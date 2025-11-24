Мои заказы

Неизведанный Туркменистан: автотур «всё включено» с погружением в культуру и ночью в пустыне

Исследовать страну от Ашхабада до «врат Ада», побывать в отдалённых местах и узнать о традициях
Вы отправитесь в насыщенное путешествие по Туркменистану, где древние руины, природные феномены и архитектурные символы откроют для вас культурное наследие страны.

Познакомимся не только с локациями Ашхабада, но и доедем до
дальних уголков, хранящих историю и передающих настоящую атмосферу.

Побываем у развалин Мервы, одного из древнейших городов Азии с сохранившимися усыпальницами правителей Сельджукской империи.

Заглянем в питомник алабаев и на коневодческую ферму, послушаем фольклорные песни и переночуем в туркменской юрте посреди пустыни.

Встретим рассвет у кратера Дарваза, где постоянно горит газ! И, конечно, каждый день будем погружаться в гастрономию — питание уже входит в стоимость тура, как и комфортное размещение и транспорт.

Описание тура

Организационные детали

Для получения туристической визы все иностранные граждане должны предоставить письмо-приглашение, выданное туристическим агентством, имеющим лицензию в Туркменистане. Предоставим такое письмо. Необходим скан вашего паспорта и фото 3х4 см.

С собой рекомендуем взять небольшой рюкзак для поездок к газовому кратеру Дарваза и предметы первой необходимости. Билеты лучше брать заранее, но только после одобрения миграционной службы.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Ашхабадом

Ваше путешествие начнётся с прибытия в международный терминал аэропорта Ашхабада. На выходе вас встретит гид и на комфортном автомобиле отвезёт в отель, где можно будет отдохнуть после перелёта. После заселения вас ждёт обед в одном из местных кафе.

Затем начнётся обзорная экскурсия по городу. Мы отправимся в Национальный музей Туркменистана, где собрана коллекция артефактов, охватывающая более 5 тысяч лет истории. Вы также увидите главные архитектурные символы города: дворец бракосочетаний, Монумент нейтралитета, парк Независимости и мечеть Эртугрул Гази.

Вечером — ужин. После него состоится ночной сити-тур.

2 день

Поездка в Мерв через Мары, погружение в традиции

После завтрака мы отправимся в сторону одного из древнейших городов Центральной Азии — Мерва. Дорога пройдёт по скоростному автобану, расстояние составляет около 320 км. По пути сделаем остановку в питомнике туркменских алабаев — национальной гордости Туркменистана.

Обед пройдёт в городе Мары, в историческом комплексе Гадымы Оджак. Там же будет возможность покататься на ахалтекинцах — легендарных туркменских скакунах. Гостей также ждёт фольклорная программа с национальными песнями и танцами.

Далее мы посетим развалины древнего Мерва. Здесь вы увидите крепость султана Санджара, Большую и Малую Гыз Гала, усыпальницу Алп Арслана и других правителей Сельджукской империи. После экскурсии — ужин и ночь в отеле в городе Мары.

3 день

Газовый кратер Дарваза и ночь в юрте в пустыне

Сегодня мы направимся к одному из самых загадочных мест Туркменистана — газовому кратеру Дарваза в самое сердце пустыни Каракумы, который также называют «вратами Ада». Это техногенное образование появилось в результате ошибки советских геологов, и уже более 50 лет кратер остаётся активным — внутри постоянно горит газ. По пути сделаем остановки у водяного и грязевого кратеров природного происхождения.

После прибытия и размещения в юртовом лагере вас ждёт ужин-барбекю из баранины или говядины. Ночь пройдёт в настоящей туркменской юрте.

4 день

Гёкдепе и древняя Нисса

Ранний подъём и встреча рассвета у кратера Дарваза. После завтрака мы отправимся обратно в Ашхабад. По дороге сделаем остановку в Гёкдепе, где сохранились крепость и мечеть. Здесь же нас ждёт обед.

Далее посетим коневодческую ферму, расположенную в Гёкдепе, и древнюю столицу Парфии — Ниссу, один из важнейших археологических памятников региона.

По возвращении в Ашхабад — заселение в отель, ужин и отдых.

5 день

Базар и вылет домой

После завтрака в отеле мы отправимся на колоритный рынок Гулистан, также известный как Русский базар. Здесь можно будет приобрести сувениры, специи и изделия народных ремёсел. Затем — выселение из отеля и трансфер в международный аэропорт Ашхабада для вылета домой.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$680
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Все переезды по программе, включая индивидуальный трансфер из/в аэропорт
  • Экскурсионное сопровождение
  • Входные билеты на локации по программе
  • Работа гида
  • Приглашение для получения визы (однократный въезд)
Что не входит в цену
  • Билеты до Ашхабада и обратно в ваш город
  • Виза - около $90-130
  • Страховка
  • 1-местное размещение - цена по запросу
  • Можно исключить обеды и ужины из программы - стоимость тура составит на $15-25 в день меньше
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ашхабад, аэропорт, первая половина дня (заселение в отель до обеда), точное время по договорённости
Завершение: Ашхабад, аэропорт, первая половина дня, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сельби
Сельби — Организатор в Ашхабаде
Я родилась и выросла в Ашхабаде. Очень люблю свою родину и хочу популяризовать нашу культуру для широкой аудитории. Разбираюсь в истории, геологии и археологии. Теперь немного о нашей команде. Проводим поездки, потому
читать дальше

что искренне верим в силу путешествий. Любим эту работу за возможность делиться красотой, видеть восторг в глазах гостей и создавать незабываемые моменты. Гиды в нашей команде имеют профильное образование в сфере туризма, истории и культурологии, а также многолетний практический опыт работы. Постоянно совершенствуем знания, участвуем в семинарах и исследованиях. Специализируемся на глубоком погружении в историю Великого шёлкового пути, древние цивилизации Маргианы и Парфии, а также уникальную культуру и природу современного Туркменистана. Мы не просто гиды, а настоящие исследователи. Наш подход — не просто показать достопримечательности, а создать живое, эмоциональное переживание.

