Авторские туры в Бодруме

Туры по городам Турции
На традиционном парусном гулете вдоль побережья Эгейского моря
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
На традиционном парусном гулете вдоль побережья Эгейского моря
Искупаться в лазурных бухтах, отдохнуть на уединённых пляжах и научиться ставить паруса и рулить
Аэропорт Милас-Бодрум, в первой половине дня
4 мая
11 мая
18 мая
25 мая
$1 350 за человека

Что посмотреть в Бодруме на экскурсиях?

Бодрум иногда называют «маленькой Грецией». Это название подчеркивают уютные белоснежные дома, изрезанные бухты, непривычная природа и пейзажи гористой местности. Интересные экскурсии, которые можно оформить непосредственно на нашем сайте, помогут поближе познакомиться с творениями древнего зодчества и уникальными природными достопримечательностями, насладиться прогулками по очаровательным островкам, разбросанными по всему морю. А еще сюда едут за удивительными снимками морских далей необычного лазурного цвета, который подчеркивают белые яхты

Местные экскурсоводы

Великолепный и яркий Бодрум запомнится на всю жизнь приятным лежанием на пляже, искрометным весельем в ночное время, необычными достопримечательностями и невозможными приключениями. Позвольте себе отдых на «всю катушку» и насладитесь отпуском в прекрасном городе, приобретая отдельные экскурсии и многодневные туры на нашем сайте
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