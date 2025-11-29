В 15:00 мы встретимся в аэропорту Даламана и отправимся в Гёджек — дорога займёт около 40 минут. После прибытия заселимся на яхту, познакомимся с командой и другими участниками. Яхта возьмёт курс на уединённую бухту, идеально подходящую для первого купания в тёплых водах.

В 19:00 на палубе накроют стол, и под звуки моря мы проводим закат. Вечер продолжится под звёздным небом, вдали от городского света. В прибрежных водах часто можно увидеть светящийся планктон — купание среди мерцающих огоньков станет особенным завершением дня.