Вы прикоснётесь к самым древним храмам планеты в Гёбекли-Тепе и Карахан-Тепе, увидите величественные статуи на горе Немрут, залитые закатным солнечным светом.
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой одежду по погоде.
Программа тура по дням
Достопримечательности Диярбакыра
Встретимся и начнём знакомство с историческим наследием Диярбакыра. Прогуляемся вдоль древних городских стен, возведённых в период от Римской империи до Османской эпохи. Их протяжённость составляет около 5,5 километра, а оборонительный пояс включает 82 башни. Посетим археологический музей, где изучим экспонаты месопотамских цивилизаций: каменные таблички, артефакты и предметы быта.
После осмотрим Кельданскую католическую церковь, культовое сооружение с выразительной архитектурой и важным духовным значением для местной общины. Затем перейдём к армянской церкви — памятнику, сохраняющему следы армянского наследия города. Побываем у Большой мечети Диярбакыра — одной из самых древних мечетей Анатолии — и заглянем в Хасанпаша — традиционный караван-сарай, где можно будет увидеть образцы местной архитектуры и сделать покупки.
Посетим Дом Денгбежей, где познакомимся с курдской устной традицией, народными историями и музыкальным наследием. После этого направимся к историческому мосту с 10 арками, переброшенному через реку Тигр, который станет финальной точкой прогулки.
Хасанкейф, деревня езидов, Мидьят
Сегодня мы отправимся в Хасанкейф — древний город на берегу реки Тигр, известный тысячелетней историей, пещерными жилищами и остатками крепостных сооружений.
Затем продолжим путь к ассирийскому монастырю Мора Габриэля — одному из старейших действующих обителей мира. Посетим деревню езидов, где познакомимся с традиционным укладом жизни, обычаями и культурными особенностями этого народа.
После прибудем в Мидьят и прогуляемся по историческому городу с каменной застройкой, узкими улочками, мастерскими филиграни и ремесленными традициями.
Беязсу, ассирийские церковь и монастырь, античный город Дара, прогулка по старой части Мардина
Этот день начнём с посещения Беязсу — природной зоны с источниками: прогуляемся и пофотографируемся. Затем мы побываем на так называемом контрабандном базаре, где можно будет увидеть и приобрести изделия местных ремесленников и традиционные товары региона. После нас ждёт чайная пауза на границе с Сирией, откуда нам откроется вид на приграничные деревни.
Посетим ассирийскую церковь Мориякуп и отправимся в античный город Дара, где сохранились руины византийского периода: крепостные стены, водные каналы и каменные постройки. Заглянем в ассирийский монастырь Дейрулзафаран, а вечером прогуляемся по Мардину — пройдёмся по улочкам Старого города.
Архитектура Мардина, Карахан-Тепе и Гёбекли-Тепе
Сегодня продолжим знакомство с Мардином. Сначала посетим ассирийскую церковь, отражающую многокультурное и многоконфессиональное наследие региона. Затем осмотрим протестантскую церковь.
После направимся в медресе Зинджирие — селджукское учебное заведение 14 века с каменной резьбой и внутренним двором. Побываем в медресе Касымие — одной из крупнейших в Мардине. Увидим ассирийскую церковь Мариам Ана, посвящённую Деве Марии. Также зайдём в Кельданскую католическую церковь.
После окажемся у Карахан-Тепе — доисторического храмового комплекса, который считается археологически значимым памятником, предшествующим Гёбекли-Тепе. Затем посетим и Гёбекли-Тепе — самый древний из известных храмов мира, датируемый примерно 9600 годом до н. э. и входящий в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В завершение дня прогуляемся у озера и посмотрим на плавающих в нём рыб.
Археологический музей Шанлыурфы, Харран, Каракуш, гора Немрут и плотина Ататюрка
После завтрака мы отправимся в Археологический музей Шанлыурфы, где познакомимся с находками региона, включая экспонаты, связанные с Гёбекли-Тепе. Затем посетим Харран — город с характерными конусообразными домами и историей древнего университета. После осмотрим Каракуш — погребальный комплекс царства Коммагена с каменными статуями.
Во второй половине дня мы поднимемся на гору Немрут, чтобы увидеть монументальные статуи и полюбоваться закатом. Завершением маршрута станет плотина Ататюрка — современное инженерное сооружение с живописным водохранилищем. Ночёвка будет организована в отеле в Адыямане.
Затопленный город и лодочная прогулка, музеи и кухня Газиантепа
В этот день вас ждёт поездка в Халфети, который называют «скрытым раем». Мы увидим руины частично затопленного города и совершим экскурсию на лодке. Затем направимся в Музей Зевгмы в Газиантепе, где представлены римские мозаики и артефакты. Коллекция считается одной из самых значимых в мире. После посетим Археологический музей Газиантепа с экспозициями доисторического периода и Римской эпохи.
Во второй половине дня познакомимся с кухней Газиантепа — попробуем баклаву и другие региональные блюда. Ночь в отеле в Адане.
Экскурсия по Адане, отъезд
В первой половине дня вас ждёт обзорная экскурсия по Адане. Мы осмотрим основные достопримечательности, включая исторические здания, мосты и местные рынки, и попробуем знаменитый адана-кебаб и другие традиционные блюда региона.
Затем — трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$2100
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансфер из/в аэропорт
- Комфортабельный транспорт для передвижений между отелями и достопримечательностями
- Услуги профессионального гида
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Диярбакыра и обратно из Аданы
- 1-местное размещение - $600