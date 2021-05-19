Полезная информация о Марах

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Местное время в Марах
01:0429
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇲 Туркменистан
Название городаМары
По-английскиMary
Столица регионаМары является столицей региона
Население города114 680 чел.
АэропортМару MYP
Часовой поясAsia/Ashgabat
Средняя высота223 м. от уровня моря

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