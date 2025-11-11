Мы прогуляемся по атмосферным
Описание тура
Организационные детали
Аэропорты прилёта: Даламан или Анталья.
Связь стабильна на всём маршруте.
Перед стартом создаётся общий Telegram-чат с участниками, где предоставляются все инструкции, список необходимых вещей и логистика.
На борту запрещены энергоёмкие электроприборы (фены, утюги) — воспользоваться ими можно в маринах.
Программа тура по дням
Встреча, размещение на яхте, знакомство
В 19:00 встречаемся всей командой в марине города Фетхие. Познакомимся, обсудим маршрут, распределим каюты. Продукты уже куплены, лодка полностью укомплектована и готова к выходу в море. Первую ночь проведём либо в марине, либо, по желанию, на якоре у одного из ближайших островов.
Калкан
Сегодня направимся в сторону Калкана — города, где улочки напоминают тосканские деревушки, а атмосфера погружает в неспешный курортный ритм. Белоснежные дома с балконами, цветущие бугенвиллеи и уютные кафешки создают картину, будто мы оказались где-то в Италии. Погуляем по городу, пофотографируем и насладимся расслабленным отдыхом на побережье.
Кекова
В этот день наш путь лежит к Кекове — месту, которое вдохновит всех романтиков. Мы пройдём вдоль затопленного города — исторического объекта, образовавшегося после землетрясения во 2 веке до н. э., в результате которого часть древнего поселения ушла под воду. Сохранившиеся руины можно рассмотреть прямо с борта яхты.
Вечером заглянем в местный ресторанчик, чтобы отведать свежайшие рыбу и морепродукты.
Переход в Каш, отдых и развлечения по пути
После завтрака нам предстоит переход в Каш — самый продолжительный на всём маршруте. По пути будем останавливаться у живописных бухт, купаться в открытом море, греться на солнце, кататься на сапах и попивать игристое. Это день абсолютного расслабления и ярких морских фото.
Каш, каньон Саклыкент, Патара и Капуташ
Сегодня остаёмся в районе Каша. Этот город, укрытый горами и лесами, выделяется своей самобытной атмосферой и богатым античным наследием.
На автомобиле мы отправимся исследовать окрестности: побываем в каньоне Саклыкент, увидим развалины древней Патары и выйдем на один из самых живописных пляжей Турции — Капуташ. Завершим день проводами заката на берегу.
Бухта Бабочек и остров Святого Николая
В этот день выдвигаемся к острову Святого Николая (Гемилер). По маршруту пройдём мимо знаменитой бухты Бабочек. Встав на якорь, поднимемся на вершину острова, где сохранились руины древней крепости. Здесь, на высоте, будем встречать закат и любоваться бескрайними морскими просторами.
Обратный путь: Гёджек, Олюдениз и морские кайфушки
Сегодня направляемся обратно в сторону домашней марины. Гёджек — признанный центр яхтенной жизни Средиземноморья, где можно увидеть супер яхты, заглянуть в бутики морской моды и отведать блюда в стильных прибрежных ресторанах. Мы сможем посетить рыбный рынок, где играет музыка, а самая свежая рыба и морепродукты будут приготовлены прямо после улова.
По пути купаемся, загораем, делаем много красивых фото и вкусно обедаем на якоре недалеко от посёлка Олюдениз.
Освобождение яхты, завершение тура
До 9:00 состоится освобождение яхты. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€990
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 2-местной каюте
- Услуги сертифицированного шкипера (капитан, гид, повар в одном лице)
- Постельное бельё
- Финальная уборка
- Страхование яхты
- Сапборды, набор для снорклинга, квадрокоптер
- Обучение базовым навыкам яхтинга
Что не входит в цену
- Авиаперелёт и трансфер до порта
- Ужины в ресторанах - €15-40 за ужин
- Судовая касса - около €200 с человека (питание, топливо, стоянки, напитки, лёгкий алкоголь)
- Входные билеты в музеи - €10-25
- 1-местное размещение - €650