Описание тура
Организационные детали
Виза не нужна.
Программа тура по дням
Встреча в марине Орена, размещение в каютах, ужин
После 17:00 мы будем ждать вас на борту парусного катамарана в марине у подножия гор с видом на залив Гёкова. Вы расселитесь по каютам, команда поприветствует вас бокалом шампанского, познакомит с экипажем и проведёт инструктаж. В 19:00 состоится ужин на борту.
Орен — небольшой городок, расположенный на месте древнего Керамоса. У вас будет время прогуляться, увидеть исторические постройки и насладиться панорамой залива. В шаговой доступности от марины находится набережная с многочисленными ресторанами, где подают традиционные блюда турецкой кухни.
Бухта Акбюк, остров Седир
Рано утром яхта отправится в сторону острова Седир, известного своим пляжем Клеопатры. По легенде, египетский правитель Марк Антоний привёз сюда белоснежный песок с берегов Нила в подарок своей возлюбленной.
По пути запланирована остановка в бухте Акбюк, окружённой сосновыми лесами. Здесь можно искупаться в прозрачной бирюзовой воде и сделать красивые фотографии. На острове также сохранились руины античного театра, рассчитанного на 3000 зрителей, а на соседнем Кедросе можно увидеть древнюю торговую улицу и остатки старой верфи.
Общий переход: 17 морских миль, ~2,8 часа.
Бухта Чокертме, Бодрум
Идём дальше. Сначала остановимся в бухте Чокертме, идеально подходящей для купания и отдыха. Затем держим курс на Бодрум — один из самых популярных курортов Турции, удивляющий контрастом современной инфраструктуры и узких улочек старого города.
Главная достопримечательность здесь — крепость Святого Петра, построенная рыцарями-госпитальерами. Она возведена с использованием фрагментов разрушенного землетрясением Галикарнасского мавзолея — одного из семи чудес света. Внутри крепости находятся музеи, исторические залы и смотровые площадки. У вас будет время на осмотр сооружения и прогулку по городу.
Общий переход: 48 морских миль, ~8 часов.
Книдос, Датча
Сегодня держим путь в Книдос — древнегреческий город, где находилась одна из первых медицинских академий мира. Здесь можно увидеть старинные амфитеатры, колоннады, храмы и гавань, к которой причаливали торговые суда тысячелетия назад. Здесь мы остановимся для купания, прогулки по историческим улочкам и обеда.
После отправимся в Датчу, известную живописными бухтами, чистыми пляжами и богатой историей. Сюда приезжали поправить здоровье ещё в VII веке до н. э. В городе можно посетить небольшую винодельню, где владельцы проводят дегустации местных вин, а также посмотреть на старинную ветряную мельницу.
Общий переход: 53 морские мили, ~8,8 часов.
Девичья коса, посёлок Селимие
В этот день погуляем по Девичьей косе — песчаной отмели, уходящей в море на несколько сотен метров, в самом конце которой, на скалистом острове, находится крепость, принадлежавшая древнему городу Бибассос. С высоты крепости открывается чарующий вид на лазурные воды залива.
Затем отправимся в деревушку Селимие. Бухта, на берегу которой она находится, окружена высокими горами, поросшими хвойными лесами. Пляжи здесь в виде деревянных настилов. Днём на них стоят шезлонги и зонтики, а ближе к вечеру их заменяют сервированные столы. В округе можно увидеть живописные руины старинных крепостей и замков — над посёлком некогда стоял античный город Хидас.
Общий переход: 33 морские мили, ~5,5 часов.
Бозбурун, Бузукале
Сегодня остановимся в уединённом городке Бозбурун, известном кристально чистыми бухтами и вековыми традициями судостроения. А недалеко от него находится Бузукале, который в древности назывался Херсонесом Родосским. Здесь сохранились развалины крепости, некогда охранявшей вход в стратегически важный порт. С обзорной площадки увидим греческий остров Родос, а в одной из пещер на стенах можно рассмотреть старинные христианские символы.
Общий переход: 36 морских миль, ~6 часов.
Турунч и Мармарис
Продолжим путешествие посещением городов Турунч и Мармарис. Турунч — очаровательное курортное местечко в тихой бухте, окружённой горами. Здесь море остается спокойным даже при сильном ветре, а чистая вода позволяет рассмотреть морское дно.
Мармарис — современный курорт с живописными пейзажами и активной ночной жизнью. Старый город с его средневековыми улочками, миниатюрными домиками и торговыми лавками соседствует с набережной, где находятся рестораны, бары и яхтенные клубы.
Общий переход: 33 морские мили, ~5,5 часов.
Отъезд
После завтрака — прощание с командой и освобождение яхты. Завершение тура.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|155 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- 2-местное проживание на яхте в носовой части
- 3-разовое питание и безалкогольные напитки в течение дня
- Уборка кают, полотенца, пляжные полотенца
- Топливо
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Трансфер от аэропорта до места старта тура и обратно
- Доплата за 2-местное размещение в кормовой части - 10 000 ₽
- Внимание! Стоимость тура меняется в зависимости от дат:
- 7 и 14 июня 13, 20, 27 сентября 4 октября - 150 000 ₽
- С 26 июня по 12 сентября - 155 000 ₽