Этот тур хорошо организован компанией Fiona Travel Ltd., я буду вашим гидом и местным другом во время тура.
Описание экскурсииЭкскурсия в Стратоникею и Лагину из Дидима – это уникальная возможность за один день прикоснуться к наследию древней Карии, увидеть величественные античные руины и святилище, окутанное тайнами. 🔹 Стратоникея – город-легенда: - Единственный в мире античный город, где до сих пор живут люди! - Уникальные мраморные улицы, древний театр, римские бани и гробницы с загадочными символами. - Место, где разворачивалась драматичная история любви царя Селевка и его юной жены Стратоники. 🔹 Лагина – святилище богини Гекаты: - Таинственный храмовый комплекс, где в древности проводили мистические ритуалы. - Сохранившиеся рельефы и надписи, раскрывающие секреты культа могущественной богини. - Особенная атмосфера – даже сегодня здесь чувствуется дыхание древней магии! Почему стоит выбрать этот тур? ✅ Удобный трансфер из Дидима – всего **7 часов** на дорогу и экскурсию. ✅ Интерактивный рассказ гида – не просто сухие факты, а захватывающие истории и легенды. ✅ Максимум впечатлений за один день – идеально для тех, кто любит историю, но не хочет долгих поездок. ✅ Фото на память – живописные руины, мраморные колонны и потрясающие пейзажи. Важная информация: Поездка из Дидима в Стратоникею и Лагину занимает максимум 1,5 часа. Стратоникея и Лагина будут жарко под солнцем. Поэтому лучше взять с собой шляпу, удобную обувь и крем для загара. Типы трансфера; 1-3 человека - на автомобиле с кондиционером 4-7 человек - на минивэне с кондиционером 8-15 человек - на микроавтобусе с кондиционером
Ответы на вопросы
Что включено
- Полное страхование
- Плата за услуги гида
- Трансферы
Что не входит в цену
- Напитки
- Питание
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Экскурсия начинается в вашем отеле
Завершение: Заканчивается в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Поездка занимает обычно 1,5 часа. вы отправитесь утра, помните, будет жарко под солнцем. Поэтому лучше взять с собой шляпу, удобную обувь и крем для загара.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Поездка из Дидима в Стратоникею и Лагину занимает максимум 1,5 часа. Стратоникея и Лагина будут жарко под солнцем. Поэтому лучше взять с собой шляпу, удобную обувь и крем для загара
- Типы трансфера
- 1-3 человека - на автомобиле с кондиционером
- 4-7 человек - на минивэне с кондиционером
- 8-15 человек - на микроавтобусе с кондиционером
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
