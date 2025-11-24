Ваше путешествие начнётся с прибытия в международный терминал аэропорта Ашхабада. На выходе вас встретит гид и на комфортном автомобиле отвезёт в отель, где можно будет отдохнуть после перелёта. После заселения вас ждёт обед в одном из местных кафе.

Затем начнётся обзорная экскурсия по городу. Мы отправимся в Национальный музей Туркменистана, где собрана коллекция артефактов, охватывающая более 5 тысяч лет истории. Вы также увидите главные архитектурные символы города: дворец бракосочетаний, Монумент нейтралитета, парк Независимости и мечеть Эртугрул Гази.

Вечером — ужин. После него состоится ночной сити-тур.