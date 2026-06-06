С одной стороны — симметрия и стерильный блеск белого мрамора Ашхабада, с другой — инфернальный огонь Дарвазы в темноте пустыни. Это контент, который невозможно повторить в любой другой точке земли.
Описание экскурсии
9:00 — Ашхабад
Вы увидите Монумент Нейтралитета и колесо обозрения «Алем» — крупнейшее в мире колесо обозрения закрытого типа.
11:00 — Национальный музей истории
Познакомитесь с археологическими находками Туркменистана. Среди самых известных экспонатов — ритоны из слоновой кости, найденные в Нисе и датируемые II веком до н. э.
13:00 — обед и Музей ковра
Вы увидите один из самых известных экспонатов музея — крупнейший в мире ковёр ручной работы площадью более 300 м², а также узнаете о традициях туркменского ковроткачества.
15:00 — Старая Ниса
Посетите руины древней столицы Парфянского царства. Поговорим об истории государства, которое на протяжении нескольких веков соперничало с Римской империей.
16:30 — выезд в пустыню Каракумы
Переезд к кратеру Дарваза (около 270 км). По пути сделаем остановку в посёлке Эрбент, чтобы познакомиться с жизнью в пустыне.
20:00 — кратер Дарваза
Осмотр знаменитого газового кратера, известного как «Врата ада». Вечером — ужин рядом с кратером и возможность понаблюдать за пустыней после заката.
Ночь — юртовый лагерь
Ночёвка в традиционной туркменской юрте.
8:00 — завтрак и возвращение в Ашхабад
По дороге осмотрим водный и грязевой кратеры.
Темы
- Ашхабад и его архитектура: почему город приобрёл современный облик и какую роль в нём играет белый мрамор.
- Великий шёлковый путь и история региона: поговорим о роли Туркменистана в торговых и культурных связях между Востоком и Западом.
- Ахалтекинские лошади и туркменские ковры как важные символы национальной культуры.
- Современная жизнь Туркменистана, традиции и особенности повседневной культуры.
Организационные детали
Стоимость
Цена зависит от размера группы. Ниже приведены ориентировочные расходы на человека для индивидуального тура продолжительностью 1,5 дня.
В стоимость входит:
- оформление визового приглашения (LOI);
- все трансферы на минивэнах;
- услуги гида и водителя;
- ночёвка в юртовом лагере в Дарвазе;
- входные билеты в музеи и на территорию Нисы;
- питание (ужин в пустыне и завтрак).
Оплачивается отдельно:
- консульский сбор — от $55 до $155 в зависимости от гражданства (оплачивается наличными на границе или в аэропорту);
- миграционный сбор — $14;
- обеды в Ашхабаде — около $10–15 на человека;
- личные расходы и сувениры.
- Одежда. В Ашхабаде принят аккуратный стиль одежды. Для поездки в пустыню рекомендуется закрытая обувь (кроссовки или треккинговые ботинки), так как песок может быть горячим, а вечером возможны насекомые.
- Температура. Днём в пустыне обычно жарко, но после захода солнца температура заметно снижается. Для вечера и ночёвки у кратера стоит взять флисовую кофту или лёгкую куртку.
- Дополнительно. Рекомендуем взять пауэрбанк (в юртовом лагере доступ к розеткам ограничен) и личную аптечку.
Питание
- В Ашхабаде предусмотрена остановка на обед в ресторане национальной кухни, где можно попробовать плов, манты или шурпу. По желанию возможны кофе-паузы в городских кофейнях.
- В пустыне вас ждёт горячий ужин у кратера: кебаб из ягнятины, овощи, хлеб и чай. Завтрак — простой походный: яйца, сыр, чай и другие закуски.
- На протяжении всего маршрута предоставляется бутилированная вода.
Транспорт
- Полноприводный минивэн.
- Комфортная вместимость — до 3–4 пассажиров плюс водитель.
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$355
|Дети до 12 лет
|$300