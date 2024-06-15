Морские приключения на парусном катамаране от Фетхие (всё включено)

Погрузитесь в солнечные приключения на парусном катамаране. Наслаждайтесь нырянием, сапами и прогулками по живописным бухтам и пляжам
Солнечные приключения на парусном катамаране ждут вас! Тур включает круиз вдоль побережья Турции от Фетхие до бухты Чифтлик и обратно. Путешествие проходит в мини-группе, что позволяет насладиться уединением и комфортом.
читать дальше

Ныряйте с борта в прозрачную воду, исследуйте морское дно и катайтесь на сапах в живописных лагунах.

Прогуляйтесь босиком по пустынным пляжам, попробуйте свежайшие морепродукты и спелые фрукты, а также посетите аутентичные улочки курортов.

В тур включены посещения затопленного хамама Клеопатры, древних руин, миниатюрной Пизанской башни по-турецки, пещеры и райского уголка, где склоны гор покрыты соснами.

Путешествие возможно провести только для вашей компании, что делает его ещё более уникальным и персонализированным

Морские приключения на парусном катамаране от Фетхие (всё включено)
Морские приключения на парусном катамаране от Фетхие (всё включено)
Морские приключения на парусном катамаране от Фетхие (всё включено)
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00

Описание тура

Организационные детали

До Фетхие вам необходимо добраться самостоятельно. Ближайший аэропорт в 50-ти км в Даламане.

Тур возможно провести только для вашей компании.

Проживание. На катамаране Excess 11 (повышенная безопасность и устойчивость) в 2-местных каютах (всего 4 каюты). Ванная комната на две каюты. Судно оснащено кухней, столовой, местами отдыха, интернетом.

Питание. Включено 4-разовое питание на борту. Меню на выбор: кето, вегетарианское, пескетарианское, безлактозное, безглютеновое, яхтенное. На стоянках в бухтах будет возможность сходить в рестораны и попробовать свежайшие морепродукты и блюда турецкой кухни.

Вариант завтрака: омлет, сыр бри с мёдом и жареным фундуком, огурцы, руккола, помидоры.
Вариант перекуса: ассорти из фруктов и орехов, сырная тарелка.
Вариант обеда: чечевичный суп с рукколой и лимоном, горячие лепёшки с сыром и зеленью, салат.
Вариант ужина: сёмга с пряными травами, пюре из брокколи с горгонзолой, спаржа, салат из зелени.

Дети. С любого возраста. Малыши до 4 лет включительно — бесплатно.

Программа тура по дням

1 день

Фетхие, Олюдениз и Гемилер

Встречаемся в Фетхие в 16:00 и заселяемся на яхту. Каждому — приветственный бокал игристого и закуски.

В 17:00 выходим в море в сторону пляжа Олюдениз. Место является одним из самых красивых курортов Турции. Уже через час будем бегать босиком по шикарному песчаному пляжу и любоваться лагуной. Далее отправимся к острову Гемилер, где встанем на якорную стоянку. Встретим закат на борту и поужинаем.

Фетхие, Олюдениз и ГемилерФетхие, Олюдениз и ГемилерФетхие, Олюдениз и ГемилерФетхие, Олюдениз и ГемилерФетхие, Олюдениз и ГемилерФетхие, Олюдениз и Гемилер
2 день

Гемилер и Баба Адаси

Каждый день, кроме последнего, будем завтракать в 10:00.

Сегодня отправимся гулять по необитаемому острову Гемилер, рассматривать развалины и маяк. Поднимемся повыше, чтобы полюбоваться панорамой. Далее вернёмся на яхту и будем держать путь до острова Баба Адаси. К 14:30 пришвартуемся и пообедаем. Искупаемся, позагораем. Желающие смогут заняться снорклингом. Прогуляемся по острову и встретим закат.

Гемилер и Баба АдасиГемилер и Баба АдасиГемилер и Баба АдасиГемилер и Баба Адаси
3 день

Баба Адаси и бухта Чифтлик

После завтрака будем купаться, загорать и кататься на сапах. В 12:00 выйдем в сторону бухты Чифтлик, где пришвартуемся на причале в 14:30. Пообедаем на яхте и отправимся гулять. Поднимемся на смотровые площадки и поужинаем в рыбном ресторане на побережье.

