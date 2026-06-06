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От сияния Ашхабада до Врат ада: гранд-поездка по Туркменистану

Почувствовать себя так, будто оказался на другой планете
Это место для тех, кто уже видел всё и хочет испытать чувство первооткрывателя в одной из самых закрытых стран мира.

С одной стороны — симметрия и стерильный блеск белого мрамора Ашхабада, с другой — инфернальный огонь Дарвазы в темноте пустыни. Это контент, который невозможно повторить в любой другой точке земли.
От сияния Ашхабада до Врат ада: гранд-поездка по Туркменистану
От сияния Ашхабада до Врат ада: гранд-поездка по Туркменистану
От сияния Ашхабада до Врат ада: гранд-поездка по Туркменистану

Описание экскурсии

9:00 — Ашхабад
Вы увидите Монумент Нейтралитета и колесо обозрения «Алем» — крупнейшее в мире колесо обозрения закрытого типа.

11:00 — Национальный музей истории
Познакомитесь с археологическими находками Туркменистана. Среди самых известных экспонатов — ритоны из слоновой кости, найденные в Нисе и датируемые II веком до н. э.

13:00 — обед и Музей ковра
Вы увидите один из самых известных экспонатов музея — крупнейший в мире ковёр ручной работы площадью более 300 м², а также узнаете о традициях туркменского ковроткачества.

15:00 — Старая Ниса
Посетите руины древней столицы Парфянского царства. Поговорим об истории государства, которое на протяжении нескольких веков соперничало с Римской империей.

16:30 — выезд в пустыню Каракумы
Переезд к кратеру Дарваза (около 270 км). По пути сделаем остановку в посёлке Эрбент, чтобы познакомиться с жизнью в пустыне.

20:00 — кратер Дарваза
Осмотр знаменитого газового кратера, известного как «Врата ада». Вечером — ужин рядом с кратером и возможность понаблюдать за пустыней после заката.

Ночь — юртовый лагерь
Ночёвка в традиционной туркменской юрте.

8:00 — завтрак и возвращение в Ашхабад
По дороге осмотрим водный и грязевой кратеры.

Темы

  • Ашхабад и его архитектура: почему город приобрёл современный облик и какую роль в нём играет белый мрамор.
  • Великий шёлковый путь и история региона: поговорим о роли Туркменистана в торговых и культурных связях между Востоком и Западом.
  • Ахалтекинские лошади и туркменские ковры как важные символы национальной культуры.
  • Современная жизнь Туркменистана, традиции и особенности повседневной культуры.

Организационные детали

Стоимость

Цена зависит от размера группы. Ниже приведены ориентировочные расходы на человека для индивидуального тура продолжительностью 1,5 дня.

В стоимость входит:

  • оформление визового приглашения (LOI);
  • все трансферы на минивэнах;
  • услуги гида и водителя;
  • ночёвка в юртовом лагере в Дарвазе;
  • входные билеты в музеи и на территорию Нисы;
  • питание (ужин в пустыне и завтрак).

Оплачивается отдельно:

  • консульский сбор — от $55 до $155 в зависимости от гражданства (оплачивается наличными на границе или в аэропорту);
  • миграционный сбор — $14;
  • обеды в Ашхабаде — около $10–15 на человека;
  • личные расходы и сувениры.
  • Одежда. В Ашхабаде принят аккуратный стиль одежды. Для поездки в пустыню рекомендуется закрытая обувь (кроссовки или треккинговые ботинки), так как песок может быть горячим, а вечером возможны насекомые.
  • Температура. Днём в пустыне обычно жарко, но после захода солнца температура заметно снижается. Для вечера и ночёвки у кратера стоит взять флисовую кофту или лёгкую куртку.
  • Дополнительно. Рекомендуем взять пауэрбанк (в юртовом лагере доступ к розеткам ограничен) и личную аптечку.

Питание

  • В Ашхабаде предусмотрена остановка на обед в ресторане национальной кухни, где можно попробовать плов, манты или шурпу. По желанию возможны кофе-паузы в городских кофейнях.
  • В пустыне вас ждёт горячий ужин у кратера: кебаб из ягнятины, овощи, хлеб и чай. Завтрак — простой походный: яйца, сыр, чай и другие закуски.
  • На протяжении всего маршрута предоставляется бутилированная вода.

Транспорт

  • Полноприводный минивэн.
  • Комфортная вместимость — до 3–4 пассажиров плюс водитель.

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$355
Дети до 12 лет$300
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в Ашхабаде
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Батыр
Батыр — ваша команда гидов в Ашхабаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 21 туриста
Я родился в Туркменабаде. Ещё в старших классах школы мечтал изучать языки и заниматься путешествиями. Высшее образование со специализацией в туризме получал в Турции. Уже в студенчестве начал работать гидом для русскоязычных путешественников. По возвращении в Туркменистан основал небольшую компанию и сейчас организовываю экскурсии и туры, показывая гостям свою удивительную страну.

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