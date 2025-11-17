Мои заказы

Все тайны Туркменистана от блеска Ашхабада до древних городищ (индивидуально)

Пожить в юрте у «врат ада», совершить паломничество к сакральному некрополю, изучить Нису и Мерв
Туркменистан входит в число самых закрытых стран мира, и от этого манит ещё сильнее.

Мы покажем вам все контрасты этой таинственной страны, через которую когда-то плыли караваны Великого шёлкового пути.

Вы увидите
блистательный Ашхабад с мраморными дворцами, позолоченными статуями, ухоженными садами, по пышности архитектуры не уступающий современным восточным мегаполисам. Но главное достояние Туркмении находится далеко за пределами столицы.

По барханам пустыни Каракумы мы доберёмся к «вратам ада» — пылающему уже более полвека газовому кратеру Дарваза, возле которого переночуем в юрте.

Искупаемся в подземном озере Ков-Ата и через красные скалы каньона Янги-Кала совершим паломничество к священному месту — мавзолею Гозли Ата.

А также осмотрим следы некогда процветавших цивилизаций, от которых остались лишь руины древних городов, — развалины Нисы, Мерва, Гонур-Депе.

Ближайшие даты:
17
ноя24
ноя1
дек8
дек15
дек22
дек29
дек
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

  • Подготовьтесь к жаре. Обязательно возьмите с собой головной убор, солнцезащитные очки, крем от солнца и достаточное количество воды. Надевайте лёгкую светлую одежду.
  • Удобная обувь необходима для длительных экскурсий и прогулок по городищам и деревням.

Программа тура по дням

1 день

Достопримечательности Ашхабада, ночь в юрте у «врат ада»

Встретим вас у аэропорта. После недолгого отдыха и перекуса осмотрим главные достопримечательности столицы, а затем поедем к газовому кратеру Дарваза (4-5 часов в пути). По дороге сделаем фотостоп в пустыне Каракумы. Вечером прибудем в лагерь, разместимся в юртах, подкрепимся ужином на костре. Затем насладимся уникальным зрелищем — пылающими «вратами ада».

Достопримечательности Ашхабада, ночь в юрте у «врат ада»
2 день

Купание в подземном озере Ков-Ата, посещение Музея ковров или конюшен, прогулка по ночному Ашхабаду

Сменим огонь на воду, направившись к подземному озеру Ков-Ата (3-4 часа в пути). Температура воды в нём от +33-38 °C круглый год, поэтому вы сможете искупаться.

Вернёмся в Ашхабад (около 1 часа в пути). Посетим Музей ковров или конюшни ахалтекинских лошадей. После ужина — обзорная экскурсия по достопримечательностям, которые особенно красивы в свете ночных огней.

Купание в подземном озере Ков-Ата, посещение Музея ковров или конюшен, прогулка по ночному Ашхабаду
3 день

Развалины Нисы, мечеть Эртогрулгазы, восточные базары, памятники

Продолжим изучать столицу и окрестности. Съездим к руинам древнего города Ниса. Зайдем на рынки Алтын Асыр и Джыгылдык, где можно приобрести что угодно, от овощей до одежды. Осмотрим Мемориал жертвам землетрясения 1948 года, памятник Ленину, мечеть Эртогрулгазы. Затем снова ненадолго покинем Ашхабад и поедем в Мары (4 часа в пути), где останемся на 2 ночи.

Развалины Нисы, мечеть Эртогрулгазы, восточные базары, памятники
4 день

Руины Мерва, музей и церковь Мары

Погружение в древнюю историю продолжим в Мерве — столице персидской сатрапии Маргиана и тюркской империи Сельджуков. По возвращении в Мары сходим в музей и церковь. Затем — свободное время.

Руины Мерва, музей и церковь Мары
5 день

Остатки городища Гонур-Депе

Вспомним ещё одну древнюю цивилизацию — Маргуш, существовавшую в бронзовом веке. Пройдёмся по остаткам его столицы, городища Гонур-Депе. К обеду вернёмся в Мары, а затем отправимся обратно в Ашхабад. Прибудем к вечеру и отдохнём.

Остатки городища Гонур-Депе
6 день

Долгая дорога и паломничество к сакральному мавзолею Гозли Ата

Вновь ненадолго попрощаемся со столицей. Нам предстоит долгая дорога: поедем в Балканабад (5 часов в пути), где сделаем паузу на обед, а затем отправимся к каньону Янги-Кала (2,5 часа в пути). По прибытии немного отдохнём и совершим пешее паломничество к священному месту — мавзолею Гозли Ата. Ночевать останемся в местном приюте.

Долгая дорога и паломничество к сакральному мавзолею Гозли Ата
7 день

Родовое кладбище, места паломничества, Дом шелкоткачества в Нохуре. Мавзолей Туркменбаши и мечеть Сапармурата-хаджи

Снова сменим локацию. Доберёмся в деревню Нохур (3-4 часа в пути). Посетим родовое кладбище, паломнические точки, Дом шелкоткачества. Затем отправимся обратно в Ашхабад, по дороге заедем к мавзолею Туркменбаши и мечети Сапармурата-хаджи. В столицу прибудем к вечеру.

Родовое кладбище, места паломничества, Дом шелкоткачества в Нохуре. Мавзолей Туркменбаши и мечеть Сапармурата-хаджи
8 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1800
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 1 ужин
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты и экскурсии по программе
  • Приглашение для получения визы
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Билеты в Ашхабад и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины (кроме одного)
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Визовый сбор
  • Чаевые водителям и гидам (необязательны, но приветствуются)
  • Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ашхабада, 8:00-12:00
Завершение: Аэропорт Ашхабада, по времени рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Батыр
Батыр — ваша команда гидов в Ашхабаде
Я родился в Туркменабаде. Ещё в старших классах школы мечтал изучать языки и заниматься путешествиями. Высшее образование со специализацией в туризме получал в Турции. Уже в студенчестве начал работать гидом для русскоязычных путешественников. По возвращении в Туркменистан основал небольшую компанию, и сейчас организовываю экскурсии и туры, показывая гостям свою удивительную страну.
Задать вопрос

