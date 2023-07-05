Возможно участие с детьми от 5 лет.

Проживание. Ночуем первую ночь в отеле, затем в домиках (лоджах/гостевых домах/мини-отелях) на тропе, в 2-, 3- и 4-местных номерах (подберём под вашу семью): чистая постель, Wi-Fi, душ. Вам не нужно нести с собой палатку и прочий походный инвентарь. Места ночёвок выбраны самые живописные, утопающие в зелени, с видом на море.

Питание. В тур включены завтраки и ужины в кафе, обеды/перекусы на тропе в течение дня. Местная деревенская еда простая, но свежая и сытная: горячие лепёшки, свежие молочные продукты, овощи и фрукты. На дневном переходе гид снабдит сухофруктами и орешками или сварит походную похлёбку на горелке.

Сложность. Программа несложная, тропа комфортная. В день планируем проходить по 7-14 километров. Дети 7-13 лет проходят легко.