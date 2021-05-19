Всё о Туркменбашы

Полезная информация о Туркменбашы

Что нужно знать о Туркменбашы: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Туркменбаши, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Туркменбашы
01:0430
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇲 Туркменистан
Название городаТуркменбашы
По-английскиTurkmenbasy
Население города68 292 чел.
АэропортТуркменбаши KRW
Часовой поясAsia/Ashgabat
Средняя высота5 м. от уровня моря

Где находится Туркменбашы на карте

Туркменбашы фото города
Туркменбашы

Когда лучше лететь в Туркменбашы

Расписание авиа-рейсов