Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Двухдневная экскурсия в Сахару, Тунис

Гид S.
Гид S. – Гид из Хаммамета
Двухдневная экскурсия в Сахару, Тунис
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Двухдневная экскурсия в Сахару, Тунис
Двухдневная экскурсия в Сахару, Тунис

Насыщенная эмоциями и впечатлениями экскурсия ⛳ в Сахару из Туниса, неизменно собирающая самые восторженные отзывы туристов. Двухдневная экскурсия в Сахару открывает нам Тунис во всей его потрясающей красоте! В ходе путешествия мы:

  • восхитимся величием архитектурных памятников римской эпохи в великолепно сохранившемся амфитеатре в Эль-Джеме,
  • познакомимся с образом жизни коренных жителей этой страны — берберов, посетив их удивительные подземные жилища в окружении лунных пейзажей гор ⛰️ Матматы,
  • почувствуем жар великой пустыни Сахара, совершая прогулку 👣 верхом на верблюде 🐪 свежий утренний ветер, беспрепятственно скользящий по идеально ровной поверхности высохшего солёного озера Шотт-эль-Джерид, и увидим, как из-за далёкой гряды гор встаёт ослепительное солнце ☀️ с садовыми товариществами на тунисский лад, проехав на запряжённой лошадьми повозке по самому старинному оазису Туниса в городе Тозер,
*совершим 3-часовую поездку на джипах по бездорожью и песчаным дюнам,
  • посетим кинематографические пейзажи фильмов «Английский пациент» и «Звёздные войны» (и даже примеримся к мечу джедая),
  • насладимся захватывающим видом на горный оазис Шебика и убедимся в том, что некогда эта местность была дном океана, подобрав пару ракушек на память,
  • увидим первую мечеть на территории Африки в священном городе исламского мира Кайруане, а также узнаём всё-всё о тонкостях производства знаменитых узелковых ковров.
Что входит
  • Транспорт с профессиональным шофёром, услуги гида.
  • Питание на маршруте — полный пансион.
  • Размещение на ночь в отеле в Сахаре.
Что не входит
  • По желанию туристов:
  • Прогулка на верблюдах по дюнам (1 час) — 30 динаров с человека (~10 $)
  • поездка в пустыню на квадроциклах — 50 динаров с человека или 70 динаров за двоих
  • посещение традиционного оазиса финиковых пальм на запряжённой лошадьми повозке (1 час) — 15 динаров с человека
  • 3-часовая поездка на джипе по бездорожью высохшего солёного озера с посещением декораций к "Звёздным войнам", горы "Шея верблюда", американскими горками на барханах и панорамой каньона — 180 динаров за джип (до 6 человек).
  • Напитки за обедом в первый и второй день за дополнительную плату, заказ у официанта.
Начало и место завершения
🚩 Hammamet
Двухдневная экскурсия в Сахару, Тунис
Двухдневная экскурсия в Сахару, Тунис
Двухдневная экскурсия в Сахару, Тунис

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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