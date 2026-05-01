Встретимся и поедем в Дашогуз, чтобы пообедать и купить продукты к ужину. По пути заглянем в Кёнеургенч — древнюю столицу Хорезма. Рассмотрим сложные узоры в архитектуре усыпальниц Турабек-ханым, султана Текеша, Иль-Арслана, караван-сарая Атабека.

Движемся дальше, в пустыню Каракумы. Нашей целью будет кратер Дарваза, куда мы доберёмся ближе к закату. Это огромная воронка с пламенем внутри — выглядит невероятно. Разместимся в юртах, подкрепимся ужином, приготовленным на костре, и насладимся уникальным зрелищем — пылающими «вратами ада».