Это место для тех, кто уже видел всё и хочет испытать чувство первооткрывателя в одной из самых закрытых стран мира. С одной стороны — симметрия и стерильный блеск белого мрамора Ашхабада, с другой — инфернальный огонь Дарвазы в темноте пустыни. Это контент, который невозможно повторить в любой другой точке земли.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

9:00 — Ашхабад

Вы увидите Монумент Нейтралитета и колесо обозрения «Алем» — крупнейшее в мире колесо обозрения закрытого типа.

11:00 — Национальный музей истории

Познакомитесь с археологическими находками Туркменистана. Среди самых известных экспонатов — ритоны из слоновой кости, найденные в Нисе и датируемые II веком до н. э.

13:00 — обед и Музей ковра

Вы увидите один из самых известных экспонатов музея — крупнейший в мире ковёр ручной работы площадью более 300 м², а также узнаете о традициях туркменского ковроткачества.

15:00 — Старая Ниса

Посетите руины древней столицы Парфянского царства. Поговорим об истории государства, которое на протяжении нескольких веков соперничало с Римской империей.

16:30 — выезд в пустыню Каракумы

Переезд к кратеру Дарваза (около 270 км). По пути сделаем остановку в посёлке Эрбент, чтобы познакомиться с жизнью в пустыне.

20:00 — кратер Дарваза

Осмотр знаменитого газового кратера, известного как «Врата ада». Вечером — ужин рядом с кратером и возможность понаблюдать за пустыней после заката.

Ночь — юртовый лагерь

Ночёвка в традиционной туркменской юрте.

8:00 — завтрак и возвращение в Ашхабад

По дороге осмотрим водный и грязевой кратеры.

Темы

Ашхабад и его архитектура: почему город приобрёл современный облик и какую роль в нём играет белый мрамор.

Великий шёлковый путь и история региона: поговорим о роли Туркменистана в торговых и культурных связях между Востоком и Западом.

Ахалтекинские лошади и туркменские ковры как важные символы национальной культуры.

Современная жизнь Туркменистана, традиции и особенности повседневной культуры.

Организационные детали

Стоимость

Цена зависит от размера группы. Ниже приведены ориентировочные расходы на человека для индивидуального тура продолжительностью 1,5 дня.

В стоимость входит:

оформление визового приглашения (LOI);

все трансферы на минивэнах;

услуги гида и водителя;

ночёвка в юртовом лагере в Дарвазе;

входные билеты в музеи и на территорию Нисы;

питание (ужин в пустыне и завтрак).

Оплачивается отдельно:

консульский сбор — от $55 до $155 в зависимости от гражданства (оплачивается наличными на границе или в аэропорту);

миграционный сбор — $14;

обеды в Ашхабаде — около $10–15 на человека;

личные расходы и сувениры.

Одежда. В Ашхабаде принят аккуратный стиль одежды. Для поездки в пустыню рекомендуется закрытая обувь (кроссовки или треккинговые ботинки), так как песок может быть горячим, а вечером возможны насекомые.

Температура. Днём в пустыне обычно жарко, но после захода солнца температура заметно снижается. Для вечера и ночёвки у кратера стоит взять флисовую кофту или лёгкую куртку.

Дополнительно. Рекомендуем взять пауэрбанк (в юртовом лагере доступ к розеткам ограничен) и личную аптечку.

Питание

В Ашхабаде предусмотрена остановка на обед в ресторане национальной кухни, где можно попробовать плов, манты или шурпу. По желанию возможны кофе-паузы в городских кофейнях.

В пустыне вас ждёт горячий ужин у кратера: кебаб из ягнятины, овощи, хлеб и чай. Завтрак — простой походный: яйца, сыр, чай и другие закуски.

На протяжении всего маршрута предоставляется бутилированная вода.

Транспорт