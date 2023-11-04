Море, солнце, хорошая компания — что ещё нужно для незабываемого отдыха? Вас ждут тёплое Эгейское море, дикие бухты с лазурной, кристально чистой водой, аутентичные морские города Турции, наполненные античной историей и массой достопримечательностей, захватывающие морские переходы под парусами, дружный экипаж и ощущение полной свободы. Всё путешествие мы будем созерцать удивительные панорамы Эгейского побережья. Вы получите массу новых знаний и навыков, научитесь управлять яхтой и станете разбираться в парусном деле. Увезёте с собой множество новых впечатлений и классных фотографий. Обретёте новых друзей и, вполне возможно, полюбите яхтинг навсегда!

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Описание

Организационные детали

Постарайтесь взять минимум вещей. Оптимально иметь 4 наряда: для сейлинга, для пеших прогулок, для красивых фото и тёплый комплект. Желательно, чтобы одежду не приходилось гладить, поскольку утюга в море не будет. Рекомендуем отказаться от жестких чемоданов и каблуков.

Что касается ухода за собой. Советуем брать с собой средства для увлажнения кожи и волос, термальную воду или гидролат. Главное — средство от загара с защитой SPF 45 и выше.

Подробный чек-лист того, что нужно с собой взять мы вышлем заранее перед экспедицией.

Не стоит брать прямоугольные жёсткие чемоданы, лучше в качестве багажа использовать рюкзаки или спортивные сумки.