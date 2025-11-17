Сменим огонь на воду, направившись к подземному озеру Ков-Ата (3-4 часа в пути). Температура воды в нём от +33-38 °C круглый год, поэтому вы сможете искупаться.

Вернёмся в Ашхабад (около 1 часа в пути). Посетим Музей ковров или конюшни ахалтекинских лошадей. После ужина — обзорная экскурсия по достопримечательностям, которые особенно красивы в свете ночных огней.