Вас ждут уединённые заливы, утренние купания в прозрачной воде и живописные прогулки по берегам, где
Описание тура
Организационные детали
Виза для граждан России не требуется.
Советуем взять с собой купальные принадлежности, лёгкую одежду для отдыха, головной убор, шорты, футболку и одну пару кроссовок — пригодятся для прогулки к маяку на острове Святого Николая.
Программа тура по дням
Путь в Гёджек
В 15:00 мы встретимся в аэропорту Даламана и отправимся в Гёджек — дорога займёт около 40 минут. После прибытия заселимся на яхту, познакомимся с командой и другими участниками. Яхта возьмёт курс на уединённую бухту, идеально подходящую для первого купания в тёплых водах.
В 19:00 на палубе накроют стол, и под звуки моря мы проводим закат. Вечер продолжится под звёздным небом, вдали от городского света. В прибрежных водах часто можно увидеть светящийся планктон — купание среди мерцающих огоньков станет особенным завершением дня.
Бухта Клеопатры
Пробуждение в бухте Клеопатры — настоящая привилегия. Это одно из самых живописных и защищённых мест региона, куда можно добраться только по морю. Утреннее плавание в прозрачной воде, неспешный завтрак на борту и свободное время на купание, прогулки на сапах и каяках.
После обеда яхта совершит переход в следующую бухту. Мы отправимся на берег, чтобы немного прогуляться и соприкоснуться с историей этих мест. Вечером вернёмся на палубу: нас ждёт вкусный ужин, освежающий арбуз и кино под открытым небом с попкорном — уютный вечер в хорошей компании.
Остров Святого Николая и бухта Гемилер
После завтрака яхта возьмёт курс на бухту Гемилер — живописное место неподалёку от Фетхие, известное руинами древних церквей. Переход займёт около 2 часов. Здесь будет время для купания, загара, прогулок по пляжу. По желанию можно покататься на ватрушке за моторной лодкой (за доплату).
К вечеру поднимемся на остров Святого Николая. На закате здесь особенно красиво — с вершины открываются панорамные виды. После возвращения на борт нас ждёт ужин и командные игры на палубе.
Дикие бухты Гёджека
Утром начнётся переход в сторону Гёджека, который займёт около 2,5 часов. По пути нас ждут уединённые бухты, острова и кристально чистая вода. В этих местах нередко можно встретить диких козочек, а если повезёт — и морских черепах Карета-карета.
Днём — отдых, купание, сапы и каяки. Вечером устроим барбекю-вечеринку на палубе: ароматный ужин, любимая музыка, а после — кино под звёздным небом. Будет попкорн, чай, домашнее печенье и уютная атмосфера.
Окончание тура
Рассвет в море — особый момент. Нежное солнце, зеркальная гладь воды, щебет птиц с берега. Мы искупаемся на рассвете и попрощаемся с морем до новых встреч. В 8:00 — завтрак, затем поднимем якорь и отправимся в сторону порта Гёджека.
Во время перехода будет время собрать вещи, освободить каюты и обменяться контактами. В 10:00 зайдём в порт. Поблагодарим команду яхты, которая стала частью нашей маленькой семьи, и отправимся в аэропорт Даламана.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1750
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида, капитана, повара, хостес и помощника капитана
- Экскурсии
- Уборка и сервис на борту
- Снаряжение на яхте: сапы, каяки, надувные круги
- Кино под звёздным небом
Что не входит в цену
- Перелёт до Далмана и обратно
- Развлечения вне маршрута (например, ватрушка за моторной лодкой) - по желанию и за отдельную плату
- Доплата за 1-местное размещение - €2750