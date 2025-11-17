Мы покажем вам все контрасты этой таинственной страны, через которую когда-то плыли караваны Великого шёлкового пути.
Вы увидите
Описание тура
Организационные детали
- Подготовьтесь к жаре. Обязательно возьмите с собой головной убор, солнцезащитные очки, крем от солнца и достаточное количество воды. Надевайте лёгкую светлую одежду.
- Удобная обувь необходима для длительных экскурсий и прогулок по городищам и деревням.
Программа тура по дням
Достопримечательности Ашхабада, ночь в юрте у «врат ада»
Встретим вас у аэропорта. После недолгого отдыха и перекуса осмотрим главные достопримечательности столицы, а затем поедем к газовому кратеру Дарваза (4-5 часов в пути). По дороге сделаем фотостоп в пустыне Каракумы. Вечером прибудем в лагерь, разместимся в юртах, подкрепимся ужином на костре. Затем насладимся уникальным зрелищем — пылающими «вратами ада».
Купание в подземном озере Ков-Ата, посещение Музея ковров или конюшен, прогулка по ночному Ашхабаду
Сменим огонь на воду, направившись к подземному озеру Ков-Ата (3-4 часа в пути). Температура воды в нём от +33-38 °C круглый год, поэтому вы сможете искупаться.
Вернёмся в Ашхабад (около 1 часа в пути). Посетим Музей ковров или конюшни ахалтекинских лошадей. После ужина — обзорная экскурсия по достопримечательностям, которые особенно красивы в свете ночных огней.
Развалины Нисы, мечеть Эртогрулгазы, восточные базары, памятники
Продолжим изучать столицу и окрестности. Съездим к руинам древнего города Ниса. Зайдем на рынки Алтын Асыр и Джыгылдык, где можно приобрести что угодно, от овощей до одежды. Осмотрим Мемориал жертвам землетрясения 1948 года, памятник Ленину, мечеть Эртогрулгазы. Затем снова ненадолго покинем Ашхабад и поедем в Мары (4 часа в пути), где останемся на 2 ночи.
Руины Мерва, музей и церковь Мары
Погружение в древнюю историю продолжим в Мерве — столице персидской сатрапии Маргиана и тюркской империи Сельджуков. По возвращении в Мары сходим в музей и церковь. Затем — свободное время.
Остатки городища Гонур-Депе
Вспомним ещё одну древнюю цивилизацию — Маргуш, существовавшую в бронзовом веке. Пройдёмся по остаткам его столицы, городища Гонур-Депе. К обеду вернёмся в Мары, а затем отправимся обратно в Ашхабад. Прибудем к вечеру и отдохнём.
Долгая дорога и паломничество к сакральному мавзолею Гозли Ата
Вновь ненадолго попрощаемся со столицей. Нам предстоит долгая дорога: поедем в Балканабад (5 часов в пути), где сделаем паузу на обед, а затем отправимся к каньону Янги-Кала (2,5 часа в пути). По прибытии немного отдохнём и совершим пешее паломничество к священному месту — мавзолею Гозли Ата. Ночевать останемся в местном приюте.
Родовое кладбище, места паломничества, Дом шелкоткачества в Нохуре. Мавзолей Туркменбаши и мечеть Сапармурата-хаджи
Снова сменим локацию. Доберёмся в деревню Нохур (3-4 часа в пути). Посетим родовое кладбище, паломнические точки, Дом шелкоткачества. Затем отправимся обратно в Ашхабад, по дороге заедем к мавзолею Туркменбаши и мечети Сапармурата-хаджи. В столицу прибудем к вечеру.
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1800
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 1 ужин
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Входные билеты и экскурсии по программе
- Приглашение для получения визы
- Страховка
Что не входит в цену
- Билеты в Ашхабад и обратно в ваш город
- Обеды и ужины (кроме одного)
- Доплата за 1-местное размещение
- Визовый сбор
- Чаевые водителям и гидам (необязательны, но приветствуются)
- Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты