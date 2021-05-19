Полезная информация о Дили

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Местное время в Дили
05:0348
19 мая 2021
Разница с вами:
СтранаТимор-Лесте
Название городаДили
По-английскиDili
Это столицаДили является столицей Тимор-Лесте
Население города150 000 чел.
АэропортКоморо DIL
Часовой поясAsia/Dili
Средняя высота3 м. от уровня моря

Где находится Дили на карте

Дили фото города
Дили

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