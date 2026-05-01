Мы познакомим вас с мраморными дворцами и футуристичными объектами Ашхабада, но основная часть тура
Описание тура
Организационные детали
Подготовьтесь к жаре: Обязательно возьмите с собой головной убор, солнцезащитные очки, крем от солнца и достаточное количество воды. Одевайтесь в легкую и светлую одежду. Для длительных экскурсий и прогулок по городищам и деревням необходима удобная обувь. Убедитесь, что у вас есть медицинская страховка, покрывающая расходы на случай непредвиденных обстоятельств. Возьмите с собой все необходимые личные вещи, включая лекарства, если они вам нужны.
Программа тура по дням
Дашогуз, Кёнеургенч, пустыня Каракумы, кратер Дарваза
Встретимся и поедем в Дашогуз, чтобы пообедать и купить продукты к ужину. По пути заглянем в Кёнеургенч — древнюю столицу Хорезма. Рассмотрим сложные узоры в архитектуре усыпальниц Турабек-ханым, султана Текеша, Иль-Арслана, караван-сарая Атабека.
Движемся дальше, в пустыню Каракумы. Нашей целью будет кратер Дарваза, куда мы доберёмся ближе к закату. Это огромная воронка с пламенем внутри — выглядит невероятно. Разместимся в юртах, подкрепимся ужином, приготовленным на костре, и насладимся уникальным зрелищем — пылающими «вратами ада».
Ашхабад, развалины Нисы
Утром направимся в Ашхабад — город белого мрамора, сияющий на солнце, величественный и необычный. Заселимся в номера, пообедаем. Далее — Старая Ниса, руины парфянской столицы с остатками крепостных стен и храмов. Также посетим конюшню грациозных ахалтекинских лошадей, которые столетиями являются визитной карточкой страны.
Сияющий Ашхабад, поход в музей
Начнём близкое знакомство со столицей. Первую остановку сделаем в Национальном музее Туркменистана, где в экспонатах, картинах, артефактах оживает многовековая история. Увидим арку Нейтралитета, парк Независимости, монумент Рухнама и другие символы города. Сходим на Русский базар, где можно купить сувениры и примерить традиционные одеяния. Завершим экскурсию у элегантного загса и колеса обозрения, а вечером полюбуемся Ашхабадом в мягком мерцании огней.
Гёкдепе, подземное озеро Ков-Ата, Лунные горы
Едем на запад. Первую остановку сделаем в Гёкдепе и погрузимся в его трагическую историю. Посетим подземное озеро Ков-Ата: рассмотрим причудливые сталактиты и сталагмиты, а желающие смогут искупаться. Полюбуемся Лунными горами — скальными образованиями в необычных оттенках, где возникает ощущение путешествия на другую планету. Ночуем в Гызыларбате.
Балканабад, каньон Янги-Кала, мавзолей Гозли-Ата
Нам предстоит дорога в Балканабад, где мы приобретём продукты для ужина. Затем отправимся к каньону Янги-Кала — одному из самых удивительных природных чудес Туркменистана. Тут совершим паломничество к священному месту — мавзолею Гозли-Ата — и переночуем в юртах.
Каньон Кемаль-Ата, Каспийское море
Посетим ещё одно важное место паломничества — каньон Кемаль-Ата. Заедем в Туркменбаши и пообедаем с видом на Каспийское море. Вечером прибудем в Гызыларбат, где останемся ночевать.
Деревня Нохур
Снова сменим локацию — доберёмся в деревню Нохур. Посетим старинные кладбища, пройдём по колоритным улочкам, познакомимся с бытом жителей. Ночевать будем в Мары.
Древний Мерв
Впереди — финальная часть путешествия. Едем в древний Мерв — некогда один из важнейших центров Великого шёлкового пути. Вы увидите исторические памятники, развалины дворцов и мечетей, древние стены и мавзолеи, которые позволяют почувствовать величие цивилизаций, существовавших здесь тысячи лет назад.
Затем — переезд в Фарап, завершение тура.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$1345
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 2 ужина
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом или гидом-водителем
- Входные билеты и экскурсии по программе
- Приглашение для получения визы
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиабилеты до/после тура
- Обеды, ужины (кроме двух)
- 1-местное проживание
- Визовый сбор, налог на границе
- Чаевые водителям и гидам (необязательны, но приветствуются)