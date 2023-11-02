Проведите незабываемую неделю на Средиземноморском побережье, исследуя горы и заповедные бухты с вашими близкими
Фетхие, 14:00
15 июня
26 окт
$1 090 за человека
Что посмотреть в Фетхие на экскурсиях?
Путешественники Фетхие могут отправиться туда, где живут исполинские черепахи на прогулочной лодке или прогуляться на яхте, стоящей в одной из уютных лагун. Кроме этого, сюда ездят осмотреть древние руины (храмы, ликурийские гробницы, высеченные в скалах, остатки городов, раскопанные археологами) или оглядеть исторические достопримечательности, сохранившиеся с античных времен
Местные экскурсоводы
С полным перечнем экскурсий и развлечений, доступных для отдыха в этом туристическом месте, вы можете ознакомиться в нашем каталоге на сайте вверху. Здесь можно попробовать интересные виды экскурсионных программ, такие как полет на параплане на горе Бабадаг или ловля бабочек сачком в Долине бабочек. На этом курорте доступна для посещения уникальная природная достопримечательность – национальный парк Саклыкент
Крутое приключение! Очень жаль, что так быстро пролетели дни. Я бы там жил на этой яхте! Классно подобрана программа, разнообразно и насыщенно, в то же время без суеты. Хотелось бы отметить питание на борту! Я даже не думал, что оно может быть таким вкусным) в моих представлениях это должны были быть банальные макароны с тушенкой и прочая походная ерунда. Но Павлу есть чем вас удивить, поверьте)) гречка будет подана так, что даже ребята из разряда «фу, гречка», будут уплетать ее за обе щеки!
Снорклили каждый день) но особый кайф - ночью, когда светится планктон.
Тур действительно крутой, рекомендую всем! Только положительные эмоции и впечатления
Я далеко не первый раз в Турции, ранее мы с мужем выбирали только отельный отдых. В такой круиз поехали впервые. Он давно мечтал о морском круизе, чтобы самому попробовать управлять яхтой. Спасибо нашему капитану, Павел так интересно рассказывал азы навигации, что в этом с увлеченно участвовала вся команда
По сравнению с экскурсиями одного дня, никто не подгоняет, фоткаться можно сколько угодно, программа была очень гибкая, мы никуда не спешили. Ребята все очень дружные и позитивные, уже в первый вечер сидели болтали по душам) Мы увидели действительно эксклюзивные места, а не заезженные в путеводителях локации для туристов, ощутили весь колорит маленьких деревень и семейных ресторанов. Очень рекомендую!
Несмотря на то что под "семейным" подразумевается отдых с детьми, я поехала со взрослой мамой, мы ведь тоже семья. В общем попадание было 100/100, отдохнули отлично. Очень понравилась и программа, и люди.
Преимущественно передвигались в первой половине дня, по красивой тропе, пахло соснами и были потрясающие виды. Было иногда сложно и жарко, но в целом посильное кардио (маме 59 лет, курит, не жаловалась). Делали сколько хотели остановок, шли в комфортном темпе.
Во второй половине дня отдыхали в гестхаусах и на пляжах.
Тур очень хорошо организован и скомпанован. Завтрак и ужин включен в стоимость – еда была очень вкусной, домашней. Преимущественно шведский стол отеля, впрочем пару раз были блюда которые заказывали предварительно. Компания Кости, Ирины и их детей – особый бонус. Они классные и заботливые. Для них это новое предложение, поэтому были кое-какие мелкие шероховатости. Впрочем на общее впечатление это не повлияло, уж больно люди хорошие. Мы отдохнули великолепно и очень рекомендуем этот тур. Окончание трекинга было и вовсе фееричным. Не знаю, будут ли они повтрять его для других участников, поэтому сохраню в тайне, что это:)
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие
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Сейчас в Фетхие можно забронировать 6 авторских туров от $250 до $1 380. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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