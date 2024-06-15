До Фетхие вам необходимо добраться самостоятельно. Ближайший аэропорт в 50-ти км в Даламане.

Тур возможно провести только для вашей компании.

Проживание. На катамаране Excess 11 (повышенная безопасность и устойчивость) в 2-местных каютах (всего 4 каюты). Ванная комната на две каюты. Судно оснащено кухней, столовой, местами отдыха, интернетом.

Питание. Включено 4-разовое питание на борту. Меню на выбор: кето, вегетарианское, пескетарианское, безлактозное, безглютеновое, яхтенное. На стоянках в бухтах будет возможность сходить в рестораны и попробовать свежайшие морепродукты и блюда турецкой кухни.

Вариант завтрака: омлет, сыр бри с мёдом и жареным фундуком, огурцы, руккола, помидоры.

Вариант перекуса: ассорти из фруктов и орехов, сырная тарелка.

Вариант обеда: чечевичный суп с рукколой и лимоном, горячие лепёшки с сыром и зеленью, салат.

Вариант ужина: сёмга с пряными травами, пюре из брокколи с горгонзолой, спаржа, салат из зелени.

Дети. С любого возраста. Малыши до 4 лет включительно — бесплатно.