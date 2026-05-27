Мы отправимся в путешествие, в котором вы увидите историю планеты: пройдёте по дну древнего океана Тетис, увидите Лунные горы и погуляете по современному побережью Авазы. Вас ждёт невероятный масштаб природы Балкана и контраст стихий — от раскаленных «огненных» скал Янги-Кала до безмолвия священных мест и прохлады Каспийского моря.

Описание экскурсии

7:00–8:00 — перелёт из Ашхабада в Туркменбаши

8:30–11:30 — джип-сафари через пустыню и Лунные горы (серые грядовые ландшафты)

11:30–14:00 — исследование каньона Янги-Кала и кофе-пауза

Мы прибудем в «золотой час», когда тени ложатся идеально, а красные скалы начинают светиться изнутри. Я покажу лучшие ракурсы для фото и помогу сделать красивые кадры.

Посетим секретные участки плато, где эрозия обнажила пласты, усыпанные окаменелостями. Вы сможете подержать в руках зубы доисторических акул или кораллы, которым более 20 миллионов лет.

Затем устроим пикник на самой высокой точке каньона. Вы попробуете традиционные деликатесы с видом на «марсианские» разломы и кофе, заваренный на песке.

14:30–15:30 — посещение розового оазиса Гозли-Ата

15:30–17:30 — белоснежные каньоны Янги-Сув и панорама залива Кара-Богаз-Гол

18:30–20:30 — отдых на Каспийском море, прогулка по Авазе и ужин

21:00 — обратный перелёт в Ашхабад

Вы узнаете:

как на месте пустыни Каракумы в древности бушевал древний океан Тетис

почему одни скалы стали огненно-красными, а другие — белоснежными

какие секреты хранят пласты известняка и как вода и ветер высекли фигуры крокодилов, замков и привидений

о туркменском суфизме: кем был «Всевидящий отец», почему к его обители тянутся люди и какую роль святые места играют в современной жизни

о доисламских верованиях, которые в этих краях переплелись с мусульманскими обрядами

как человек адаптировался к суровой природе Балканского велаята, как выживать в пустыне и почему верблюд считается священным животным

как в безжизненных песках вырос умный город и курорт мирового уровня и какое будущее ждёт Каспийское побережье

Организационные детали