Исследуйте живописные бухты Фетхие и близлежащее побережье на нашей яхте! За четыре чудесных дня вы увидите прекрасные живописные окрестности Турции, искупаетесь в бухтах с кристально-чистой морской водой и насладитесь завораживающими закатами.
Описание тураПрограмма тура Суббота. Фетхие — Демиркилер — Святой Николай Вы должны быть в порту Фетхие в назначенное время посадки. Как только каждый гость завершит посадку, лодка отправится из Фетхие. По пути будет остановка для купания и наслаждения панорамным видом на Долину бабочек и Олюдениз, которые являются самыми красивыми бухтами средиземноморского побережья. Позже лодка остановится в бухте Демиркилер и пойдет дальше к острову Святого Николая. Вы насладитесь закатом и видами с лучшей смотровой точки и проведете ночь на борту. Завтрак и ужин включены. Воскресенье. Калкан — Хейбелиада — Каш — Кекова Отправляемся на курорт Калкан, завтракаем и наслаждаемся потрясающим видом на Хейбелиаду. После завтрака едем в Каш, где вы сможете прогуляться по городу, насладиться парапланеризмом или дайвингом в качестве дополнительного опыта, по желанию. Позже отправимся из Каша в Кекову, чтобы переночевать и остановиться в бухте Сыджаксу. Ночуем на борту. Обед и ужин также включены. Понедельник. Сыджаксу — Симена — город Санкен — бухта Геккая — бухта Бурч После завтрака в бухте Сыджаксу отплываем посетить Симену, Учагиз и затонувший город. Обед будет подан в бухте Геккая. Вы насладитесь плаванием в заливе Геккая. Позже отплывем в бухту Бурч и переночуем на борту. Ужин также включен. Вторник. Демре После завтрака отправимся на нашу последнюю остановку в порт исторического города Миры — Демре. Завершение тура. Важные детали • На борту нет местного гида, предоставляющего информацию о достопримечательностях и местоположениях. Ваш круиз не является стандартной экскурсией с гидом.
- Распределение кают производится на месте.
- Дети до 6 лет не допускаются.
По субботам в 15:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фетхие
- Святой Николай
- Калкан
- Каш
- Кекова
- Бухта Сыджаксу
- Симена
- Учагиз
- Город Санкен
- Геккая
- Бухта Бурч
- Демре
Что включено
- Завтраки, обеды, ужины, указанные в описании
- Вода
- Сборы и налоги
Что не входит в цену
- Напитки на борту кроме воды
- Различные платные активности в остановочных пунктах
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Karagözler, Yat Limani, Nika Cruise, 48300 Fethiye
Завершение: Kaleüçağız Köyü Yolu, 07570 Demre/Antalya
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 15:00
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Фетхие
