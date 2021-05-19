Полезная информация о Нукуалофе
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Местное время в Нукуалофе
10:5710
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇴 Тонга
|Название города
|Нукуалофа
|По-английски
|Nuku'alofa
|Это столица
|Нукуалофа является столицей Тонги
|Население города
|22 400 чел.
|Аэропорт
|Тонгатапу TBU
|Часовой пояс
|Pacific/Tongatapu
|Средняя высота
|5 м. от уровня моря
Где находится Нукуалофа на карте
Нукуалофа
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