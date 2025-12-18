Путешествие по Туркменистану: от Ашхабада до древнего Мерва День 1: Прибытие в Ашхабад Наше путешествие начинается с раннего утреннего прибытия в Международный аэропорт Ашхабада. Вас встретит гид, после чего будет предложен приветственный завтрак. Затем мы заселим вас в отель Sport Hotel, где вы сможете отдохнуть. Во второй половине дня мы встретимся в лобби и окунемся в богатое культурное наследие Туркменистана с посещением Национального музея. После познавательной экскурсии нас ждет ужин. Вечером прогуляемся по освещённым улицам Ашхабада, проходя мимо знаковых достопримечательностей, таких как Монумент нейтралитета, отель «Yyldyz», Багт Кошги и памятник Магтумгулы Фраги. Затем возвращаемся в отель на ночлег. День 2: Древняя история и лошади ахалтекинской породы После завтрака в отеле наш день начнется с исследования Нисы — древней столицы Парфянского государства, насыщенной историей. Затем мы посетим музей Геокдепе, где можно будет полюбоваться мастерством туркменских ремесленников. Далее посетим музей крепости Геокдепе, который рассказывает о событиях расширения Российской империи и сопротивлении туркменского народа. Здесь будет организован легкий обед. Во второй половине дня вас ждет уникальная возможность наблюдать грацию и скорость ахалтекинских лошадей на местной конюшне. После этого мы отправимся в Нохур. Ужин будет подан в ресторане Soygi Dag, расположенном у подножия гор Копетдаг. Возвращение в отель Sport Hotel. День 3: Собаки алабай и древний город Марый После завтрака в отеле мы посетим национальный питомник собак алабай, где вы сможете познакомиться с чемпионом 2019 года — представителем этой туркменской породы. Затем отправимся по автомагистрали в город Марый и заселимся в отель. Наше исследование продолжится поездкой в древний город Маргуш с обедом по пути. После возвращения в отель Марый нас ждет ужин и ночлег. День 4: Местный базар и чудеса древнего Мерва После спокойного завтрака в отеле у вас будет свободное время для посещения местного базара. Затем мы встретимся в лобби и посмотрим увлекательное фольклорное шоу с легким обедом. Во второй половине дня нас ждет изучение археологического комплекса древнего Мерва — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО с многовековой историей. Здесь вы увидите мавзолей султана Санжара, крепости Киз-Кала, Оглан-Кала и другие. Ужин будет подан после возвращения в отель в Мары, где мы проведем ночь. День 5: Прощание с Туркменистаном После завтрака в отеле мы отправимся в столицу Туркменистана Ашхабад по автомагистрали. По прибытии вас ждет обед. После обеда — экскурсия по Русскому базару, где можно приобрести подарки для близких. Вечером вы отправитесь в Международный аэропорт Ашхабада для вылета домой. Важная информация:

При неблагоприятных погодных условиях компания оставляет за собой право изменять программу тура.