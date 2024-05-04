Что посмотреть в Бодруме на экскурсиях?

Бодрум иногда называют «маленькой Грецией». Это название подчеркивают уютные белоснежные дома, изрезанные бухты, непривычная природа и пейзажи гористой местности. Интересные экскурсии, которые можно оформить непосредственно на нашем сайте, помогут поближе познакомиться с творениями древнего зодчества и уникальными природными достопримечательностями, насладиться прогулками по очаровательным островкам, разбросанными по всему морю. А еще сюда едут за удивительными снимками морских далей необычного лазурного цвета, который подчеркивают белые яхты