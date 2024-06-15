Описание тура
Организационные детали
До Фетхие вам необходимо добраться самостоятельно. Ближайший аэропорт в 50-ти км в Даламане.
Тур возможно провести только для вашей компании.
Проживание. На катамаране Excess 11 (повышенная безопасность и устойчивость) в 2-местных каютах (всего 4 каюты). Ванная комната на две каюты. Судно оснащено кухней, столовой, местами отдыха, интернетом.
Питание. Включено 4-разовое питание на борту. Меню на выбор: кето, вегетарианское, пескетарианское, безлактозное, безглютеновое, яхтенное. На стоянках в бухтах будет возможность сходить в рестораны и попробовать свежайшие морепродукты и блюда турецкой кухни.
Вариант завтрака: омлет, сыр бри с мёдом и жареным фундуком, огурцы, руккола, помидоры.
Вариант перекуса: ассорти из фруктов и орехов, сырная тарелка.
Вариант обеда: чечевичный суп с рукколой и лимоном, горячие лепёшки с сыром и зеленью, салат.
Вариант ужина: сёмга с пряными травами, пюре из брокколи с горгонзолой, спаржа, салат из зелени.
Дети. С любого возраста. Малыши до 4 лет включительно — бесплатно.
Программа тура по дням
Фетхие, Олюдениз и Гемилер
Встречаемся в Фетхие в 16:00 и заселяемся на яхту. Каждому — приветственный бокал игристого и закуски.
В 17:00 выходим в море в сторону пляжа Олюдениз. Место является одним из самых красивых курортов Турции. Уже через час будем бегать босиком по шикарному песчаному пляжу и любоваться лагуной. Далее отправимся к острову Гемилер, где встанем на якорную стоянку. Встретим закат на борту и поужинаем.
Гемилер и Баба Адаси
Каждый день, кроме последнего, будем завтракать в 10:00.
Сегодня отправимся гулять по необитаемому острову Гемилер, рассматривать развалины и маяк. Поднимемся повыше, чтобы полюбоваться панорамой. Далее вернёмся на яхту и будем держать путь до острова Баба Адаси. К 14:30 пришвартуемся и пообедаем. Искупаемся, позагораем. Желающие смогут заняться снорклингом. Прогуляемся по острову и встретим закат.
Баба Адаси и бухта Чифтлик
После завтрака будем купаться, загорать и кататься на сапах. В 12:00 выйдем в сторону бухты Чифтлик, где пришвартуемся на причале в 14:30. Пообедаем на яхте и отправимся гулять. Поднимемся на смотровые площадки и поужинаем в рыбном ресторане на побережье.
Мармарис
Сегодня мы отправимся в сторону курорта Мармарис. По пути сделаем остановку в живописной бухте, где искупаемся в прозрачной воде, поныряем с борта и рассмотрим морское дно. К 16:00 пришвартуемся в порту и прогуляемся по атмосферным улочкам города. Заглянем в аутентичный ресторан на ужин (или соберёмся на катамаране).
Бухта Экинджик
После завтрака отправимся в райский уголок с горами, соснами, разгуливающими по берегу цесарками — в бухту Экинджик. В 12:00 по пути сделаем остановку на купание и отдых. Уже к обеду будем наслаждаться пейзажами бухты. Прогуляемся и увидим миниатюрную Пизанскую башню по-турецки. Желающие смогут вновь поплавать в лагуне, устроить фотосессию и послушать пение птиц. Закат встретим в ресторане, где отведаем морепродуктов.
Бухта Клеопатры
С утра будет время покататься на сапах и позагорать. Далее нас ждёт ещё одно живописное место — бухта Клеопатры. Увидим руины и затонувшие развалины хамама, пещеру Марка Антония, прогуляемся по треккинговому маршруту. Поужинаем в ресторане, где есть библиотека, волейбольная площадка и печь. Желающие смогут попробовать осьминога и турецкую горячую пахлаву.
Возвращение в Фетхие
В 12:00 выйдем в сторону Фетхие. По дороге сделаем остановку в бухте. К вечеру будем в городе, сходим на рынок и прогуляемся по цветущим улицам. Устроим праздничный ужин.
Отъезд
Сегодня завтрак в 08:00, после чего освобождаем каюты. В 09:00 выезжаем в аэропорт Даламана.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет (групповой тур)
|$1 380
|Ребёнок до 4 лет включительно
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на катамаране
- Питание на борту
- Работа повара
- Работа капитана
- Интернет на катамаране
- Постельное бельё, полотенца
- Аренда сапов
- Топливо
- Платные стоянки
- Посещение всех локаций по программе
- Трансфер в аэропорт
Что не входит в цену
- Проезд до Фетхие и обратно в ваш город (ближайший аэропорт в Даламане)
- Дополнительные развлечения и питание в кафе
- Тур возможно провести только для вашей компании (индивидуально, даты по согласованию). Стоимость аренды яхты целиком составляет 9890 долларов (до 8-ми гостей)
- Возможно проведение путешествия на яхте Beneteau Oceanis 43 (отличия в уюте внутри и палубной планировке). Стоимость тура составит 1289 долларов за человека
- Цена актуальна при полном наборе группы