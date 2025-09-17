Мои заказы

Из Хаммамета - в Удну, Загуан и на завод оливкового масла

Увлекательная поездка для любителей исторической романтики, инженерных изысков и народных промыслов
Это непродолжительное, но очень насыщенное путешествие погрузит вас в глубокое прошлое и поможет представить себя обитателем древних эпох.

Вы увидите уникальные памятники Римской Империи, проникнетесь атмосферой необычного Храма Воды и разберётесь в тонкостях технических решений времён античности. А ещё попробуете качественное оливковое масло и узнаете его секреты.
5
1 отзыв
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30

Описание экскурсии

Загуан — городок в андалузском стиле, однако история этого места берет свое начало в гораздо более ранние времена. Визит сюда — отличная возможность перенестись в Древний Рим, не посещая знаменитый на весь мир Карфаген. А в качестве бонуса — попробовать 100% качественный продукт, а не смесь-меланж, которая обычно продается в городских супермаркетах.

Маршрут поездки

  • Храм Воды в Загуане. На заре нашей эры, после нескольких засушливых лет, по приказу правившего на тот момент в Риме императора Адриана был построен 132-километровый акведук, который снабжал живительной влагой блистательный Карфаген. И своё начало это многокилометровое инженерное сооружение берёт именно здесь.
  • Удна.* Некогда он был крупннейшим городом Великой империи с населением, которое исчислялось десятками тысяч, — и носил тогда другое название, Уфина. Археологи обнаружили тут множество великолепных мозаичных панно римского периода, оригиналы которых выставлены в музее Бардо.
  • Фабрика Аль Джазира. Для многих посетителей фабрики вкус настоящего свежевыжатого оливкового масла становится буквально открытием. Путешественники с удовольствием приобретают его в качестве приятного сувенира и полезного подарка.

Организационные детали

  • В стоимость входит: экскурсионное обслуживание, трансфер по программе, входные билеты, дегустация оливкового масла
  • Обед в программе не предусмотрен

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла
Алла — Организатор в Хаммамете
Провёл экскурсии для 151 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Алла, я являюсь генеральным представителем в РФ, СНГ и Европе крупной принимающей компании в Тунисе. Несколько слов о наших предложениях: через Тунис прошли многие народы — римляне и
читать дальше

византийцы, арабы и французы. Все они оставили здесь своё наследие: архитектурные памятники, многие из которых обладают колоссальной ценностью и включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы работаем официально. Все экскурсии проводят только высокопрофессиональные гиды. У нас собственный большой транспортный парк, поэтому если вы хотите поехать на экскурсию семьёй или большой компанией — мы подберём оптимальный транспорт. Проводим как классические экскурсии, так и уникальные авторские программы — такие, которые кроме нас не делает никто. Хотим, чтобы вы полюбили Тунис так же сильно, как любим его мы!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Анна
17 сен 2025
Прекрасно организованная экскурсия с замечательным гидом Хасаном. Получили огромное удовольствие. А древние Загуан и Удна впечатлили не меньше чем Карфаген. Как и хотели,купили прекрасное оливковое масло. Все на высшем уровне! Однозначно рекомендуем!
Прекрасно организованная экскурсия с замечательным гидом Хасаном. Получили огромное удовольствие. А древние Загуан и Удна впечатлили не меньше чем Карфаген. Как и хотели,купили прекрасное оливковое масло. Все на высшем уровне! Однозначно рекомендуем!

