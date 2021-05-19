Полезная информация о Марах
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Местное время в Марах
01:0429
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇲 Туркменистан
|Название города
|Мары
|По-английски
|Mary
|Столица региона
|Мары является столицей региона
|Население города
|114 680 чел.
|Аэропорт
|Мару MYP
|Часовой пояс
|Asia/Ashgabat
|Средняя высота
|223 м. от уровня моря
Где находится Мары на карте
Мары