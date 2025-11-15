После 17:00 мы будем ждать вас на борту парусного катамарана в марине у подножия гор с видом на залив Гёкова. Вы расселитесь по каютам, команда поприветствует вас бокалом шампанского, познакомит с экипажем и проведёт инструктаж. В 19:00 состоится ужин на борту.

Орен — небольшой городок, расположенный на месте древнего Керамоса. У вас будет время прогуляться, увидеть исторические постройки и насладиться панорамой залива. В шаговой доступности от марины находится набережная с многочисленными ресторанами, где подают традиционные блюда турецкой кухни.