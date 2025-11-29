Описание тура
Организационные детали
Не забудьте взять с собой головной убор и солнцезащитный крем.
За неделю до начала тура будет создан общий чат группы, куда будет выслана памятка и все детали тура.
Питание. Включены завтраки в отеле и 1 обед на яхте. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Комфортное авто, лодки, яхта.
Возраст участников. 7-70 лет.
Виза. Не требуется для граждан РФ.
Уровень сложности. Программа тура предполагает умеренную активность. Смена локаций в течение маршрута, пешие вылазки в инфраструктурно-развитых местах. Не требуется специальных навыков, но нужна хорошая физическая форма.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, свободное время, прогулка по марине
Встречаемся и едем в отель, где вы сможете отдохнуть после перелёта. Вечером за вкусным ужином вы познакомитесь с группой и прогуляетесь по марине Фетхие.
Морская прогулка на яхте по бухтам Фетхие
Целый день проведём на море в атмосфере свободы и под чарующие панорамы побережья, отправившись на комфортабельном корабле в путешествие по живописным бухтам залива Фетхие, где бирюзовая гладь моря встречается с хвойными склонами и скалистыми берегами. Сделаем несколько остановок, чтобы искупаться в прозрачных, как стекло, водах.
На борту вас ждёт обед: на выбор — свежая рыба или курица, дополненные салатом, гарнирами и закусками. Время программы: с 10:00 до 17:00.
Дальян, пляж Изтузу, лодочная прогулка, купание в термальных источниках
Сегодня в 8:30 отправимся в Дальян, где пробудем до 18:30, — живописную рыбацкую деревушку, которую называют турецкой Венецией. Здесь вас ждёт пляж Изтузу с мягким белым песком и прозрачной водой, на котором морские черепахи каретта-каретта откладывают яйца.
По реке среди камышей проплывём на лодке мимо величественных ликийских гробниц 4 века до н. э., вырезанных прямо в скалах древнего Кауноса. Завершим день в природном спа: окунёмся в целебные грязевые ванны и расслабимся в горячих термальных источниках, которые подарят коже свежесть, а телу — лёгкость.
Каш, Калкан и пляж Капуташ
В этот день отправимся в путешествие по побережью, где каждый уголок по-своему очарователен. В Каше прогуляемся по тенистым улочкам среди белых домиков, заглянем в уютные лавки и насладимся видом на греческий остров.
В Калкане окунёмся в атмосферу элегантного курорта с бугенвиллеями, стильными кафе и панорамными террасами. А завершит день пляж Капуташ — узкая бухта между скалами с бирюзовой водой и мягким песком, одно из самых живописных мест Турции, где хочется просто остановиться и смотреть на бескрайнее море.
Прогулка по Фетхие, подъём на Бабадаг
Это утро в Фетхие начнём неспешно: насладимся ароматом турецкого кофе, тёплым морским бризом и запахом сосен. Продолжим день в таком же неторопливом ритме. Прогуляемся вдоль гавани среди лавок с тканями и серебряными украшениями, посмотрим на кошек, отдыхающих в тени, сможем выпить освежающий айран с симитом в кафе на берегу, пока лодки скользят по воде.
А затем поднимемся на вершину горы Бабадаг, где с высоты 1969 метров нам откроется вид на бирюзовую лагуну Олюдениза и белые паруса внизу. Здесь особенно остро ощущаешь свободу.
Завершение тура, отъезд
После завтрака — сбор вещей и выезд в аэропорт Даламана. Обратные билеты рекомендуем покупать с вылетом после 16:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1166
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 1 обед на яхте
- Трансферы из/в аэропорт Даламана
- Аренда авто, расходы на бензин, парковки
- Экскурсионная программа
- Фото - и видео на протяжении всей программы
- Аренда яхты в Фетхие
- Аренда лодки в Дальяне
- Все платные входы по программе: грязевые бани и термальные источники, пляж Изтузу и пляж Капуташ
- Консультация и помощь в вопросах, связанных с туром
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Даламана и обратно
- Обеды (кроме 1) и ужины