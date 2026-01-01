Встретимся и начнём знакомство с историческим наследием Диярбакыра. Прогуляемся вдоль древних городских стен, возведённых в период от Римской империи до Османской эпохи. Их протяжённость составляет около 5,5 километра, а оборонительный пояс включает 82 башни. Посетим археологический музей, где изучим экспонаты месопотамских цивилизаций: каменные таблички, артефакты и предметы быта.

После осмотрим Кельданскую католическую церковь, культовое сооружение с выразительной архитектурой и важным духовным значением для местной общины. Затем перейдём к армянской церкви — памятнику, сохраняющему следы армянского наследия города. Побываем у Большой мечети Диярбакыра — одной из самых древних мечетей Анатолии — и заглянем в Хасанпаша — традиционный караван-сарай, где можно будет увидеть образцы местной архитектуры и сделать покупки.

Посетим Дом Денгбежей, где познакомимся с курдской устной традицией, народными историями и музыкальным наследием. После этого направимся к историческому мосту с 10 арками, переброшенному через реку Тигр, который станет финальной точкой прогулки.