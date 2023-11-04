Увидеть «вторую Атлантиду», погулять по уютным улочкам Каша и понежиться на пляже Олюдениз
Вы получите массу новых знаний и навыков, научитесь управлять яхтой и станете разбираться в парусном деле. Увезёте с собой множество новых впечатлений и классных фотографий. Обретёте новых друзей и, вполне возможно, полюбите яхтинг навсегда!
ноя
Описание
Организационные детали
Постарайтесь взять минимум вещей. Оптимально иметь 4 наряда: для сейлинга, для пеших прогулок, для красивых фото и тёплый комплект. Желательно, чтобы одежду не приходилось гладить, поскольку утюга в море не будет. Рекомендуем отказаться от жестких чемоданов и каблуков.
Что касается ухода за собой. Советуем брать с собой средства для увлажнения кожи и волос, термальную воду или гидролат. Главное — средство от загара с защитой SPF 45 и выше.
Подробный чек-лист того, что нужно с собой взять мы вышлем заранее перед экспедицией.
Не стоит брать прямоугольные жёсткие чемоданы, лучше в качестве багажа использовать рюкзаки или спортивные сумки.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на борт
Встретимся на яхте в 18:00. Вы разместитесь в каютах, а затем мы расскажем вам о правилах пребывания на судне и проведём небольшую экскурсию по нашему «плавающему дому». Вечером поужинаем, и капитан проведёт инструктаж. Самые энергичные смогут погулять по Фетхие и его набережной.
Остров Гемилер
Утро начнём со знаменитого турецкого кофе, а после поплывём к острову Гемилер. По дороге вы узнаете много интересного о парусном деле и сами попробуете поуправлять яхтой. Прибудем к берегу вечером. Здесь расположена церковь Святого Николая, покровителя моряков. Остров богат руинами древних храмов, а, если подняться к маяку, можно полюбоваться потрясающей панорамой. Сегодня заночуем в этом уединённом месте.
Бухта Калкана
После завтрака отправляемся в бухту Калкана. Это старинный рыбацкий городок между Кашем и Фетхие. Он известен своими белоснежными домами, спускающимися к морю, и ярко раскрашенными бугенвиллиями. На мощёных улочках располагаются турецкие лавочки и гончарные мастерские. Безумно уютное местечко, сочетающее в себе атмосферу Турции и Греции.
«Вторая Атлантида» - остров Кекова
Новый день — новая локация. Сегодня держим путь к острову Кекова. В северной части острова находятся руины разрушенного землетрясением во II веке н. э. античного города Долихисте, частично ушедшие под воду. Сейчас остров считается необитаемым. У вас будет возможность исследовать это место, чтобы в полной мере ощутить его атмосферу.
«Нетурецкая» Турция: город Каш
Сегодня доберёмся до Каша, окружённого с трёх сторон горами и сосновым лесом. Несмотря на древнюю историю, в городе довольно мало античных руин. Сохранились остатки древнего храма и маленького эллинистического амфитеатра. Если пройти дальше, то можно увидеть в скале дорическую гробницу.
Пообедаем в уютном ресторане и насладимся неспешной прогулкой по улочкам.
Курорт Олюдениз
Вас ждёт ранний подъём и отправление в лазурную бухту пляжного курорта Олюдениз. Это место славится своей голубой лагуной и побережьем, которым можно полюбоваться с высоты горы Бабадаг. Ночь проведём здесь.
Полёт на параплане, пляжный отдых и возвращение в Фетхие
Утром предлагаем вам почувствовать себя птицей, осуществив полёт на параплане. Вы сможете сами увидеть красоту голубой лагуны. Будем наслаждаться купанием в море, нежиться в лучах солнца и просто релаксировать. Также сегодня вы сможете закрепить своим навыки управления яхтой и постановки парусов.
К ужину вернёмся в Фетхие, где началось наше путешествие.
Окончание тура
За завтраком поделимся впечатлениями от тура друг с другом. В 09:00 мы попрощаемся с вами, но надеемся, что ненадолго. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Марина в Фетхие, 18:00Завершение: Марина в Фетхие, 09:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.