Баба Адаси и бухта ЧифтликБаба Адаси и бухта ЧифтликБаба Адаси и бухта ЧифтликБаба Адаси и бухта Чифтлик
4 день

Мармарис

Сегодня мы отправимся в сторону курорта Мармарис. По пути сделаем остановку в живописной бухте, где искупаемся в прозрачной воде, поныряем с борта и рассмотрим морское дно. К 16:00 пришвартуемся в порту и прогуляемся по атмосферным улочкам города. Заглянем в аутентичный ресторан на ужин (или соберёмся на катамаране).

МармарисМармарисМармарисМармарис
5 день

Бухта Экинджик

После завтрака отправимся в райский уголок с горами, соснами, разгуливающими по берегу цесарками — в бухту Экинджик. В 12:00 по пути сделаем остановку на купание и отдых. Уже к обеду будем наслаждаться пейзажами бухты. Прогуляемся и увидим миниатюрную Пизанскую башню по-турецки. Желающие смогут вновь поплавать в лагуне, устроить фотосессию и послушать пение птиц. Закат встретим в ресторане, где отведаем морепродуктов.

Бухта ЭкинджикБухта ЭкинджикБухта ЭкинджикБухта Экинджик
6 день

Бухта Клеопатры

С утра будет время покататься на сапах и позагорать. Далее нас ждёт ещё одно живописное место — бухта Клеопатры. Увидим руины и затонувшие развалины хамама, пещеру Марка Антония, прогуляемся по треккинговому маршруту. Поужинаем в ресторане, где есть библиотека, волейбольная площадка и печь. Желающие смогут попробовать осьминога и турецкую горячую пахлаву.

Бухта КлеопатрыБухта КлеопатрыБухта КлеопатрыБухта Клеопатры
7 день

Возвращение в Фетхие

В 12:00 выйдем в сторону Фетхие. По дороге сделаем остановку в бухте. К вечеру будем в городе, сходим на рынок и прогуляемся по цветущим улицам. Устроим праздничный ужин.

Возвращение в ФетхиеВозвращение в ФетхиеВозвращение в ФетхиеВозвращение в Фетхие
8 день

Отъезд

Сегодня завтрак в 08:00, после чего освобождаем каюты. В 09:00 выезжаем в аэропорт Даламана.

ОтъездОтъезд

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет (групповой тур)$1 380
Ребёнок до 4 лет включительноБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на катамаране
  • Питание на борту
  • Работа повара
  • Работа капитана
  • Интернет на катамаране
  • Постельное бельё, полотенца
  • Аренда сапов
  • Топливо
  • Платные стоянки
  • Посещение всех локаций по программе
  • Трансфер в аэропорт
Что не входит в цену
  • Проезд до Фетхие и обратно в ваш город (ближайший аэропорт в Даламане)
  • Дополнительные развлечения и питание в кафе
  • Тур возможно провести только для вашей компании (индивидуально, даты по согласованию). Стоимость аренды яхты целиком составляет 9890 долларов (до 8-ми гостей)
  • Возможно проведение путешествия на яхте Beneteau Oceanis 43 (отличия в уюте внутри и палубной планировке). Стоимость тура составит 1289 долларов за человека
  • Цена актуальна при полном наборе группы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Фетхие, 16:00
Завершение: Г. Фетхие, выезд в аэропорт в 09:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Фетхие

ИндивидуальныеГрупповыеВодные развлеченияМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхРечные прогулкиВсе турыПерезагрузкаНа ноябрьские праздникиНа 8 днейНа яхте

Похожие туры из Фетхие

На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
На яхте по Средиземному морю с вечеринками, сапами и рыбалкой
Поучиться управлять парусами, увидеть затонувший город и получить идеальный загар
Начало: Фетхие, марина Гёчек, до 19:00
15 июня в 19:00
22 июня в 19:00
$1 250 за человека
Семейный треккинг по Ликийской тропе на каникулах
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Семейный треккинг по Ликийской тропе: незабываемые каникулы в Фетхие
Проведите незабываемую неделю на Средиземноморском побережье, исследуя горы и заповедные бухты с вашими близкими
Начало: Фетхие, 14:00
26 окт в 08:00
$1 090 за человека
Экскурсия Эфес и Памуккале из Фетхие
Авторский тур
1 день 13 часов
1 отзыв
Экскурсия Эфес и Памуккале из Фетхие
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда
12 июня в 06:00
19 июня в 06:00
250 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Фетхие
Все туры из Фетхие
ХорошоТам