На яхте 8 дней На традиционном парусном гулете вдоль побережья Эгейского моря Искупаться в лазурных бухтах, отдохнуть на уединённых пляжах и научиться ставить паруса и рулить Начало: Аэропорт Милас-Бодрум, в первой половине дня «В аэропорту вас встретит наш представитель и доставит к яхте в Бодрум» $1350 за человека На яхте 8 дней На яхте по турецким бухтам: Бодрум, Датча, Мармарис Погулять по древним городам, насладиться пляжами и отдохнуть на борту элегантного катамарана Начало: Гёкова Орен марина, после 17:00 (ближайший аэропор... «На яхте удобная палуба, широкая корма, просторная кают-компания, оборудованная кухня» 150 000 ₽ за человека На яхте SUP-прогулки 8 дней Морской «all inclusive»: путешествие на традиционной яхте от Бодрума до Бозбуруна Искупаться в бирюзовой воде уютных бухт, поплавать на сапах и погулять по прибрежным городкам Начало: Бодрум, 14:00 «В 2-местной каюте на яхте Techne — элегантном средиземноморском гулете (традиционная турецкая яхта)» €990 за человека Все туры Бодрума

