Описание тура
Организационные детали
Для получения туристической визы все иностранные граждане должны предоставить письмо-приглашение, выданное туристическим агентством, имеющим лицензию в Туркменистане. Предоставим такое письмо. Необходим скан вашего паспорта и фото 3х4 см.
С собой рекомендуем взять небольшой рюкзак для поездок к газовому кратеру Дарваза и предметы первой необходимости. Билеты лучше брать заранее, но только после одобрения миграционной службы.
Программа тура по дням
Знакомство с Ашхабадом
Ваше путешествие начнётся с прибытия в международный терминал аэропорта Ашхабада. На выходе вас встретит гид и на комфортном автомобиле отвезёт в отель, где можно будет отдохнуть после перелёта. После заселения вас ждёт обед в одном из местных кафе.
Затем начнётся обзорная экскурсия по городу. Мы отправимся в Национальный музей Туркменистана, где собрана коллекция артефактов, охватывающая более 5 тысяч лет истории. Вы также увидите главные архитектурные символы города: дворец бракосочетаний, Монумент нейтралитета, парк Независимости и мечеть Эртугрул Гази.
Вечером — ужин. После него состоится ночной сити-тур.
Поездка в Мерв через Мары, погружение в традиции
После завтрака мы отправимся в сторону одного из древнейших городов Центральной Азии — Мерва. Дорога пройдёт по скоростному автобану, расстояние составляет около 320 км. По пути сделаем остановку в питомнике туркменских алабаев — национальной гордости Туркменистана.
Обед пройдёт в городе Мары, в историческом комплексе Гадымы Оджак. Там же будет возможность покататься на ахалтекинцах — легендарных туркменских скакунах. Гостей также ждёт фольклорная программа с национальными песнями и танцами.
Далее мы посетим развалины древнего Мерва. Здесь вы увидите крепость султана Санджара, Большую и Малую Гыз Гала, усыпальницу Алп Арслана и других правителей Сельджукской империи. После экскурсии — ужин и ночь в отеле в городе Мары.
Газовый кратер Дарваза и ночь в юрте в пустыне
Сегодня мы направимся к одному из самых загадочных мест Туркменистана — газовому кратеру Дарваза в самое сердце пустыни Каракумы, который также называют «вратами Ада». Это техногенное образование появилось в результате ошибки советских геологов, и уже более 50 лет кратер остаётся активным — внутри постоянно горит газ. По пути сделаем остановки у водяного и грязевого кратеров природного происхождения.
После прибытия и размещения в юртовом лагере вас ждёт ужин-барбекю из баранины или говядины. Ночь пройдёт в настоящей туркменской юрте.
Гёкдепе и древняя Нисса
Ранний подъём и встреча рассвета у кратера Дарваза. После завтрака мы отправимся обратно в Ашхабад. По дороге сделаем остановку в Гёкдепе, где сохранились крепость и мечеть. Здесь же нас ждёт обед.
Далее посетим коневодческую ферму, расположенную в Гёкдепе, и древнюю столицу Парфии — Ниссу, один из важнейших археологических памятников региона.
По возвращении в Ашхабад — заселение в отель, ужин и отдых.
Базар и вылет домой
После завтрака в отеле мы отправимся на колоритный рынок Гулистан, также известный как Русский базар. Здесь можно будет приобрести сувениры, специи и изделия народных ремёсел. Затем — выселение из отеля и трансфер в международный аэропорт Ашхабада для вылета домой.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$680
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Все переезды по программе, включая индивидуальный трансфер из/в аэропорт
- Экскурсионное сопровождение
- Входные билеты на локации по программе
- Работа гида
- Приглашение для получения визы (однократный въезд)
Что не входит в цену
- Билеты до Ашхабада и обратно в ваш город
- Виза - около $90-130
- Страховка
- 1-местное размещение - цена по запросу
- Можно исключить обеды и ужины из программы - стоимость тура составит на $15-25 в день меньше