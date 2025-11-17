Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Этот тур хорошо организован компанией Fiona Travel Ltd., я буду вашим гидом и местным другом во время тура.



Экскурсия в Эфес из Дидима перенесет Вас на один день в город мифологических богов, древнегреческий, а позднее важнейший древнеримский город-порт…

Фиёна Тур Бодрум Ваш гид в Дидиме Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇬🇧 английский

🇷🇺 русский

турецкий Длитель­ность 6 часов Размер группы 1-15 человек На чём проводится На автобусе 5% Скидка на заказ 420 выгода €21 €399 за экскурсию Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ТУР «Экспресс ЭФЕС» Для ценителей истории | Максимум 15 гостей | VIP-сервис от Fiona Travel 🌅 ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ новый минивэн Mercedes с кондиционером и прохладной водой в подарок. 🏛 ЭФЕС: ГОРОД, ГДЕ ХОДИЛИ АПОСТОЛЫ - Библиотека Цельса: ощутите благоговение у фасада, где когда-то хранились 24 000 свитков. Гид раскроет секрет «потерянного» третьего этажа! - Античный театр на 25 000 мест: встаньте на сцену, где проповедовал "постол Павел" — акустика до сих пор безупречна. - Дома террасного типа: роскошные мозаики и древний «прототип» центрального отопления (гид покажет скрытые трубы)."Экспресс-тур в Эфес вечером" – это идеальный способ окунуться в античную историю, наслаждаясь мягким вечерним бризом и потрясающей подсветкой древних руин. Прогулка сквозь время: Погрузитесь в атмосферу древнего города, где каждый камень хранит тысячелетние тайны. Волшебная подсветка: Вечерний Эфес особенно прекрасен – античные памятники подсвечиваются, создавая завораживающую атмосферу. Исторический talk-шоу: Ваш гид проведет увлекательный рассказ, оживляя события прошлого. Быстро и удобно: Тур рассчитан на максимум 7 часов, включая трансферы – идеально для тех, кто ценит время! 💎 ПОЧЕМУ ЭТОТ ТУР — ОСОБЕННЫЙ? ✅ **Мини-группа = максимум внимания: успеете задать все вопросы и **найти «свой» камень в руинах. ✅ **Без суеты**: мы приезжаем к открытию — ваши фото без толп туристов. ✅ Fiona Travel = надёжность: лицензия Минтуризма Турции, страховка, только проверенные локации. 📌 СОВЕТЫ ОТ ГИДА: - Наденьте сандалии «гладиатор» (мраморные плиты скользкие!). - Возьмите шляпу с широкими полями — в Эфесе мало тени. - Зарядите телефон — виды *библиотеки на закате того стоят! 🚀 Для влюблённых — бонус: «Свидание у фонтана Траяна» с гранатовым коктейлем и фото в стиле античных монет! 💑 Готовы перевернуть страницы истории? Просто скажите «да» — и мы проложим маршрут к вашей личной легенде! Важная информация: Поездка из Дидима в Эфес занимает максимум 2 часа. Эфес будет очень хорооший вечером. Поэтому удобную обувь достаточно. Типы трансфера; 1-3 человека - на автомобиле с кондиционером 4-7 человек - на минивэне с кондиционером 8-15 человек - на микроавтобусе с кондиционером

Поездка Дидима в Эфес занимает обычно 2 часа. вы отправитесь в 17:00, вечерняя экскурсия не включается посещение Дома Дева марии, потому что он закрывается в 18:00. Выбрать дату