Что посмотреть в Бодруме на экскурсиях?
Бодрум иногда называют «маленькой Грецией». Это название подчеркивают уютные белоснежные дома, изрезанные бухты, непривычная природа и пейзажи гористой местности. Интересные экскурсии, которые можно оформить непосредственно на нашем сайте, помогут поближе познакомиться с творениями древнего зодчества и уникальными природными достопримечательностями, насладиться прогулками по очаровательным островкам, разбросанными по всему морю. А еще сюда едут за удивительными снимками морских далей необычного лазурного цвета, который подчеркивают белые яхты
Местные экскурсоводы
Великолепный и яркий Бодрум запомнится на всю жизнь приятным лежанием на пляже, искрометным весельем в ночное время, необычными достопримечательностями и невозможными приключениями. Позвольте себе отдых на «всю катушку» и насладитесь отпуском в прекрасном городе, приобретая отдельные экскурсии и многодневные туры на нашем сайте