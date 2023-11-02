На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
Авторский тур в Фетхие

Поучиться управлять парусами, увидеть затонувший город и получить идеальный загар

5
2 отзыва
Предлагаем all-inclusive в Турции нового уровня.

В тур включены: катание на сап-борде и ныряние с маской в удивительный подводный мир, прогулки по античным руинам и купание в открытом море, посещение необитаемых островов и секретных бухт для самых сочных кадров.

На борту яхты будем встречать рассветы и заниматься троллингом — ловить тунца или махи-махи, танцевать под зажигательную музыку и играть в игры, загорать, лёжа в гамаке, и засыпать, слушая шум волн.
На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
Ближайшие даты:
4
мая
11
мая
18
мая
25
мая
1
июн
8
июн
15
июн
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 150
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Участие возможно с 21 года.

Вы можете заказать тур целиком для своей компании или семьи. В этом случае возможно участие детей. Стоимость в семейном круизе рассчитывается индивидуально с учётом пожеланий по яхте. Можно сделать как практичный вариант, так и премиум с дополнительными стюартами и персоналом.

Отмена бронирования в срок за 60 дней и менее до начала тура — предоплата не возвращается. В других случаях возврат за вычетом фактически понесенных расходов (не менее 15% от стоимости тура) либо по возможности перенос на другие даты. В абсолютном большинстве случаев возможно найти себе замену без дополнительных оплат. Если возобновляются ограничения по передвижению/пересечению границ в стране проведения тура — 100% предоплаты переносится без штрафов на другие даты.

Виза не требуется. Срок действия паспорта не менее 120 дней до начала поездки.

На борту фены и утюги, а также другие энергоёмкие электроприборы запрещены.

Проживание. Жить будем на яхте в 2-местных каютах. На борту есть несколько санузлов, а также наружный душ. За доплату возможно 1-местное размещение.

Питание. Не включено в стоимость.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Фетхие

Из аэропорта Даламана или Анталии самостоятельно доберёмся до марины в городе Фетхие и взойдём на борт яхты. Капитан предложит подробные инструкции, как добраться, или закажет такси или трансфер по лучшим ценам. В 19:00 — общий сбор, на котором обсудим планы и познакомимся, а затем заселимся в каюты.

Ночь проведём на яхте в марине или отплывём к островам и заночуем на якоре.

Прибытие в ФетхиеПрибытие в ФетхиеПрибытие в ФетхиеПрибытие в ФетхиеПрибытие в ФетхиеПрибытие в ФетхиеПрибытие в ФетхиеПрибытие в Фетхие
2 день

Пляжи Олюдениза и остров Гемилер

Сегодня отправимся на курорт Олюдениз. Вас ждут релакс на белоснежных пляжах, окружённых соснами, купание в лазурных водах лагуны и ароматы хвои, смешанные со свежим морским бризом. Олюдениз называют самым фотогеничным местом Турции — проверим это и наделаем сочных кадров для соцсетей. Жаркие лучи, шум волн и расслабляющая атмосфера просочатся к вашим подписчикам даже с экрана телефона!

Желающие за доплату смогут прыгнуть с парапланом с горы Бабадаг, высота которой 1960 метров.

При хорошей погоде устроим рыбалку — троллинг на тунца или махи-махи. Рыбной ловлей будем заниматься хоть каждый день, если позволят погодные условия.

На якоре встанем у острова Гемилер, где и останемся на ночь.

Пляжи Олюдениза и остров ГемилерПляжи Олюдениза и остров ГемилерПляжи Олюдениза и остров ГемилерПляжи Олюдениза и остров ГемилерПляжи Олюдениза и остров Гемилер
3 день

Прогулка по Кашу

Прибудем в Каш — уютный городок на побережье, будто спрятанный от любопытных глаз горами и полотном сосновых лесов. Прогуляемся по старинным улочкам и полюбуемся остатками античной цивилизации, сделаем кадры на фоне бирюзовых заливов и уединённых бухт.

Желающие смогут поучиться управлять парусами и почувствовать себя настоящими капитанам, рассекающими морские просторы.

Если позволит погода и останется время, устроим заезд на автомобиле по побережью: увидим каньон Саклыкент, пляжи Патара и Капутас, имеющий статус самого красивого в Турции, по мнению местных. Тогда в марине останемся на 2 ночи вместо посещения Фетхие.

Прогулка по КашуПрогулка по КашуПрогулка по КашуПрогулка по КашуПрогулка по Кашу
4 день

Кекова - затонувший город

Прибудем на небольшой островок Кекова, чтобы увидеть удивительное место — город, часть которого ушла под воду после землетрясения во 2 веке до н. э. Здесь сохранились амфоры и кувшины, остатки древних улочек и гробницы, а из моря виднеются колонны и фрагменты статуй.

Рассмотрим крепость Симена, возвышающуюся на горе. За хорошо сохранившимися крепостными стенами находится уникальный античный театр, рассчитанный всего на 150 человек — самый маленький в Ликии.

