|41ч 5м (⇵2)
|09.11.2020
|из Гонконга
|34 874
|26ч 35м (⇵2)
|05.09.2021
|из 🇮🇳Мумбаи
|218 547
|12ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Тайнани
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Тайнани, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Тайчжун и Хошимин
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону