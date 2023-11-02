Поучиться управлять парусами, увидеть затонувший город и получить идеальный загар
В тур включены: катание на сап-борде и ныряние с маской в удивительный подводный мир, прогулки по античным руинам и купание в открытом море, посещение необитаемых островов и секретных бухт для самых сочных кадров.
На борту яхты будем встречать рассветы и заниматься троллингом — ловить тунца или махи-махи, танцевать под зажигательную музыку и играть в игры, загорать, лёжа в гамаке, и засыпать, слушая шум волн.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 150
Описание
Организационные детали
Участие возможно с 21 года.
Вы можете заказать тур целиком для своей компании или семьи. В этом случае возможно участие детей. Стоимость в семейном круизе рассчитывается индивидуально с учётом пожеланий по яхте. Можно сделать как практичный вариант, так и премиум с дополнительными стюартами и персоналом.
Отмена бронирования в срок за 60 дней и менее до начала тура — предоплата не возвращается. В других случаях возврат за вычетом фактически понесенных расходов (не менее 15% от стоимости тура) либо по возможности перенос на другие даты. В абсолютном большинстве случаев возможно найти себе замену без дополнительных оплат. Если возобновляются ограничения по передвижению/пересечению границ в стране проведения тура — 100% предоплаты переносится без штрафов на другие даты.
Виза не требуется. Срок действия паспорта не менее 120 дней до начала поездки.
На борту фены и утюги, а также другие энергоёмкие электроприборы запрещены.
Проживание. Жить будем на яхте в 2-местных каютах. На борту есть несколько санузлов, а также наружный душ. За доплату возможно 1-местное размещение.
Питание. Не включено в стоимость.
Программа тура по дням
Прибытие в Фетхие
Из аэропорта Даламана или Анталии самостоятельно доберёмся до марины в городе Фетхие и взойдём на борт яхты. Капитан предложит подробные инструкции, как добраться, или закажет такси или трансфер по лучшим ценам. В 19:00 — общий сбор, на котором обсудим планы и познакомимся, а затем заселимся в каюты.
Ночь проведём на яхте в марине или отплывём к островам и заночуем на якоре.
Пляжи Олюдениза и остров Гемилер
Сегодня отправимся на курорт Олюдениз. Вас ждут релакс на белоснежных пляжах, окружённых соснами, купание в лазурных водах лагуны и ароматы хвои, смешанные со свежим морским бризом. Олюдениз называют самым фотогеничным местом Турции — проверим это и наделаем сочных кадров для соцсетей. Жаркие лучи, шум волн и расслабляющая атмосфера просочатся к вашим подписчикам даже с экрана телефона!
Желающие за доплату смогут прыгнуть с парапланом с горы Бабадаг, высота которой 1960 метров.
При хорошей погоде устроим рыбалку — троллинг на тунца или махи-махи. Рыбной ловлей будем заниматься хоть каждый день, если позволят погодные условия.
На якоре встанем у острова Гемилер, где и останемся на ночь.
Прогулка по Кашу
Прибудем в Каш — уютный городок на побережье, будто спрятанный от любопытных глаз горами и полотном сосновых лесов. Прогуляемся по старинным улочкам и полюбуемся остатками античной цивилизации, сделаем кадры на фоне бирюзовых заливов и уединённых бухт.
Желающие смогут поучиться управлять парусами и почувствовать себя настоящими капитанам, рассекающими морские просторы.
Если позволит погода и останется время, устроим заезд на автомобиле по побережью: увидим каньон Саклыкент, пляжи Патара и Капутас, имеющий статус самого красивого в Турции, по мнению местных. Тогда в марине останемся на 2 ночи вместо посещения Фетхие.
Кекова - затонувший город
Прибудем на небольшой островок Кекова, чтобы увидеть удивительное место — город, часть которого ушла под воду после землетрясения во 2 веке до н. э. Здесь сохранились амфоры и кувшины, остатки древних улочек и гробницы, а из моря виднеются колонны и фрагменты статуй.
Рассмотрим крепость Симена, возвышающуюся на горе. За хорошо сохранившимися крепостными стенами находится уникальный античный театр, рассчитанный всего на 150 человек — самый маленький в Ликии.
Почувствуем себя древними римлянами, прогуливаясь по улочкам мимо руин, вглядимся в лазурные воды, скрывающие в себе архитектурные памятники, и посетим один из местных семейных ресторанов, славящийся блюдами из свежайшего улова.
Тосканские пейзажи Калкана
Сегодня нас ждёт Калкан с узкими лабиринтами улиц и уютными кафе, так и манящими зайти на чашечку кофе, белоснежными домиками с террасами, будто греческими или тосканскими, и неповторимой атмосферой спокойствия. Не будем никуда спешить и торопиться — прогуляемся по городу, отведаем местную кухню, вдоволь нафотографируемся, а вечером вернёмся на яхту и проведём время за совместными играми или танцами.
Пляжный отдых в Фетхие
Вернёмся в Фетхие — один из крупнейших городков побережья с бесконечной полосой песчаного пляжа, чистой прозрачной водой и безмятежным настроением. Сюда приезжают за отдыхом от шумных мегаполисов, толп туристов и суеты.
Желающие смогут поплавать на сап-борде или заняться снорклингом.
Обязательно побываем на ночной рыбном рынке, где можно заказать блюда из вечернего улова — из моря прямиком к вам на тарелку.
Гечек - город яхт
Отправляемся в Гечек — городок, где яхт у берега больше, чем домов! Здесь можно увидеть самые большие парусные судна мира, пройтись по модным яхтенным магазинам и заглянуть в аутентичные рестораны за вкусной турецкой кухней.
Программа на сегодня — отдых и только отдых. Никаких экскурсий, будем лежать на пляже в тени деревьев, фотографироваться и купаться. Пообедаем на борту яхты в живописной бухте под шум волн и крики чаек, а до 17:00 вернёмся в домашнюю марину, откуда и начинали путешествие.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Аренда яхты
- Размещение в 2-местных каютах
- Услуги сертифицированного шкипера
- Страховка яхты
- Набор для снорклинга
- Сап-борды
- Рыбалка
- Обратите внимание: стоимость тура при 2-местном размещении с 27 апреля 2024 по 22 июня 2024 - 1150 $ с 29 июня по 19 октября 2024 - 1320 $ с 26 октября по 9 ноября 2024 - 1150 $ Новогодний праздничный круиз 28 декабря 2024 - 4 января 2025 - 1150 $. При раннем бронировании действует скидка 10%
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Турции и обратно
- Трансферы из/в аэропорт
- Доплата за 1-местное размещение - 690 €
- Судовая касса - 130 € (продукты, дизель, стоянки в маринах по маршруту)
- Питание
- Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Снорклили каждый день) но особый кайф - ночью, когда светится планктон.
Тур действительно крутой, рекомендую всем! Только положительные эмоции и впечатления
По сравнению с экскурсиями одного дня, никто не подгоняет, фоткаться можно сколько угодно, программа была очень гибкая, мы никуда не спешили. Ребята все очень дружные и позитивные, уже в первый вечер сидели болтали по душам) Мы увидели действительно эксклюзивные места, а не заезженные в путеводителях локации для туристов, ощутили весь колорит маленьких деревень и семейных ресторанов. Очень рекомендую!