По югу Турции в мини-группе: пляжный отдых, знакомство с курортами и водные прогулки

Исследовать Каш, Калкан и Фетхие, прокатиться на лодке в Дальяне и подняться на гору над Олюденизом
Путешествие проведёт вас по самым живописным уголкам южной Турции, где виды словно с открытки. Мы начнём в прибрежном Фетхие, окружённом горами. Выйдем на корабле в море, исследуем бухты и искупаемся
в бирюзовой воде.

В Дальяне прокатимся на лодке по реке мимо древних ликийских гробниц и отдохнём в горячих термальных источниках.

Проедем вдоль побережья к атмосферному Кашу и элегантному Калкану, а затем окажемся на пляже Капуташ — природной жемчужине между скал. Поднимемся на Бабадаг, чтобы увидеть легендарную лагуну Олюдениза с высоты. Этот отпуск — про свободу, красоту и неторопливое созерцание, наполняющее вдохновением.

Описание тура

Организационные детали

Не забудьте взять с собой головной убор и солнцезащитный крем.
За неделю до начала тура будет создан общий чат группы, куда будет выслана памятка и все детали тура.

Питание. Включены завтраки в отеле и 1 обед на яхте. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Комфортное авто, лодки, яхта.

Возраст участников. 7-70 лет.

Виза. Не требуется для граждан РФ.

Уровень сложности. Программа тура предполагает умеренную активность. Смена локаций в течение маршрута, пешие вылазки в инфраструктурно-развитых местах. Не требуется специальных навыков, но нужна хорошая физическая форма.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, свободное время, прогулка по марине

Встречаемся и едем в отель, где вы сможете отдохнуть после перелёта. Вечером за вкусным ужином вы познакомитесь с группой и прогуляетесь по марине Фетхие.

2 день

Морская прогулка на яхте по бухтам Фетхие

Целый день проведём на море в атмосфере свободы и под чарующие панорамы побережья, отправившись на комфортабельном корабле в путешествие по живописным бухтам залива Фетхие, где бирюзовая гладь моря встречается с хвойными склонами и скалистыми берегами. Сделаем несколько остановок, чтобы искупаться в прозрачных, как стекло, водах.

На борту вас ждёт обед: на выбор — свежая рыба или курица, дополненные салатом, гарнирами и закусками. Время программы: с 10:00 до 17:00.

3 день

Дальян, пляж Изтузу, лодочная прогулка, купание в термальных источниках

Сегодня в 8:30 отправимся в Дальян, где пробудем до 18:30, — живописную рыбацкую деревушку, которую называют турецкой Венецией. Здесь вас ждёт пляж Изтузу с мягким белым песком и прозрачной водой, на котором морские черепахи каретта-каретта откладывают яйца.

По реке среди камышей проплывём на лодке мимо величественных ликийских гробниц 4 века до н. э., вырезанных прямо в скалах древнего Кауноса. Завершим день в природном спа: окунёмся в целебные грязевые ванны и расслабимся в горячих термальных источниках, которые подарят коже свежесть, а телу — лёгкость.

4 день

Каш, Калкан и пляж Капуташ

В этот день отправимся в путешествие по побережью, где каждый уголок по-своему очарователен. В Каше прогуляемся по тенистым улочкам среди белых домиков, заглянем в уютные лавки и насладимся видом на греческий остров.

В Калкане окунёмся в атмосферу элегантного курорта с бугенвиллеями, стильными кафе и панорамными террасами. А завершит день пляж Капуташ — узкая бухта между скалами с бирюзовой водой и мягким песком, одно из самых живописных мест Турции, где хочется просто остановиться и смотреть на бескрайнее море.

5 день

Прогулка по Фетхие, подъём на Бабадаг

Это утро в Фетхие начнём неспешно: насладимся ароматом турецкого кофе, тёплым морским бризом и запахом сосен. Продолжим день в таком же неторопливом ритме. Прогуляемся вдоль гавани среди лавок с тканями и серебряными украшениями, посмотрим на кошек, отдыхающих в тени, сможем выпить освежающий айран с симитом в кафе на берегу, пока лодки скользят по воде.

А затем поднимемся на вершину горы Бабадаг, где с высоты 1969 метров нам откроется вид на бирюзовую лагуну Олюдениза и белые паруса внизу. Здесь особенно остро ощущаешь свободу.

6 день

Завершение тура, отъезд

После завтрака — сбор вещей и выезд в аэропорт Даламана. Обратные билеты рекомендуем покупать с вылетом после 16:00.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1166
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 1 обед на яхте
  • Трансферы из/в аэропорт Даламана
  • Аренда авто, расходы на бензин, парковки
  • Экскурсионная программа
  • Фото - и видео на протяжении всей программы
  • Аренда яхты в Фетхие
  • Аренда лодки в Дальяне
  • Все платные входы по программе: грязевые бани и термальные источники, пляж Изтузу и пляж Капуташ
  • Консультация и помощь в вопросах, связанных с туром
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Даламана и обратно
  • Обеды (кроме 1) и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Даламан, аэропорт, 10:00
Завершение: Даламан, аэропорт, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галя
Галя — ваша команда гидов в Даламане
Провели экскурсии для 319 туристов
Здравствуйте! Я люблю Турцию и хочу показать вам её своими глазами! Работаю с командой профессиональных гидов, местных жителей, влюблённых в свою родину. До встречи!

