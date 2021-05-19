Полезная информация о Коберн-Тауне
Что нужно знать о Коберн-Тауне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Коберн-Тауне
01:1829
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Теркс и Кайкос
|Название города
|Коберн-Таун
|По-английски
|Cockburn Town
|Это столица
|Коберн-Таун является столицей Теркса и Кайкоса
|Население города
|3 720 чел.
|Часовой пояс
|America/Grand_Turk
|Средняя высота
|7 м. от уровня моря