Полезная информация о Суаи

Что нужно знать о Суаи: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Суаи
04:0049
19 мая 2021
Разница с вами:
СтранаТимор-Лесте
Название городаСуаи
По-английскиSuai
Столица регионаСуаи является столицей региона
Население города21 539 чел.
АэропортСуаи UAI (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Dili
Средняя высота73 м. от уровня моря

Где находится Суаи на карте