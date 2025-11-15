Мои заказы

На яхте по турецким бухтам: Бодрум, Датча, Мармарис

Погулять по древним городам, насладиться пляжами и отдохнуть на борту элегантного катамарана
Мераба, добро пожаловать в Турцию! Наш маршрут — идеальная возможность увидеть Турцию с моря и погулять по её уютным городкам. Вас ждут лазурные воды Эгейского моря и осмотр достопримечательностей по
пути. Мы остановимся в античном Книдосе с древними храмами и амфитеатрами. Побываем на острове Седир, знаменитом пляжем Клеопатры.

В Бодруме пройдёмся по мощёным улочкам, увидим крепость Святого Петра и следы одного из семи чудес света — Галикарнасского мавзолея.

Побываем на Девичьей косе — песчаном перешейке, уходящем далеко в море, а в Бузукале поднимемся к развалинам крепости, защищавшей древний порт. В завершение посетим Мармарис с живописной старой частью города.

Вам не придётся ни о чём беспокоится — готовить для вас будет шеф-повар, а опытный экипаж позаботится о вашем комфорте и безопасности. Вам останется только наслаждаться солнцем, морем, красивыми видами и вкусной едой.

Ближайшие даты:
2
мая9
мая16
мая23
мая30
мая6
июн13
июн
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Виза не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Встреча в марине Орена, размещение в каютах, ужин

После 17:00 мы будем ждать вас на борту парусного катамарана в марине у подножия гор с видом на залив Гёкова. Вы расселитесь по каютам, команда поприветствует вас бокалом шампанского, познакомит с экипажем и проведёт инструктаж. В 19:00 состоится ужин на борту.

Орен — небольшой городок, расположенный на месте древнего Керамоса. У вас будет время прогуляться, увидеть исторические постройки и насладиться панорамой залива. В шаговой доступности от марины находится набережная с многочисленными ресторанами, где подают традиционные блюда турецкой кухни.

2 день

Бухта Акбюк, остров Седир

Рано утром яхта отправится в сторону острова Седир, известного своим пляжем Клеопатры. По легенде, египетский правитель Марк Антоний привёз сюда белоснежный песок с берегов Нила в подарок своей возлюбленной.

По пути запланирована остановка в бухте Акбюк, окружённой сосновыми лесами. Здесь можно искупаться в прозрачной бирюзовой воде и сделать красивые фотографии. На острове также сохранились руины античного театра, рассчитанного на 3000 зрителей, а на соседнем Кедросе можно увидеть древнюю торговую улицу и остатки старой верфи.

Общий переход: 17 морских миль, ~2,8 часа.

3 день

Бухта Чокертме, Бодрум

Идём дальше. Сначала остановимся в бухте Чокертме, идеально подходящей для купания и отдыха. Затем держим курс на Бодрум — один из самых популярных курортов Турции, удивляющий контрастом современной инфраструктуры и узких улочек старого города.

Главная достопримечательность здесь — крепость Святого Петра, построенная рыцарями-госпитальерами. Она возведена с использованием фрагментов разрушенного землетрясением Галикарнасского мавзолея — одного из семи чудес света. Внутри крепости находятся музеи, исторические залы и смотровые площадки. У вас будет время на осмотр сооружения и прогулку по городу.

Общий переход: 48 морских миль, ~8 часов.

4 день

Книдос, Датча

Сегодня держим путь в Книдос — древнегреческий город, где находилась одна из первых медицинских академий мира. Здесь можно увидеть старинные амфитеатры, колоннады, храмы и гавань, к которой причаливали торговые суда тысячелетия назад. Здесь мы остановимся для купания, прогулки по историческим улочкам и обеда.

После отправимся в Датчу, известную живописными бухтами, чистыми пляжами и богатой историей. Сюда приезжали поправить здоровье ещё в VII веке до н. э. В городе можно посетить небольшую винодельню, где владельцы проводят дегустации местных вин, а также посмотреть на старинную ветряную мельницу.

Общий переход: 53 морские мили, ~8,8 часов.

5 день

Девичья коса, посёлок Селимие

В этот день погуляем по Девичьей косе — песчаной отмели, уходящей в море на несколько сотен метров, в самом конце которой, на скалистом острове, находится крепость, принадлежавшая древнему городу Бибассос. С высоты крепости открывается чарующий вид на лазурные воды залива.

Затем отправимся в деревушку Селимие. Бухта, на берегу которой она находится, окружена высокими горами, поросшими хвойными лесами. Пляжи здесь в виде деревянных настилов. Днём на них стоят шезлонги и зонтики, а ближе к вечеру их заменяют сервированные столы. В округе можно увидеть живописные руины старинных крепостей и замков — над посёлком некогда стоял античный город Хидас.

Общий переход: 33 морские мили, ~5,5 часов.

6 день

Бозбурун, Бузукале

Сегодня остановимся в уединённом городке Бозбурун, известном кристально чистыми бухтами и вековыми традициями судостроения. А недалеко от него находится Бузукале, который в древности назывался Херсонесом Родосским. Здесь сохранились развалины крепости, некогда охранявшей вход в стратегически важный порт. С обзорной площадки увидим греческий остров Родос, а в одной из пещер на стенах можно рассмотреть старинные христианские символы.

Общий переход: 36 морских миль, ~6 часов.

7 день

Турунч и Мармарис

Продолжим путешествие посещением городов Турунч и Мармарис. Турунч — очаровательное курортное местечко в тихой бухте, окружённой горами. Здесь море остается спокойным даже при сильном ветре, а чистая вода позволяет рассмотреть морское дно.

Мармарис — современный курорт с живописными пейзажами и активной ночной жизнью. Старый город с его средневековыми улочками, миниатюрными домиками и торговыми лавками соседствует с набережной, где находятся рестораны, бары и яхтенные клубы.

Общий переход: 33 морские мили, ~5,5 часов.

8 день

Отъезд

После завтрака — прощание с командой и освобождение яхты. Завершение тура.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет155 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • 2-местное проживание на яхте в носовой части
  • 3-разовое питание и безалкогольные напитки в течение дня
  • Уборка кают, полотенца, пляжные полотенца
  • Топливо
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Трансфер от аэропорта до места старта тура и обратно
  • Доплата за 2-местное размещение в кормовой части - 10 000 ₽
  • Внимание! Стоимость тура меняется в зависимости от дат:
  • 7 и 14 июня 13, 20, 27 сентября 4 октября - 150 000 ₽
  • С 26 июня по 12 сентября - 155 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гёкова Орен марина, после 17:00 (ближайший аэропорт - Международный аэропорт Бодрум-Милас (BJV)
Завершение: Мармарис, утро (до 12:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вениамин
Вениамин — Организатор в Бодруме
Провёл экскурсии для 16 туристов
Мы организуем уникальные регаты и путешествия на яхтах по всему миру. За время существования мы провели более 10 тысяч мероприятий и походов. Это Мальдивы, Крым, Турция, Египет, Греция, Испания, Сейшелы,
Карибы, Хорватия, Италия, Таиланд, Таити, BVI, Азоры, Норвегия и т. д. Мы фанаты яхтинга, регат и ценим совмещение комфорта с активным отдыхом. Стараемся сделать все, чтобы этот вид отдыха на ряду с обычными путешествиями стал доступен и популярен.

