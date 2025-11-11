Вы пройдётесь по древним улицам Дугги — самого сохранившегося римского города Туниса. Заглянете в дома, термы и даже латрины, где велись философские беседы. Увидите античные храмы и редкие памятники нумидийской культуры.
А затем отправитесь в Тестур — городок, где традиционная архитектура скрывает удивительную деталь: часы на минарете, которые вращаются наоборот.
Описание экскурсии
Древний город Дугга: путешествие в прошлое
Дугга — один из самых впечатляющих археологических комплексов Туниса. Этот город прекрасно сохранился и позволяет увидеть, каким был быт его жителей в римскую эпоху. Вы прогуляетесь по улицам, где кипела жизнь, и рассмотрите не просто руины, а дома со стенами и комнатами.
Вы увидите:
- Римские виллы зажиточных граждан с атриумами, банями, гимнастическими залами, бассейнами и мозаикой на полу
- Лупанарий. Древнеримский публичный дом, неизменно вызывающий любопытство
- Латрины. Общественные туалеты на 12 мест, расположенные полукругом — здесь обсуждали философию и новости
- Капитолий — великолепный храм Юпитеру, Юноне и Минерве
- Мавзолей принца Атабана — древнее берберское сооружение и памятник архитектуры
Тестур: город, где время идёт вспять
Тестур — символ религиозной толерантности. Например, в оформлении местной мечети можно заметить звезду Давида.
Вы рассмотрите:
- Архитектуру города в андалузском стиле: белые стены и черепичные крыши
- Купол мечети, который украшен множеством элементов и напоминает сказочный пряник
- Главную загадку Тестура — уникальные часы, стрелки которых движутся в обратном направлении и отсчитывают время от настоящего к прошлому
Организационные детали
- В стоимость входит: экскурсионное обслуживание, трансфер на автомобиле Dacia Logan или микроавтобусе Hyunday, входные билеты
- Обед оплачивается отдельно — по желанию
- От Хаммамета до Дугги — около 160 км
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
