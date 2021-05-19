Полезная информация о Дили
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Местное время в Дили
05:0348
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Тимор-Лесте
|Название города
|Дили
|По-английски
|Dili
|Это столица
|Дили является столицей Тимор-Лесте
|Население города
|150 000 чел.
|Аэропорт
|Коморо DIL
|Часовой пояс
|Asia/Dili
|Средняя высота
|3 м. от уровня моря
Где находится Дили на карте
Дили