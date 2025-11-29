Целый день проведём на море в атмосфере свободы и под чарующие панорамы побережья, отправившись на комфортабельном корабле в путешествие по живописным бухтам залива Фетхие, где бирюзовая гладь моря встречается с хвойными склонами и скалистыми берегами. Сделаем несколько остановок, чтобы искупаться в прозрачных, как стекло, водах.

На борту вас ждёт обед: на выбор — свежая рыба или курица, дополненные салатом, гарнирами и закусками. Время программы: с 10:00 до 17:00.