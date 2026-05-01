Мини-группой по Туркменистану: столица, древние города, горы и море

Осмотреть мавзолеи и руины, пожить в юртах, полюбоваться «вратами ада», алым каньоном и Каспием
Добро пожаловать в Туркменистан — страну затерянных в песках караван-сараев, уникальных природных феноменов и неповторимого колорита Востока.

Мы познакомим вас с мраморными дворцами и футуристичными объектами Ашхабада, но основная часть тура
пройдёт за пределами столицы.

На этом большом пути нам встретятся Кёнеургенч, Нохур, Мерв, Гызыларбат и другие населённые пункты, многие из которых в незапамятные времена были частью Великого шёлкового пути.

Покажем нерукотворные чудеса: пылающий кратер Дарваза, называемый «вратами ада», скрытое под землёй озеро Ков-Ата, просторы Каспия и горы, напоминающие Луну и Марс.

Путешествуем с комфортом камерной группой, ночуем преимущественно в отелях, но иногда отдыхаем как кочевники — в аутентичных юртах.

Описание тура

Организационные детали

Подготовьтесь к жаре: Обязательно возьмите с собой головной убор, солнцезащитные очки, крем от солнца и достаточное количество воды. Одевайтесь в легкую и светлую одежду. Для длительных экскурсий и прогулок по городищам и деревням необходима удобная обувь. Убедитесь, что у вас есть медицинская страховка, покрывающая расходы на случай непредвиденных обстоятельств. Возьмите с собой все необходимые личные вещи, включая лекарства, если они вам нужны.

Программа тура по дням

1 день

Дашогуз, Кёнеургенч, пустыня Каракумы, кратер Дарваза

Встретимся и поедем в Дашогуз, чтобы пообедать и купить продукты к ужину. По пути заглянем в Кёнеургенч — древнюю столицу Хорезма. Рассмотрим сложные узоры в архитектуре усыпальниц Турабек-ханым, султана Текеша, Иль-Арслана, караван-сарая Атабека.

Движемся дальше, в пустыню Каракумы. Нашей целью будет кратер Дарваза, куда мы доберёмся ближе к закату. Это огромная воронка с пламенем внутри — выглядит невероятно. Разместимся в юртах, подкрепимся ужином, приготовленным на костре, и насладимся уникальным зрелищем — пылающими «вратами ада».

2 день

Ашхабад, развалины Нисы

Утром направимся в Ашхабад — город белого мрамора, сияющий на солнце, величественный и необычный. Заселимся в номера, пообедаем. Далее — Старая Ниса, руины парфянской столицы с остатками крепостных стен и храмов. Также посетим конюшню грациозных ахалтекинских лошадей, которые столетиями являются визитной карточкой страны.

3 день

Сияющий Ашхабад, поход в музей

Начнём близкое знакомство со столицей. Первую остановку сделаем в Национальном музее Туркменистана, где в экспонатах, картинах, артефактах оживает многовековая история. Увидим арку Нейтралитета, парк Независимости, монумент Рухнама и другие символы города. Сходим на Русский базар, где можно купить сувениры и примерить традиционные одеяния. Завершим экскурсию у элегантного загса и колеса обозрения, а вечером полюбуемся Ашхабадом в мягком мерцании огней.

4 день

Гёкдепе, подземное озеро Ков-Ата, Лунные горы

Едем на запад. Первую остановку сделаем в Гёкдепе и погрузимся в его трагическую историю. Посетим подземное озеро Ков-Ата: рассмотрим причудливые сталактиты и сталагмиты, а желающие смогут искупаться. Полюбуемся Лунными горами — скальными образованиями в необычных оттенках, где возникает ощущение путешествия на другую планету. Ночуем в Гызыларбате.

5 день

Балканабад, каньон Янги-Кала, мавзолей Гозли-Ата

Нам предстоит дорога в Балканабад, где мы приобретём продукты для ужина. Затем отправимся к каньону Янги-Кала — одному из самых удивительных природных чудес Туркменистана. Тут совершим паломничество к священному месту — мавзолею Гозли-Ата — и переночуем в юртах.

6 день

Каньон Кемаль-Ата, Каспийское море

Посетим ещё одно важное место паломничества — каньон Кемаль-Ата. Заедем в Туркменбаши и пообедаем с видом на Каспийское море. Вечером прибудем в Гызыларбат, где останемся ночевать.

7 день

Деревня Нохур

Снова сменим локацию — доберёмся в деревню Нохур. Посетим старинные кладбища, пройдём по колоритным улочкам, познакомимся с бытом жителей. Ночевать будем в Мары.

8 день

Древний Мерв

Впереди — финальная часть путешествия. Едем в древний Мерв — некогда один из важнейших центров Великого шёлкового пути. Вы увидите исторические памятники, развалины дворцов и мечетей, древние стены и мавзолеи, которые позволяют почувствовать величие цивилизаций, существовавших здесь тысячи лет назад.

Затем — переезд в Фарап, завершение тура.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$1345
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 2 ужина
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом или гидом-водителем
  • Входные билеты и экскурсии по программе
  • Приглашение для получения визы
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до/после тура
  • Обеды, ужины (кроме двух)
  • 1-местное проживание
  • Визовый сбор, налог на границе
  • Чаевые водителям и гидам (необязательны, но приветствуются)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дашогуз, 9:00
Завершение: Фарап, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Батыр
Батыр — ваша команда гидов в Ашхабаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 21 туриста
Я родился в Туркменабаде. Ещё в старших классах школы мечтал изучать языки и заниматься путешествиями. Высшее образование со специализацией в туризме получал в Турции. Уже в студенчестве начал работать гидом для русскоязычных путешественников. По возвращении в Туркменистан основал небольшую компанию и сейчас организовываю экскурсии и туры, показывая гостям свою удивительную страну.

