Как добраться до Цзиньмэни на самолёте
В Цзиньмэни 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kinmen Airport» вам не избежать
Список аэропортов Цзиньмэни
- Кинмен KNHKinmen Airport
Самые дешёвые билеты в Цзиньмэнь из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|01.11.2020
|из 🇹🇼Тайбэй
|4 926
|1ч
|20.11.2020
|из 🇹🇼Гаосюн
|5 047
|1ч 5м
|10.11.2020
|из 🇹🇼Магуна
|8 860
|3ч 10м (⇵1)
|12.08.2021
|из 🇯🇵Токио
|14 989
|36ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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