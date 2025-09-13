Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Исследуйте живописные бухты Фетхие и близлежащее побережье на нашей яхте! За четыре чудесных дня вы увидите прекрасные живописные окрестности Турции, искупаетесь в бухтах с кристально-чистой морской водой и насладитесь завораживающими закатами.