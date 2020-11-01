Как добраться до Цзиньмэни на самолёте

В Цзиньмэни 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kinmen Airport» вам не избежать

Список аэропортов Цзиньмэни

Кинмен KNH Kinmen Airport

Самые дешёвые билеты в Цзиньмэнь из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇹🇼 Тайбэй 4 926 1ч из 🇹🇼 Гаосюн 5 047 1ч 5м из 🇹🇼 Магуна 8 860 3ч 10м (⇵1) из 🇯🇵 Токио 14 989 36ч (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Цзиньмэни