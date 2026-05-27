Мы отправимся в путешествие, в котором вы увидите историю планеты: пройдёте по дну древнего океана Тетис, увидите Лунные горы и погуляете по современному побережью Авазы.
Вас ждёт невероятный масштаб природы Балкана и контраст стихий — от раскаленных «огненных» скал Янги-Кала до безмолвия священных мест и прохлады Каспийского моря.
Описание экскурсии
- 7:00–8:00 — перелёт из Ашхабада в Туркменбаши
- 8:30–11:30 — джип-сафари через пустыню и Лунные горы (серые грядовые ландшафты)
- 11:30–14:00 — исследование каньона Янги-Кала и кофе-пауза
Мы прибудем в «золотой час», когда тени ложатся идеально, а красные скалы начинают светиться изнутри. Я покажу лучшие ракурсы для фото и помогу сделать красивые кадры.
Посетим секретные участки плато, где эрозия обнажила пласты, усыпанные окаменелостями. Вы сможете подержать в руках зубы доисторических акул или кораллы, которым более 20 миллионов лет.
Затем устроим пикник на самой высокой точке каньона. Вы попробуете традиционные деликатесы с видом на «марсианские» разломы и кофе, заваренный на песке.
- 14:30–15:30 — посещение розового оазиса Гозли-Ата
- 15:30–17:30 — белоснежные каньоны Янги-Сув и панорама залива Кара-Богаз-Гол
- 18:30–20:30 — отдых на Каспийском море, прогулка по Авазе и ужин
- 21:00 — обратный перелёт в Ашхабад
Вы узнаете:
- как на месте пустыни Каракумы в древности бушевал древний океан Тетис
- почему одни скалы стали огненно-красными, а другие — белоснежными
- какие секреты хранят пласты известняка и как вода и ветер высекли фигуры крокодилов, замков и привидений
- о туркменском суфизме: кем был «Всевидящий отец», почему к его обители тянутся люди и какую роль святые места играют в современной жизни
- о доисламских верованиях, которые в этих краях переплелись с мусульманскими обрядами
- как человек адаптировался к суровой природе Балканского велаята, как выживать в пустыне и почему верблюд считается священным животным
- как в безжизненных песках вырос умный город и курорт мирового уровня и какое будущее ждёт Каспийское побережье
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном минивэне с мощным кондиционером
- Встреча и проводы в аэропорту или отеле, трансфер, питьевая вода в неограниченном количестве, обед-пикник (туркменский хлеб, сыр, овощи, фрукты и мясные деликатесы, горячий чай/кофе) включены. Если у вас есть ограничения в еде, сообщите об этом при бронировании
- Дополнительные расходы: авиабилеты из Ашхабада в Туркменбаши и обратно — около $95–97 (помогу с покупкой), ужин в ресторане на курорте Аваза
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$370
|Дети до 12 лет
|$310
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или у ТРЦ «Беркарар»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Батыр — ваша команда гидов в Ашхабаде
Я родился в Туркменабаде. Ещё в старших классах школы мечтал изучать языки и заниматься путешествиями. Высшее образование со специализацией в туризме получал в Турции. Уже в студенчестве начал работать гидом для русскоязычных путешественников. По возвращении в Туркменистан основал небольшую компанию и сейчас организовываю экскурсии и туры, показывая гостям свою удивительную страну.
