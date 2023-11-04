Поднять паруса: яхт-тур по побережью Турции

Увидеть «вторую Атлантиду», погулять по уютным улочкам Каша и понежиться на пляже Олюдениз

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Море, солнце, хорошая компания — что ещё нужно для незабываемого отдыха? Вас ждут тёплое Эгейское море, дикие бухты с лазурной, кристально чистой водой, аутентичные морские города Турции, наполненные античной историей и массой достопримечательностей, захватывающие морские переходы под парусами, дружный экипаж и ощущение полной свободы. Всё путешествие мы будем созерцать удивительные панорамы Эгейского побережья.

Вы получите массу новых знаний и навыков, научитесь управлять яхтой и станете разбираться в парусном деле. Увезёте с собой множество новых впечатлений и классных фотографий. Обретёте новых друзей и, вполне возможно, полюбите яхтинг навсегда!
Поднять паруса: яхт-тур по побережью Турции
Поднять паруса: яхт-тур по побережью Турции
Поднять паруса: яхт-тур по побережью Турции
Поднять паруса: яхт-тур по побережью Турции
Поднять паруса: яхт-тур по побережью Турции
Поднять паруса: яхт-тур по побережью Турции
Поднять паруса: яхт-тур по побережью Турции
Поднять паруса: яхт-тур по побережью Турции
Поднять паруса: яхт-тур по побережью Турции
Поднять паруса: яхт-тур по побережью Турции
Поднять паруса: яхт-тур по побережью Турции
Поднять паруса: яхт-тур по побережью Турции
Поднять паруса: яхт-тур по побережью Турции
Поднять паруса: яхт-тур по побережью Турции
Поднять паруса: яхт-тур по побережью Турции
Поднять паруса: яхт-тур по побережью Турции
Ближайшие даты:
4
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Постарайтесь взять минимум вещей. Оптимально иметь 4 наряда: для сейлинга, для пеших прогулок, для красивых фото и тёплый комплект. Желательно, чтобы одежду не приходилось гладить, поскольку утюга в море не будет. Рекомендуем отказаться от жестких чемоданов и каблуков.

Что касается ухода за собой. Советуем брать с собой средства для увлажнения кожи и волос, термальную воду или гидролат. Главное — средство от загара с защитой SPF 45 и выше.

Подробный чек-лист того, что нужно с собой взять мы вышлем заранее перед экспедицией.
Не стоит брать прямоугольные жёсткие чемоданы, лучше в качестве багажа использовать рюкзаки или спортивные сумки.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на борт

Встретимся на яхте в 18:00. Вы разместитесь в каютах, а затем мы расскажем вам о правилах пребывания на судне и проведём небольшую экскурсию по нашему «плавающему дому». Вечером поужинаем, и капитан проведёт инструктаж. Самые энергичные смогут погулять по Фетхие и его набережной.

Добро пожаловать на бортДобро пожаловать на бортДобро пожаловать на бортДобро пожаловать на бортДобро пожаловать на бортДобро пожаловать на борт
2 день

Остров Гемилер

Утро начнём со знаменитого турецкого кофе, а после поплывём к острову Гемилер. По дороге вы узнаете много интересного о парусном деле и сами попробуете поуправлять яхтой. Прибудем к берегу вечером. Здесь расположена церковь Святого Николая, покровителя моряков. Остров богат руинами древних храмов, а, если подняться к маяку, можно полюбоваться потрясающей панорамой. Сегодня заночуем в этом уединённом месте.

Остров ГемилерОстров ГемилерОстров ГемилерОстров ГемилерОстров ГемилерОстров Гемилер
3 день

Бухта Калкана

После завтрака отправляемся в бухту Калкана. Это старинный рыбацкий городок между Кашем и Фетхие. Он известен своими белоснежными домами, спускающимися к морю, и ярко раскрашенными бугенвиллиями. На мощёных улочках располагаются турецкие лавочки и гончарные мастерские. Безумно уютное местечко, сочетающее в себе атмосферу Турции и Греции.

Бухта КалканаБухта КалканаБухта КалканаБухта Калкана
4 день

«Вторая Атлантида» - остров Кекова

Новый день — новая локация. Сегодня держим путь к острову Кекова. В северной части острова находятся руины разрушенного землетрясением во II веке н. э. античного города Долихисте, частично ушедшие под воду. Сейчас остров считается необитаемым. У вас будет возможность исследовать это место, чтобы в полной мере ощутить его атмосферу.

«Вторая Атлантида» - остров Кекова«Вторая Атлантида» - остров Кекова«Вторая Атлантида» - остров Кекова«Вторая Атлантида» - остров Кекова
5 день

«Нетурецкая» Турция: город Каш

Сегодня доберёмся до Каша, окружённого с трёх сторон горами и сосновым лесом. Несмотря на древнюю историю, в городе довольно мало античных руин. Сохранились остатки древнего храма и маленького эллинистического амфитеатра. Если пройти дальше, то можно увидеть в скале дорическую гробницу.

Пообедаем в уютном ресторане и насладимся неспешной прогулкой по улочкам.

«Нетурецкая» Турция: город Каш«Нетурецкая» Турция: город Каш«Нетурецкая» Турция: город Каш«Нетурецкая» Турция: город Каш
6 день

Курорт Олюдениз

Вас ждёт ранний подъём и отправление в лазурную бухту пляжного курорта Олюдениз. Это место славится своей голубой лагуной и побережьем, которым можно полюбоваться с высоты горы Бабадаг. Ночь проведём здесь.

Курорт ОлюденизКурорт ОлюденизКурорт ОлюденизКурорт Олюдениз
7 день

Полёт на параплане, пляжный отдых и возвращение в Фетхие

Утром предлагаем вам почувствовать себя птицей, осуществив полёт на параплане. Вы сможете сами увидеть красоту голубой лагуны. Будем наслаждаться купанием в море, нежиться в лучах солнца и просто релаксировать. Также сегодня вы сможете закрепить своим навыки управления яхтой и постановки парусов.

К ужину вернёмся в Фетхие, где началось наше путешествие.

Полёт на параплане, пляжный отдых и возвращение в ФетхиеПолёт на параплане, пляжный отдых и возвращение в ФетхиеПолёт на параплане, пляжный отдых и возвращение в ФетхиеПолёт на параплане, пляжный отдых и возвращение в Фетхие
8 день

Окончание тура

За завтраком поделимся впечатлениями от тура друг с другом. В 09:00 мы попрощаемся с вами, но надеемся, что ненадолго. До новых встреч!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Марина в Фетхие, 18:00
Завершение: Марина в Фетхие, 09:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Многодневные туры
Водные развлечения
Пляжи
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