Почувствуем себя древними римлянами, прогуливаясь по улочкам мимо руин, вглядимся в лазурные воды, скрывающие в себе архитектурные памятники, и посетим один из местных семейных ресторанов, славящийся блюдами из свежайшего улова.

Кекова - затонувший городКекова - затонувший городКекова - затонувший городКекова - затонувший городКекова - затонувший городКекова - затонувший городКекова - затонувший городКекова - затонувший город
5 день

Тосканские пейзажи Калкана

Сегодня нас ждёт Калкан с узкими лабиринтами улиц и уютными кафе, так и манящими зайти на чашечку кофе, белоснежными домиками с террасами, будто греческими или тосканскими, и неповторимой атмосферой спокойствия. Не будем никуда спешить и торопиться — прогуляемся по городу, отведаем местную кухню, вдоволь нафотографируемся, а вечером вернёмся на яхту и проведём время за совместными играми или танцами.

Тосканские пейзажи КалканаТосканские пейзажи КалканаТосканские пейзажи КалканаТосканские пейзажи Калкана
6 день

Пляжный отдых в Фетхие

Вернёмся в Фетхие — один из крупнейших городков побережья с бесконечной полосой песчаного пляжа, чистой прозрачной водой и безмятежным настроением. Сюда приезжают за отдыхом от шумных мегаполисов, толп туристов и суеты.

Желающие смогут поплавать на сап-борде или заняться снорклингом.

Обязательно побываем на ночной рыбном рынке, где можно заказать блюда из вечернего улова — из моря прямиком к вам на тарелку.

Пляжный отдых в ФетхиеПляжный отдых в ФетхиеПляжный отдых в ФетхиеПляжный отдых в ФетхиеПляжный отдых в ФетхиеПляжный отдых в ФетхиеПляжный отдых в Фетхие
7 день

Гечек - город яхт

Отправляемся в Гечек — городок, где яхт у берега больше, чем домов! Здесь можно увидеть самые большие парусные судна мира, пройтись по модным яхтенным магазинам и заглянуть в аутентичные рестораны за вкусной турецкой кухней.

Программа на сегодня — отдых и только отдых. Никаких экскурсий, будем лежать на пляже в тени деревьев, фотографироваться и купаться. Пообедаем на борту яхты в живописной бухте под шум волн и крики чаек, а до 17:00 вернёмся в домашнюю марину, откуда и начинали путешествие.

Гечек - город яхтГечек - город яхтГечек - город яхтГечек - город яхтГечек - город яхт

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Аренда яхты
  • Размещение в 2-местных каютах
  • Услуги сертифицированного шкипера
  • Страховка яхты
  • Набор для снорклинга
  • Сап-борды
  • Рыбалка
  • Обратите внимание: стоимость тура при 2-местном размещении с 27 апреля 2024 по 22 июня 2024 - 1150 $ с 29 июня по 19 октября 2024 - 1320 $ с 26 октября по 9 ноября 2024 - 1150 $ Новогодний праздничный круиз 28 декабря 2024 - 4 января 2025 - 1150 $. При раннем бронировании действует скидка 10%
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Турции и обратно
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Доплата за 1-местное размещение - 690 €
  • Судовая касса - 130 € (продукты, дизель, стоянки в маринах по маршруту)
  • Питание
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фетхие, марина Гёчек, до 19:00
Завершение: Фетхие, марина Гёчек, 09:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
2 ноя 2023
Крутое приключение! Очень жаль, что так быстро пролетели дни. Я бы там жил на этой яхте! Классно подобрана программа, разнообразно и насыщенно, в то же время без суеты. Хотелось бы отметить питание на борту! Я даже не думал, что оно может быть таким вкусным) в моих представлениях это должны были быть банальные макароны с тушенкой и прочая походная ерунда. Но Павлу есть чем вас удивить, поверьте)) гречка будет подана так, что даже ребята из разряда «фу, гречка», будут уплетать ее за обе щеки!

Снорклили каждый день) но особый кайф - ночью, когда светится планктон.

Тур действительно крутой, рекомендую всем! Только положительные эмоции и впечатления
С
30 окт 2023
Я далеко не первый раз в Турции, ранее мы с мужем выбирали только отельный отдых. В такой круиз поехали впервые. Он давно мечтал о морском круизе, чтобы самому попробовать управлять яхтой. Спасибо нашему капитану, Павел так интересно рассказывал азы навигации, что в этом с увлеченно участвовала вся команда

По сравнению с экскурсиями одного дня, никто не подгоняет, фоткаться можно сколько угодно, программа была очень гибкая, мы никуда не спешили. Ребята все очень дружные и позитивные, уже в первый вечер сидели болтали по душам) Мы увидели действительно эксклюзивные места, а не заезженные в путеводителях локации для туристов, ощутили весь колорит маленьких деревень и семейных ресторанов. Очень рекомендую!

Тур входит в следующие категории Фетхие

ИндивидуальныеГрупповыеВодные развлеченияЛетниеАктивный отдыхВсе турыПрирода и пейзажиЖивотныеНа яхте

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