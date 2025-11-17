Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Этот тур хорошо организован компанией Fiona Travel Ltd., я буду вашим гидом и местным другом во время тура.



Экскурсия в Эфес из Дидима перенесет Вас на один день в город мифологических богов, древнегреческий, а позднее важнейший древнеримский город-порт.

Описание экскурсии Экскурсия в Стратоникею и Лагину из Дидима – это уникальная возможность за один день прикоснуться к наследию древней Карии, увидеть величественные античные руины и святилище, окутанное тайнами. 🔹 Стратоникея – город-легенда: - Единственный в мире античный город, где до сих пор живут люди! - Уникальные мраморные улицы, древний театр, римские бани и гробницы с загадочными символами. - Место, где разворачивалась драматичная история любви царя Селевка и его юной жены Стратоники. 🔹 Лагина – святилище богини Гекаты: - Таинственный храмовый комплекс, где в древности проводили мистические ритуалы. - Сохранившиеся рельефы и надписи, раскрывающие секреты культа могущественной богини. - Особенная атмосфера – даже сегодня здесь чувствуется дыхание древней магии! Почему стоит выбрать этот тур? ✅ Удобный трансфер из Дидима – всего **7 часов** на дорогу и экскурсию. ✅ Интерактивный рассказ гида – не просто сухие факты, а захватывающие истории и легенды. ✅ Максимум впечатлений за один день – идеально для тех, кто любит историю, но не хочет долгих поездок. ✅ Фото на память – живописные руины, мраморные колонны и потрясающие пейзажи. Важная информация: Поездка из Дидима в Стратоникею и Лагину занимает максимум 1,5 часа. Стратоникея и Лагина будут жарко под солнцем. Поэтому лучше взять с собой шляпу, удобную обувь и крем для загара. Типы трансфера; 1-3 человека - на автомобиле с кондиционером 4-7 человек - на минивэне с кондиционером 8-15 человек - на микроавтобусе с кондиционером

