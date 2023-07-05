Проведите незабываемую неделю на Средиземноморском побережье, исследуя горы и заповедные бухты с вашими близкими
В течение недели вы будете путешествовать по живописным местам Средиземноморского побережья, где сосновые леса сменяются заповедными бухтами, а древние развалины античных городов рассказывают истории прошлого.
Ваше приключение будет полно комфорта и удовольствия, ведь скорость и набор высоты подобраны так, чтобы даже дети от 5 лет и взрослые без опыта походов чувствовали себя уверенно. Ночевки в уютных лоджах и гостевых домах добавят комфорта вашему путешествию.
Этот тур предоставит вам уникальную возможность попробовать походный формат отдыха, насладиться природой в кругу семьи, стать еще ближе друг к другу и завести новых друзей.
Не упустите шанс подарить себе и своим близким незабываемые впечатления от отдыха на каникулах в одном из самых живописных уголков Турции
июн
окт
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 090
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Проживание. Ночуем первую ночь в отеле, затем в домиках (лоджах/гостевых домах/мини-отелях) на тропе, в 2-, 3- и 4-местных номерах (подберём под вашу семью): чистая постель, Wi-Fi, душ. Вам не нужно нести с собой палатку и прочий походный инвентарь. Места ночёвок выбраны самые живописные, утопающие в зелени, с видом на море.
Питание. В тур включены завтраки и ужины в кафе, обеды/перекусы на тропе в течение дня. Местная деревенская еда простая, но свежая и сытная: горячие лепёшки, свежие молочные продукты, овощи и фрукты. На дневном переходе гид снабдит сухофруктами и орешками или сварит походную похлёбку на горелке.
Сложность. Программа несложная, тропа комфортная. В день планируем проходить по 7-14 километров. Дети 7-13 лет проходят легко.
Программа тура по дням
Приезд, размещение в отеле, отдых
Сегодня после вашего приезда в Фетхие и заселения в отель у вас будет свободное время, чтобы вы могли отдохнуть после перелёта. Можно самостоятельно прогуляться по городу, богатому достопримечательностями: пройтись до марины и рассмотреть разнообразные яхты, дойти до тысячелетних ликийских гробниц.
Город-призрак Каякёй, пляж Олюдениз, переезд в деревню Хисароню
Утром встретимся, позавтракаем и доедем до точки старта нашего маршрута — города-призрака Каякёй. Покинутый сто лет назад греческий город Кармилассос, только недавно названный именем посёлка, находящегося неподалеку, — красивое и трогательное зрелище. Всё здесь осталось в том же виде, как и в 1923 году: можно изучить строение старых кварталов, исследовать дома и церквушки. Затем совершим 6-километровый переход по тропе и выйдем к пляжу, отмеченному голубым флагом Всемирного наследия ЮНЕСКО — Олюдениз и Голубой лагуне. Искупаемся, отдохнём и взбодримся после прогулки. Вечером переедем в деревню Хисароню и останемся там на ночь.
Всего за день пройдём около 7 км.
Хисароню, Кирш, Фаралия
Сегодня встанем пораньше и выйдем в путь по знаменитой Ликийской тропе. Пройдём по маршруту Хисароню — Кирш — Фаралия. По дороге с высоты гор вы полюбуетесь чарующими видами лазурных бухт и знаменитой долины Бабочек, насладитесь ароматами хвойного леса.
Всего за день пройдём 12 км.
Переход до посёлка Кабак, пляжный отдых
В этот день от Фаралии дойдём до посёлка Кабак. Наградой и взрослым, и маленьким путешественникам за стойкость в походе станет пляж с прозрачной водой. На нём мы проведём всю вторую половину дня. Вы позагораете, поплаваете и насладитесь пляжным отдыхом. Здесь же останемся на ночь в уютном гостевом доме.
Всего за день пройдём 10 км.
Купание на секретном пляже, каньон, деревня Алинджа
Утром я покажу вам секретный пляж у посёлка Акбурун, где огромные белые плиты выстилают морское дно. Искупаемся, пообедаем и двинемся дальше в деревню Алинджа. По пути посетим каньон: полюбуемся захватывающим пейзажем и красками заката.
Всего за день пройдём 12 км.
Переход до посёлка Бель
Сегодня нам предстоит самый длинный переход за весь тур — 14 километров — до посёлка Бель. По дороге посмотрим на исторические памятники и снова полюбуемся видами.
Треккинг, пляжный отдых, переезд в Гелемиши
Сегодня часть дня проведём в походе, часть посвятим купанию на одном из лучших пляжей Средиземноморья. После обеда переедем в посёлок Гелемиши останемся там на ночь.
Всего за день пройдём 8 км.
Патара, каньон Дизликент, ужин у моря, возвращение в Фетхие
В заключительный день отправимся исследовать останки античного двухтысячелетнего города Патара, который, по легенде, был основан сыном Аполлона. Побываем в каньоне Дизликент. Вечером выйдем на заповедный пляж Патары, снова встретим закат на берегу моря и поужинаем здесь же под шум прибоя.
Вечером от автовокзала стартуем в Фетхие.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле в первую ночь, лоджах/гостевых домах/мини-отелях на маршруте
- Завтраки и ужины на маршруте в мини-отелях и кафе, обеды в виде полезных перекусов, вода
- Услуги гида - лидера тура
- Трансферы (4 раза): из отеля до начала пешего маршрута и между некоторыми населёнными пунктами
- Аптечка и общественное снаряжение
- Входные билеты в музеи и достопримечательности по программе
- Помощь во время подготовки к путешествию
- Стоимость тура для детей обсуждается индивидуально в зависимости от возраста и размещения
Что не входит в цену
- Авиаперелёт
- Ужин в первый день в Фетхие
- Ночь в отеле после завершения тура
- Трансфер от и до аэропорта (поможем организовать)
- Страховка путешественника
- Активности, не входящие в программу (например, полёт на параплане с горы Бабадаг в тандеме с инструктором)
- Дополнительные расходы в кафе помимо питания по программе
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Преимущественно передвигались в первой половине дня, по красивой тропе, пахло соснами и были потрясающие виды. Было иногда сложно и жарко, но в целом посильное кардио (маме 59 лет, курит, не жаловалась). Делали сколько хотели остановок, шли в комфортном темпе.
Во второй половине дня отдыхали в гестхаусах и на пляжах.
Тур очень хорошо организован и скомпанован. Завтрак и ужин включен в стоимость – еда была очень вкусной, домашней. Преимущественно шведский стол отеля, впрочем пару раз были блюда которые заказывали предварительно. Компания Кости, Ирины и их детей – особый бонус. Они классные и заботливые. Для них это новое предложение, поэтому были кое-какие мелкие шероховатости. Впрочем на общее впечатление это не повлияло, уж больно люди хорошие. Мы отдохнули великолепно и очень рекомендуем этот тур. Окончание трекинга было и вовсе фееричным. Не знаю, будут ли они повтрять его для других участников, поэтому сохраню в тайне, что это:)