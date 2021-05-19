Полезная информация о Суаи
Что нужно знать о Суаи: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Суаи
04:0049
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Тимор-Лесте
|Название города
|Суаи
|По-английски
|Suai
|Столица региона
|Суаи является столицей региона
|Население города
|21 539 чел.
|Аэропорт
|Суаи UAI (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Dili
|Средняя высота
|73 м. от уровня моря