Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Величие и мощь римского правления в Тунисе — вот основное впечатление от экскурсии 🧭 в великолепно сохранившийся древний город 🏙️ Дугга.

Путешествие начинается в Хаммамете. Выехав из Вашего отеля, по скоростной магистрали мы направимся в сторону столицы ⭐️. По дороге у Вас будет возможность задать вопросы о стране, её истории 📖, культуре, традициях и современной жизни. Не доезжая до города Тунис, мы повернём на запад и будем продвигаться по направлению к Дугге среди зелёных холмов и просторных лугов севера страны, при необходимости сделав техническую остановку на кофе и краткий отдых.

Дугга, древняя столица нумидийского царства, — замечательно сохранившийся до наших дней римский город с массой примечательных сооружений, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Прибыв в Дуггу, мы начнём экскурсию ⛳ у южной границы города, где возвышается одно из самых замечательных сооружений — театр 2 в. до н. э. Его акустика поражает: звук брошенной на сцене монеты отлично слышен на галёрке. Следующая остановка — пунический мавзолей Атебана, построенный ещё до прихода римлян. Это одно из немногих сохранившихся сооружений финикийской эпохи на территории Туниса. Центр римской Дугги — главный храм Капитолий, посвящённый триаде богов: Юпитеру, Юноне и Минерве. На площади перед храмом можно увидеть замечательную «розу ветров» с их латинскими названиями. Храм Сатурна и храм Юноны Целесты дополняют религиозную застройку города.

Здания, неизменно вызывающие живой интерес публики, — термы Циклопов с его общественным туалетом в форме полумесяца (и делом заняться, и с соседями поболтать) и Трифолиум — римский публичный дом, вход в который маркирует весьма недвусмысленный символ.

Всего в Дугге 25 памятников — так что материала хватит и на самых преданных поклонников истории и археологии.

По завершении экскурсии мы сможем перекусить в туристическом ресторане, а затем отправимся в обратный путь.