Предлагаем all-inclusive в Турции нового уровня. В тур включены: катание на сап-борде и ныряние с маской в удивительный подводный мир, прогулки по античным руинам и купание в открытом море, посещение необитаемых островов и секретных бухт для самых сочных кадров. На борту яхты будем встречать рассветы и заниматься троллингом — ловить тунца или махи-махи, танцевать под зажигательную музыку и играть в игры, загорать, лёжа в гамаке, и засыпать, слушая шум волн.

Описание

Организационные детали

Участие возможно с 21 года.

Вы можете заказать тур целиком для своей компании или семьи. В этом случае возможно участие детей. Стоимость в семейном круизе рассчитывается индивидуально с учётом пожеланий по яхте. Можно сделать как практичный вариант, так и премиум с дополнительными стюартами и персоналом.

Отмена бронирования в срок за 60 дней и менее до начала тура — предоплата не возвращается. В других случаях возврат за вычетом фактически понесенных расходов (не менее 15% от стоимости тура) либо по возможности перенос на другие даты. В абсолютном большинстве случаев возможно найти себе замену без дополнительных оплат. Если возобновляются ограничения по передвижению/пересечению границ в стране проведения тура — 100% предоплаты переносится без штрафов на другие даты.

Виза не требуется. Срок действия паспорта не менее 120 дней до начала поездки.

На борту фены и утюги, а также другие энергоёмкие электроприборы запрещены.