В этот день наш путь лежит к Кекове — месту, которое вдохновит всех романтиков. Мы пройдём вдоль затопленного города — исторического объекта, образовавшегося после землетрясения во 2 веке до н. э., в результате которого часть древнего поселения ушла под воду. Сохранившиеся руины можно рассмотреть прямо с борта яхты.

Вечером заглянем в местный ресторанчик, чтобы отведать свежайшие рыбу и морепродукты.