Откройте для себя удивительный Туркменистан, начиная с яркого Ашхабада с его культурными сокровищами и освещёнными улицами.
Исследуйте древнюю Нису и насладитесь грацией ахалтекинских лошадей, а затем погрузитесь в историю в волшебном Мерве и Маргуше. Это путешествие обещает незабываемые впечатления и встречи с уникальным наследием страны!
Путешествие по Туркменистану: от Ашхабада до древнего Мерва День 1: Прибытие в Ашхабад Наше путешествие начинается с раннего утреннего прибытия в Международный аэропорт Ашхабада. Вас встретит гид, после чего будет предложен приветственный завтрак. Затем мы заселим вас в отель Sport Hotel, где вы сможете отдохнуть. Во второй половине дня мы встретимся в лобби и окунемся в богатое культурное наследие Туркменистана с посещением Национального музея. После познавательной экскурсии нас ждет ужин. Вечером прогуляемся по освещённым улицам Ашхабада, проходя мимо знаковых достопримечательностей, таких как Монумент нейтралитета, отель «Yyldyz», Багт Кошги и памятник Магтумгулы Фраги. Затем возвращаемся в отель на ночлег. День 2: Древняя история и лошади ахалтекинской породы После завтрака в отеле наш день начнется с исследования Нисы — древней столицы Парфянского государства, насыщенной историей. Затем мы посетим музей Геокдепе, где можно будет полюбоваться мастерством туркменских ремесленников. Далее посетим музей крепости Геокдепе, который рассказывает о событиях расширения Российской империи и сопротивлении туркменского народа. Здесь будет организован легкий обед. Во второй половине дня вас ждет уникальная возможность наблюдать грацию и скорость ахалтекинских лошадей на местной конюшне. После этого мы отправимся в Нохур. Ужин будет подан в ресторане Soygi Dag, расположенном у подножия гор Копетдаг. Возвращение в отель Sport Hotel. День 3: Собаки алабай и древний город Марый После завтрака в отеле мы посетим национальный питомник собак алабай, где вы сможете познакомиться с чемпионом 2019 года — представителем этой туркменской породы. Затем отправимся по автомагистрали в город Марый и заселимся в отель. Наше исследование продолжится поездкой в древний город Маргуш с обедом по пути. После возвращения в отель Марый нас ждет ужин и ночлег. День 4: Местный базар и чудеса древнего Мерва После спокойного завтрака в отеле у вас будет свободное время для посещения местного базара. Затем мы встретимся в лобби и посмотрим увлекательное фольклорное шоу с легким обедом. Во второй половине дня нас ждет изучение археологического комплекса древнего Мерва — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО с многовековой историей. Здесь вы увидите мавзолей султана Санжара, крепости Киз-Кала, Оглан-Кала и другие. Ужин будет подан после возвращения в отель в Мары, где мы проведем ночь. День 5: Прощание с Туркменистаном После завтрака в отеле мы отправимся в столицу Туркменистана Ашхабад по автомагистрали. По прибытии вас ждет обед. После обеда — экскурсия по Русскому базару, где можно приобрести подарки для близких. Вечером вы отправитесь в Международный аэропорт Ашхабада для вылета домой. Важная информация:
При неблагоприятных погодных условиях компания оставляет за собой право изменять программу тура.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ашхабад
- Национальный музей Туркменистана
- Ниса
- Музей Геокдепе
- Крепость Геокдепе
- Конюшня ахалтекинских лошадей
- Нохур
- Питомник собак алабай
- Город Марый
- Древний город Маргуш
- Археологический комплекс Мерв
- Мавзолей султана Санжара
- Крепости Киз-Кала и Оглан-Кала
- Русский базар
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Визовое приглашение
- Проживание в отелях по программе
- Входные билеты
- Питание
Что не входит в цену
- Виза (от 90 до 130$)
- Международные авиабилеты в Ашхабад
- Медицинская страховка
- Чаевые
- Алкогольные напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Международный аэропорт Ашхабада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
