Туда, где всё начиналось: Мардин, Адана и другие города Месопотамии индивидуально. Всё включено

Пройти по следам древнейшей цивилизации, встретить закат на горе Немрут, насладиться местной кухней
Это путешествие подарит возможность оказаться там, где зарождалась цивилизация.

Вы прикоснётесь к самым древним храмам планеты в Гёбекли-Тепе и Карахан-Тепе, увидите величественные статуи на горе Немрут, залитые закатным солнечным светом.

Пройдётесь по
читать дальше

каменным улицам Мардина, где переплелись религии и культуры, и ощутите дыхание Месопотамии у берегов Тигра и среди руин античного города Дарa.

Мы погрузимся в историческое наследие Диярбакыра, посетим деревню езидов, где познакомимся с традиционным укладом жизни и обычаями этого народа. Увидим руины частично затопленного Халфети и совершим экскурсию на лодке. Заглянем в музей в Газиантепе, где представлены римские мозаики и артефакты. Всё это время прошлое будет говорить с нами ещё и через гастрономию региона. С вами надолго останется ощущение глубины и подлинности.

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой одежду по погоде.

Программа тура по дням

1 день

Достопримечательности Диярбакыра

Встретимся и начнём знакомство с историческим наследием Диярбакыра. Прогуляемся вдоль древних городских стен, возведённых в период от Римской империи до Османской эпохи. Их протяжённость составляет около 5,5 километра, а оборонительный пояс включает 82 башни. Посетим археологический музей, где изучим экспонаты месопотамских цивилизаций: каменные таблички, артефакты и предметы быта.

После осмотрим Кельданскую католическую церковь, культовое сооружение с выразительной архитектурой и важным духовным значением для местной общины. Затем перейдём к армянской церкви — памятнику, сохраняющему следы армянского наследия города. Побываем у Большой мечети Диярбакыра — одной из самых древних мечетей Анатолии — и заглянем в Хасанпаша — традиционный караван-сарай, где можно будет увидеть образцы местной архитектуры и сделать покупки.

Посетим Дом Денгбежей, где познакомимся с курдской устной традицией, народными историями и музыкальным наследием. После этого направимся к историческому мосту с 10 арками, переброшенному через реку Тигр, который станет финальной точкой прогулки.

2 день

Хасанкейф, деревня езидов, Мидьят

Сегодня мы отправимся в Хасанкейф — древний город на берегу реки Тигр, известный тысячелетней историей, пещерными жилищами и остатками крепостных сооружений.

Затем продолжим путь к ассирийскому монастырю Мора Габриэля — одному из старейших действующих обителей мира. Посетим деревню езидов, где познакомимся с традиционным укладом жизни, обычаями и культурными особенностями этого народа.

После прибудем в Мидьят и прогуляемся по историческому городу с каменной застройкой, узкими улочками, мастерскими филиграни и ремесленными традициями.

3 день

Беязсу, ассирийские церковь и монастырь, античный город Дара, прогулка по старой части Мардина

Этот день начнём с посещения Беязсу — природной зоны с источниками: прогуляемся и пофотографируемся. Затем мы побываем на так называемом контрабандном базаре, где можно будет увидеть и приобрести изделия местных ремесленников и традиционные товары региона. После нас ждёт чайная пауза на границе с Сирией, откуда нам откроется вид на приграничные деревни.

Посетим ассирийскую церковь Мориякуп и отправимся в античный город Дара, где сохранились руины византийского периода: крепостные стены, водные каналы и каменные постройки. Заглянем в ассирийский монастырь Дейрулзафаран, а вечером прогуляемся по Мардину — пройдёмся по улочкам Старого города.

4 день

Архитектура Мардина, Карахан-Тепе и Гёбекли-Тепе

Сегодня продолжим знакомство с Мардином. Сначала посетим ассирийскую церковь, отражающую многокультурное и многоконфессиональное наследие региона. Затем осмотрим протестантскую церковь.

После направимся в медресе Зинджирие — селджукское учебное заведение 14 века с каменной резьбой и внутренним двором. Побываем в медресе Касымие — одной из крупнейших в Мардине. Увидим ассирийскую церковь Мариам Ана, посвящённую Деве Марии. Также зайдём в Кельданскую католическую церковь.

После окажемся у Карахан-Тепе — доисторического храмового комплекса, который считается археологически значимым памятником, предшествующим Гёбекли-Тепе. Затем посетим и Гёбекли-Тепе — самый древний из известных храмов мира, датируемый примерно 9600 годом до н. э. и входящий в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В завершение дня прогуляемся у озера и посмотрим на плавающих в нём рыб.

5 день

Археологический музей Шанлыурфы, Харран, Каракуш, гора Немрут и плотина Ататюрка

После завтрака мы отправимся в Археологический музей Шанлыурфы, где познакомимся с находками региона, включая экспонаты, связанные с Гёбекли-Тепе. Затем посетим Харран — город с характерными конусообразными домами и историей древнего университета. После осмотрим Каракуш — погребальный комплекс царства Коммагена с каменными статуями.

Во второй половине дня мы поднимемся на гору Немрут, чтобы увидеть монументальные статуи и полюбоваться закатом. Завершением маршрута станет плотина Ататюрка — современное инженерное сооружение с живописным водохранилищем. Ночёвка будет организована в отеле в Адыямане.

6 день

Затопленный город и лодочная прогулка, музеи и кухня Газиантепа

В этот день вас ждёт поездка в Халфети, который называют «скрытым раем». Мы увидим руины частично затопленного города и совершим экскурсию на лодке. Затем направимся в Музей Зевгмы в Газиантепе, где представлены римские мозаики и артефакты. Коллекция считается одной из самых значимых в мире. После посетим Археологический музей Газиантепа с экспозициями доисторического периода и Римской эпохи.

Во второй половине дня познакомимся с кухней Газиантепа — попробуем баклаву и другие региональные блюда. Ночь в отеле в Адане.

7 день

Экскурсия по Адане, отъезд

В первой половине дня вас ждёт обзорная экскурсия по Адане. Мы осмотрим основные достопримечательности, включая исторические здания, мосты и местные рынки, и попробуем знаменитый адана-кебаб и другие традиционные блюда региона.

Затем — трансфер в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$2100
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Комфортабельный транспорт для передвижений между отелями и достопримечательностями
  • Услуги профессионального гида
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Диярбакыра и обратно из Аданы
  • 1-местное размещение - $600
Где начинаем и завершаем?
Начало: Диярбакыр, 10:00 (возможно любое время встречи по договорённости)
Завершение: Адана, 21:00 (возможно любое время завершения по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и сделайте запрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дениз
Дениз — Организатор в Диярбакыре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы создаём незабываемые впечатления для тех, кто хочет открыть для себя неповторимую красоту Турции. От волшебных долин Каппадокии до величественного Немрута, от скрытых сокровищ Анатолии до лазурных берегов Эгейского моря
читать дальшеуменьшить

— мы предлагаем индивидуальные туры, тщательно продуманные до мельчайших деталей. Нашим гостям мы дарим не просто путешествие, а личное приключение, наполненное историей, культурой, природой и жизнью местных жителей. Благодаря нашей профессиональной команде мы объединяем комфорт и эксклюзивность, превращая каждое путешествие в особенное и открывая Турцию с уникальной перспективы.

