Полезная информация о Туркменбашы
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Местное время в Туркменбашы
01:0430
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇲 Туркменистан
|Название города
|Туркменбашы
|По-английски
|Turkmenbasy
|Население города
|68 292 чел.
|Аэропорт
|Туркменбаши KRW
|Часовой пояс
|Asia/Ashgabat
|Средняя высота
|5 м. от уровня моря
Где находится Туркменбашы на карте
Туркменбашы