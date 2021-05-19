Всё о Нукуалофе

Полезная информация о Нукуалофе

Что нужно знать о Нукуалофе: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Тонгатапу, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Нукуалофе
10:5710
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇴 Тонга
Название городаНукуалофа
По-английскиNuku'alofa
Это столицаНукуалофа является столицей Тонги
Население города22 400 чел.
АэропортТонгатапу TBU
Часовой поясPacific/Tongatapu
Средняя высота5 м. от уровня моря

Где находится Нукуалофа на карте

Нукуалофа фото города
Нукуалофа

Когда лучше лететь в Нукуалофу

Расписание авиа-рейсов