Это непродолжительное, но очень насыщенное путешествие погрузит вас в глубокое прошлое и поможет представить себя обитателем древних эпох.
Вы увидите уникальные памятники Римской Империи, проникнетесь атмосферой необычного Храма Воды и разберётесь в тонкостях технических решений времён античности. А ещё попробуете качественное оливковое масло и узнаете его секреты.
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30
Описание экскурсии
Загуан — городок в андалузском стиле, однако история этого места берет свое начало в гораздо более ранние времена. Визит сюда — отличная возможность перенестись в Древний Рим, не посещая знаменитый на весь мир Карфаген. А в качестве бонуса — попробовать 100% качественный продукт, а не смесь-меланж, которая обычно продается в городских супермаркетах.
Маршрут поездки
- Храм Воды в Загуане. На заре нашей эры, после нескольких засушливых лет, по приказу правившего на тот момент в Риме императора Адриана был построен 132-километровый акведук, который снабжал живительной влагой блистательный Карфаген. И своё начало это многокилометровое инженерное сооружение берёт именно здесь.
- Удна.* Некогда он был крупннейшим городом Великой империи с населением, которое исчислялось десятками тысяч, — и носил тогда другое название, Уфина. Археологи обнаружили тут множество великолепных мозаичных панно римского периода, оригиналы которых выставлены в музее Бардо.
- Фабрика Аль Джазира. Для многих посетителей фабрики вкус настоящего свежевыжатого оливкового масла становится буквально открытием. Путешественники с удовольствием приобретают его в качестве приятного сувенира и полезного подарка.
Организационные детали
- В стоимость входит: экскурсионное обслуживание, трансфер по программе, входные билеты, дегустация оливкового масла
- Обед в программе не предусмотрен
А
Анна
17 сен 2025
Прекрасно организованная экскурсия с замечательным гидом Хасаном. Получили огромное удовольствие. А древние Загуан и Удна впечатлили не меньше чем Карфаген. Как и хотели,купили прекрасное оливковое масло. Все на высшем уровне! Однозначно рекомендуем!
