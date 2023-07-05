Семейный треккинг по Ликийской тропе на каникулах
Авторский тур в Фетхие

Проведите незабываемую неделю на Средиземноморском побережье, исследуя горы и заповедные бухты с вашими близкими

5
1 отзыв
Представьте себе идеальный отдых, где каждый день наполнен новыми впечатлениями, теплым солнцем и счастливыми улыбками ваших близких. Семейный треккинг по Ликийской тропе в городе Фетхие предлагает именно такой опыт.

В течение недели вы будете путешествовать по живописным местам Средиземноморского побережья, где сосновые леса сменяются заповедными бухтами, а древние развалины античных городов рассказывают истории прошлого.

Ваше приключение будет полно комфорта и удовольствия, ведь скорость и набор высоты подобраны так, чтобы даже дети от 5 лет и взрослые без опыта походов чувствовали себя уверенно. Ночевки в уютных лоджах и гостевых домах добавят комфорта вашему путешествию.

Этот тур предоставит вам уникальную возможность попробовать походный формат отдыха, насладиться природой в кругу семьи, стать еще ближе друг к другу и завести новых друзей.

Не упустите шанс подарить себе и своим близким незабываемые впечатления от отдыха на каникулах в одном из самых живописных уголков Турции
Семейный треккинг по Ликийской тропе на каникулах
Семейный треккинг по Ликийской тропе на каникулах
Семейный треккинг по Ликийской тропе на каникулах
Ближайшие даты:
15
июн
26
окт

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 090
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Проживание. Ночуем первую ночь в отеле, затем в домиках (лоджах/гостевых домах/мини-отелях) на тропе, в 2-, 3- и 4-местных номерах (подберём под вашу семью): чистая постель, Wi-Fi, душ. Вам не нужно нести с собой палатку и прочий походный инвентарь. Места ночёвок выбраны самые живописные, утопающие в зелени, с видом на море.

Питание. В тур включены завтраки и ужины в кафе, обеды/перекусы на тропе в течение дня. Местная деревенская еда простая, но свежая и сытная: горячие лепёшки, свежие молочные продукты, овощи и фрукты. На дневном переходе гид снабдит сухофруктами и орешками или сварит походную похлёбку на горелке.

Сложность. Программа несложная, тропа комфортная. В день планируем проходить по 7-14 километров. Дети 7-13 лет проходят легко.

Программа тура по дням

1 день

Приезд, размещение в отеле, отдых

Сегодня после вашего приезда в Фетхие и заселения в отель у вас будет свободное время, чтобы вы могли отдохнуть после перелёта. Можно самостоятельно прогуляться по городу, богатому достопримечательностями: пройтись до марины и рассмотреть разнообразные яхты, дойти до тысячелетних ликийских гробниц.

Приезд, размещение в отеле, отдыхПриезд, размещение в отеле, отдыхПриезд, размещение в отеле, отдыхПриезд, размещение в отеле, отдыхПриезд, размещение в отеле, отдыхПриезд, размещение в отеле, отдыхПриезд, размещение в отеле, отдых
2 день

Город-призрак Каякёй, пляж Олюдениз, переезд в деревню Хисароню

Утром встретимся, позавтракаем и доедем до точки старта нашего маршрута — города-призрака Каякёй. Покинутый сто лет назад греческий город Кармилассос, только недавно названный именем посёлка, находящегося неподалеку, — красивое и трогательное зрелище. Всё здесь осталось в том же виде, как и в 1923 году: можно изучить строение старых кварталов, исследовать дома и церквушки. Затем совершим 6-километровый переход по тропе и выйдем к пляжу, отмеченному голубым флагом Всемирного наследия ЮНЕСКО — Олюдениз и Голубой лагуне. Искупаемся, отдохнём и взбодримся после прогулки. Вечером переедем в деревню Хисароню и останемся там на ночь.

Всего за день пройдём около 7 км.

Город-призрак Каякёй, пляж Олюдениз, переезд в деревню ХисаронюГород-призрак Каякёй, пляж Олюдениз, переезд в деревню ХисаронюГород-призрак Каякёй, пляж Олюдениз, переезд в деревню ХисаронюГород-призрак Каякёй, пляж Олюдениз, переезд в деревню ХисаронюГород-призрак Каякёй, пляж Олюдениз, переезд в деревню ХисаронюГород-призрак Каякёй, пляж Олюдениз, переезд в деревню Хисароню
3 день

Хисароню, Кирш, Фаралия

Сегодня встанем пораньше и выйдем в путь по знаменитой Ликийской тропе. Пройдём по маршруту Хисароню — Кирш — Фаралия. По дороге с высоты гор вы полюбуетесь чарующими видами лазурных бухт и знаменитой долины Бабочек, насладитесь ароматами хвойного леса.

Всего за день пройдём 12 км.

Хисароню, Кирш, ФаралияХисароню, Кирш, ФаралияХисароню, Кирш, ФаралияХисароню, Кирш, ФаралияХисароню, Кирш, Фаралия
4 день

Переход до посёлка Кабак, пляжный отдых

В этот день от Фаралии дойдём до посёлка Кабак. Наградой и взрослым, и маленьким путешественникам за стойкость в походе станет пляж с прозрачной водой. На нём мы проведём всю вторую половину дня. Вы позагораете, поплаваете и насладитесь пляжным отдыхом. Здесь же останемся на ночь в уютном гостевом доме.

