Яхтенный круиз вдоль побережья: от Фетхие и обратно через Калкан, Каш и Гёджек

Отдохнуть на лучших пляжах страны, погулять по уютным городкам и поплавать на сапах в открытом море
Яхт-тур идеально подойдёт как самостоятельным путешественникам, так и парам, и компаниям друзей, мечтающим о ярких эмоциях. Вас ждёт целая коллекция открытий на пути вдоль живописной Ликийской тропы.

Мы прогуляемся по атмосферным
улочкам Калкана, напоминающим сицилийские кварталы, исследуем затонувший город Кекова и достопримечательности в окрестностях города Каш: пляж Капуташ, каньон Саклыкент и развалины древней Патары.

Мы будем купаться в уединённых бухтах, а на острове Святого Николая встретим невероятно красивый закат.

Для вас мы продумали увлекательные развлечения: сапбординг, снорклинг, лёгкий треккинг и рыбалку для желающих. В сезон улов здесь очень разнообразен: от тунца до морских ежей.

Капитан позаботится о вкусном питании на борту, а на берегу вы сможете заглянуть в уютные ресторанчики, где подают сибас, приготовленный на гриле, и местные вина. Дополнят атмосферу идеальный музыкальный плейлист и хороший юмор шкипера.

Ближайшие даты:
2
мая9
мая16
мая23
мая30
мая6
июн27
июн
Время начала: 19:00

Описание тура

Организационные детали

Аэропорты прилёта: Даламан или Анталья.
Связь стабильна на всём маршруте.
Перед стартом создаётся общий Telegram-чат с участниками, где предоставляются все инструкции, список необходимых вещей и логистика.
На борту запрещены энергоёмкие электроприборы (фены, утюги) — воспользоваться ими можно в маринах.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение на яхте, знакомство

В 19:00 встречаемся всей командой в марине города Фетхие. Познакомимся, обсудим маршрут, распределим каюты. Продукты уже куплены, лодка полностью укомплектована и готова к выходу в море. Первую ночь проведём либо в марине, либо, по желанию, на якоре у одного из ближайших островов.

Встреча, размещение на яхте, знакомство
2 день

Калкан

Сегодня направимся в сторону Калкана — города, где улочки напоминают тосканские деревушки, а атмосфера погружает в неспешный курортный ритм. Белоснежные дома с балконами, цветущие бугенвиллеи и уютные кафешки создают картину, будто мы оказались где-то в Италии. Погуляем по городу, пофотографируем и насладимся расслабленным отдыхом на побережье.

Калкан
3 день

Кекова

В этот день наш путь лежит к Кекове — месту, которое вдохновит всех романтиков. Мы пройдём вдоль затопленного города — исторического объекта, образовавшегося после землетрясения во 2 веке до н. э., в результате которого часть древнего поселения ушла под воду. Сохранившиеся руины можно рассмотреть прямо с борта яхты.

Вечером заглянем в местный ресторанчик, чтобы отведать свежайшие рыбу и морепродукты.

Кекова
4 день

Переход в Каш, отдых и развлечения по пути

После завтрака нам предстоит переход в Каш — самый продолжительный на всём маршруте. По пути будем останавливаться у живописных бухт, купаться в открытом море, греться на солнце, кататься на сапах и попивать игристое. Это день абсолютного расслабления и ярких морских фото.

Переход в Каш, отдых и развлечения по пути
5 день

Каш, каньон Саклыкент, Патара и Капуташ

Сегодня остаёмся в районе Каша. Этот город, укрытый горами и лесами, выделяется своей самобытной атмосферой и богатым античным наследием.

На автомобиле мы отправимся исследовать окрестности: побываем в каньоне Саклыкент, увидим развалины древней Патары и выйдем на один из самых живописных пляжей Турции — Капуташ. Завершим день проводами заката на берегу.

Каш, каньон Саклыкент, Патара и Капуташ
6 день

Бухта Бабочек и остров Святого Николая

В этот день выдвигаемся к острову Святого Николая (Гемилер). По маршруту пройдём мимо знаменитой бухты Бабочек. Встав на якорь, поднимемся на вершину острова, где сохранились руины древней крепости. Здесь, на высоте, будем встречать закат и любоваться бескрайними морскими просторами.

Бухта Бабочек и остров Святого Николая
7 день

Обратный путь: Гёджек, Олюдениз и морские кайфушки

Сегодня направляемся обратно в сторону домашней марины. Гёджек — признанный центр яхтенной жизни Средиземноморья, где можно увидеть супер яхты, заглянуть в бутики морской моды и отведать блюда в стильных прибрежных ресторанах. Мы сможем посетить рыбный рынок, где играет музыка, а самая свежая рыба и морепродукты будут приготовлены прямо после улова.

По пути купаемся, загораем, делаем много красивых фото и вкусно обедаем на якоре недалеко от посёлка Олюдениз.

Обратный путь: Гёджек, Олюдениз и морские кайфушки
8 день

Освобождение яхты, завершение тура

До 9:00 состоится освобождение яхты. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€990
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2-местной каюте
  • Услуги сертифицированного шкипера (капитан, гид, повар в одном лице)
  • Постельное бельё
  • Финальная уборка
  • Страхование яхты
  • Сапборды, набор для снорклинга, квадрокоптер
  • Обучение базовым навыкам яхтинга
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт и трансфер до порта
  • Ужины в ресторанах - €15-40 за ужин
  • Судовая касса - около €200 с человека (питание, топливо, стоянки, напитки, лёгкий алкоголь)
  • Входные билеты в музеи - €10-25
  • 1-местное размещение - €650
Где начинаем и завершаем?
Начало: Марина Фетхие, 19:00
Завершение: Марина Фетхие, 9:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — Организатор в Фетхие
С детства обожаю парусный спорт. Хорошо знаю особенности акватории Средиземного моря. Обошел Белое, Баренцево, Балтийское моря. Мои ключевые ценности: постоянное развитие и движение вперед, приключения и активности. Помимо яхты катаюсь на кайте, занимаюсь фридайвингом, подводной охотой и пишу музыку. Моя миссия — реализовать для вас самое яркое путешествие мечты на яхте.
Задать вопрос

