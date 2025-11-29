Мои заказы

Море, солнце, острова: средиземноморский яхт-тур в формате «всё включено»

Встретить закат на вершине острова Святого Николая и исследовать дикие бухты Гёджека
Вы отправитесь в морское путешествие на комфортабельной двухмачтовой яхте, которая станет вашим домом и местом отдыха.

Вас ждут уединённые заливы, утренние купания в прозрачной воде и живописные прогулки по берегам, где
сохранились следы древних цивилизаций.

Вы увидите остров Святого Николая с его церковными руинами, зайдёте в легендарную бухту Клеопатры, понаблюдаете за морскими черепахами и сможете при желании прокатиться на сапе или каяке по лазурным лагунам.

Будете встречать звёзды над мачтами, смотреть кино на палубе и делиться впечатлениями в кругу единомышленников.

Команда позаботится о вашем комфорте, а заботливо приготовленные блюда и тёплая атмосфера создадут ощущение уюта.

Описание тура

Организационные детали

Виза для граждан России не требуется.
Советуем взять с собой купальные принадлежности, лёгкую одежду для отдыха, головной убор, шорты, футболку и одну пару кроссовок — пригодятся для прогулки к маяку на острове Святого Николая.

Программа тура по дням

1 день

Путь в Гёджек

В 15:00 мы встретимся в аэропорту Даламана и отправимся в Гёджек — дорога займёт около 40 минут. После прибытия заселимся на яхту, познакомимся с командой и другими участниками. Яхта возьмёт курс на уединённую бухту, идеально подходящую для первого купания в тёплых водах.

В 19:00 на палубе накроют стол, и под звуки моря мы проводим закат. Вечер продолжится под звёздным небом, вдали от городского света. В прибрежных водах часто можно увидеть светящийся планктон — купание среди мерцающих огоньков станет особенным завершением дня.

2 день

Бухта Клеопатры

Пробуждение в бухте Клеопатры — настоящая привилегия. Это одно из самых живописных и защищённых мест региона, куда можно добраться только по морю. Утреннее плавание в прозрачной воде, неспешный завтрак на борту и свободное время на купание, прогулки на сапах и каяках.

После обеда яхта совершит переход в следующую бухту. Мы отправимся на берег, чтобы немного прогуляться и соприкоснуться с историей этих мест. Вечером вернёмся на палубу: нас ждёт вкусный ужин, освежающий арбуз и кино под открытым небом с попкорном — уютный вечер в хорошей компании.

3 день

Остров Святого Николая и бухта Гемилер

После завтрака яхта возьмёт курс на бухту Гемилер — живописное место неподалёку от Фетхие, известное руинами древних церквей. Переход займёт около 2 часов. Здесь будет время для купания, загара, прогулок по пляжу. По желанию можно покататься на ватрушке за моторной лодкой (за доплату).

К вечеру поднимемся на остров Святого Николая. На закате здесь особенно красиво — с вершины открываются панорамные виды. После возвращения на борт нас ждёт ужин и командные игры на палубе.

4 день

Дикие бухты Гёджека

Утром начнётся переход в сторону Гёджека, который займёт около 2,5 часов. По пути нас ждут уединённые бухты, острова и кристально чистая вода. В этих местах нередко можно встретить диких козочек, а если повезёт — и морских черепах Карета-карета.

Днём — отдых, купание, сапы и каяки. Вечером устроим барбекю-вечеринку на палубе: ароматный ужин, любимая музыка, а после — кино под звёздным небом. Будет попкорн, чай, домашнее печенье и уютная атмосфера.

5 день

Окончание тура

Рассвет в море — особый момент. Нежное солнце, зеркальная гладь воды, щебет птиц с берега. Мы искупаемся на рассвете и попрощаемся с морем до новых встреч. В 8:00 — завтрак, затем поднимем якорь и отправимся в сторону порта Гёджека.

Во время перехода будет время собрать вещи, освободить каюты и обменяться контактами. В 10:00 зайдём в порт. Поблагодарим команду яхты, которая стала частью нашей маленькой семьи, и отправимся в аэропорт Даламана.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1750
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида, капитана, повара, хостес и помощника капитана
  • Экскурсии
  • Уборка и сервис на борту
  • Снаряжение на яхте: сапы, каяки, надувные круги
  • Кино под звёздным небом
Что не входит в цену
  • Перелёт до Далмана и обратно
  • Развлечения вне маршрута (например, ватрушка за моторной лодкой) - по желанию и за отдельную плату
  • Доплата за 1-местное размещение - €2750
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Даламана, 15:00 или в любое другое время по согласованию
Завершение: Аэропорт Даламана, около 12:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Даламане
Привет, я Оля, автор проекта необычных путешествий по Турции в мини-группах. Живу в Турции 15 лет и примерно столько же проработала в крупнейших туркомпаниях гидом! С 20-го года веду свой
собственный проект. Люблю, когда интересно, красиво и атмосферно. Именно на этих трех китах и основана моя деятельность. Помогу организовать тур под ключ для вашей компании или семьи. Обожаю тревел-девичники! Фотографы, платья, кабриолеты, воздушные шары, яхты, параглайдинг и, конечно же, круизы на парусных яхтах — всё это можно добавить в путешествие! Моя философия: уют, забота о каждом госте, индивидуальный подход.