Всего за день пройдём 10 км.

Переход до посёлка Кабак, пляжный отдыхПереход до посёлка Кабак, пляжный отдыхПереход до посёлка Кабак, пляжный отдыхПереход до посёлка Кабак, пляжный отдыхПереход до посёлка Кабак, пляжный отдых
5 день

Купание на секретном пляже, каньон, деревня Алинджа

Утром я покажу вам секретный пляж у посёлка Акбурун, где огромные белые плиты выстилают морское дно. Искупаемся, пообедаем и двинемся дальше в деревню Алинджа. По пути посетим каньон: полюбуемся захватывающим пейзажем и красками заката.

Всего за день пройдём 12 км.

Купание на секретном пляже, каньон, деревня АлинджаКупание на секретном пляже, каньон, деревня АлинджаКупание на секретном пляже, каньон, деревня АлинджаКупание на секретном пляже, каньон, деревня АлинджаКупание на секретном пляже, каньон, деревня Алинджа
6 день

Переход до посёлка Бель

Сегодня нам предстоит самый длинный переход за весь тур — 14 километров — до посёлка Бель. По дороге посмотрим на исторические памятники и снова полюбуемся видами.

Переход до посёлка БельПереход до посёлка БельПереход до посёлка БельПереход до посёлка Бель
7 день

Треккинг, пляжный отдых, переезд в Гелемиши

Сегодня часть дня проведём в походе, часть посвятим купанию на одном из лучших пляжей Средиземноморья. После обеда переедем в посёлок Гелемиши останемся там на ночь.

Всего за день пройдём 8 км.

Треккинг, пляжный отдых, переезд в ГелемишиТреккинг, пляжный отдых, переезд в ГелемишиТреккинг, пляжный отдых, переезд в ГелемишиТреккинг, пляжный отдых, переезд в Гелемиши
8 день

Патара, каньон Дизликент, ужин у моря, возвращение в Фетхие

В заключительный день отправимся исследовать останки античного двухтысячелетнего города Патара, который, по легенде, был основан сыном Аполлона. Побываем в каньоне Дизликент. Вечером выйдем на заповедный пляж Патары, снова встретим закат на берегу моря и поужинаем здесь же под шум прибоя.
Вечером от автовокзала стартуем в Фетхие.

Патара, каньон Дизликент, ужин у моря, возвращение в ФетхиеПатара, каньон Дизликент, ужин у моря, возвращение в ФетхиеПатара, каньон Дизликент, ужин у моря, возвращение в ФетхиеПатара, каньон Дизликент, ужин у моря, возвращение в Фетхие

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле в первую ночь, лоджах/гостевых домах/мини-отелях на маршруте
  • Завтраки и ужины на маршруте в мини-отелях и кафе, обеды в виде полезных перекусов, вода
  • Услуги гида - лидера тура
  • Трансферы (4 раза): из отеля до начала пешего маршрута и между некоторыми населёнными пунктами
  • Аптечка и общественное снаряжение
  • Входные билеты в музеи и достопримечательности по программе
  • Помощь во время подготовки к путешествию
  • Стоимость тура для детей обсуждается индивидуально в зависимости от возраста и размещения
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт
  • Ужин в первый день в Фетхие
  • Ночь в отеле после завершения тура
  • Трансфер от и до аэропорта (поможем организовать)
  • Страховка путешественника
  • Активности, не входящие в программу (например, полёт на параплане с горы Бабадаг в тандеме с инструктором)
  • Дополнительные расходы в кафе помимо питания по программе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фетхие, 14:00
Завершение: Фетхие, 20:00. Можно брать билеты на любой удобный рейс на следующий день после завершения тура
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
А
5 июля 2023
Несмотря на то что под "семейным" подразумевается отдых с детьми, я поехала со взрослой мамой, мы ведь тоже семья. В общем попадание было 100/100, отдохнули отлично. Очень понравилась и программа, и люди.

Преимущественно передвигались в первой половине дня, по красивой тропе, пахло соснами и были потрясающие виды. Было иногда сложно и жарко, но в целом посильное кардио (маме 59 лет, курит, не жаловалась). Делали сколько хотели остановок, шли в комфортном темпе.
Во второй половине дня отдыхали в гестхаусах и на пляжах.
Тур очень хорошо организован и скомпанован. Завтрак и ужин включен в стоимость – еда была очень вкусной, домашней. Преимущественно шведский стол отеля, впрочем пару раз были блюда которые заказывали предварительно. Компания Кости, Ирины и их детей – особый бонус. Они классные и заботливые. Для них это новое предложение, поэтому были кое-какие мелкие шероховатости. Впрочем на общее впечатление это не повлияло, уж больно люди хорошие. Мы отдохнули великолепно и очень рекомендуем этот тур. Окончание трекинга было и вовсе фееричным. Не знаю, будут ли они повтрять его для других участников, поэтому сохраню в тайне, что это:)

Тур входит в следующие категории Фетхие

ИндивидуальныеГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыПрирода и пейзажиТреккинг и походы

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