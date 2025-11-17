Этот тур хорошо организован компанией Fiona Travel Ltd., я буду вашим гидом и местным другом во время тура.
Экскурсия в Эфес из Дидима перенесет Вас на один день в город мифологических богов, древнегреческий, а позднее важнейший древнеримский город-порт…
Описание экскурсииЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ТУР «Экспресс ЭФЕС» Для ценителей истории | Максимум 15 гостей | VIP-сервис от Fiona Travel 🌅 ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ новый минивэн Mercedes с кондиционером и прохладной водой в подарок. 🏛 ЭФЕС: ГОРОД, ГДЕ ХОДИЛИ АПОСТОЛЫ - Библиотека Цельса: ощутите благоговение у фасада, где когда-то хранились 24 000 свитков. Гид раскроет секрет «потерянного» третьего этажа! - Античный театр на 25 000 мест: встаньте на сцену, где проповедовал "постол Павел" — акустика до сих пор безупречна. - Дома террасного типа: роскошные мозаики и древний «прототип» центрального отопления (гид покажет скрытые трубы)."Экспресс-тур в Эфес вечером" – это идеальный способ окунуться в античную историю, наслаждаясь мягким вечерним бризом и потрясающей подсветкой древних руин. Прогулка сквозь время: Погрузитесь в атмосферу древнего города, где каждый камень хранит тысячелетние тайны. Волшебная подсветка: Вечерний Эфес особенно прекрасен – античные памятники подсвечиваются, создавая завораживающую атмосферу. Исторический talk-шоу: Ваш гид проведет увлекательный рассказ, оживляя события прошлого. Быстро и удобно: Тур рассчитан на максимум 7 часов, включая трансферы – идеально для тех, кто ценит время! 💎 ПОЧЕМУ ЭТОТ ТУР — ОСОБЕННЫЙ? ✅ **Мини-группа = максимум внимания: успеете задать все вопросы и **найти «свой» камень в руинах. ✅ **Без суеты**: мы приезжаем к открытию — ваши фото без толп туристов. ✅ Fiona Travel = надёжность: лицензия Минтуризма Турции, страховка, только проверенные локации. 📌 СОВЕТЫ ОТ ГИДА: - Наденьте сандалии «гладиатор» (мраморные плиты скользкие!). - Возьмите шляпу с широкими полями — в Эфесе мало тени. - Зарядите телефон — виды *библиотеки на закате того стоят! 🚀 Для влюблённых — бонус: «Свидание у фонтана Траяна» с гранатовым коктейлем и фото в стиле античных монет! 💑 Готовы перевернуть страницы истории? Просто скажите «да» — и мы проложим маршрут к вашей личной легенде! Важная информация: Поездка из Дидима в Эфес занимает максимум 2 часа. Эфес будет очень хорооший вечером. Поэтому удобную обувь достаточно. Типы трансфера; 1-3 человека - на автомобиле с кондиционером 4-7 человек - на минивэне с кондиционером 8-15 человек - на микроавтобусе с кондиционером
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Руины древнего Эфеса с красной подсветкой (входной билет не входит в стоимость)
- 2. Базилика Святого Иоанна (фото с улицы)
- 3. Мечеть Иса-бея (фото с улицы)
- 4. Замок Аясулук (фото с улицы)
- 5. Старый город Сельчук (фото с улицы)
Что включено
- Плата за услуги гида
- Трансферы
Что не входит в цену
- Напитки
- Питание
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Экскурсия начинается в вашем отеле
Завершение: Заканчивается в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Поездка Дидима в Эфес занимает обычно 2 часа. вы отправитесь в 17:00, вечерняя экскурсия не включается посещение Дома Дева марии, потому что он закрывается в 18:00.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Поездка из Дидима в Эфес занимает максимум 2 часа. Эфес будет очень хорооший вечером. Поэтому удобную обувь достаточно
- Типы трансфера
- 1-3 человека - на автомобиле с кондиционером
- 4-7 человек - на минивэне с кондиционером
- 8-15 человек - на микроавтобусе с кондиционером
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
