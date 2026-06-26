Описание экскурсии

10:00 — трансфер. Заберём вас из мест проживания в Финике. Время выезда зависит от конкретного адреса

Техническая остановка. Небольшой перерыв в дороге — около 15 минут

12:00 — панорамная остановка. Фотопауза с захватывающим видом на город Каш, 15 минут

Древний ликийский саркофаг. Короткая остановка у исторического памятника — величественного саркофага, сохранившегося с античных времён

Свободное время в Каше (1 ч). Вы прогуляетесь по живописным улочкам, посмотрите сувениры или просто насладитесь атмосферой.

Прогулка на яхте (1 ч 45 мин). Почти два часа морской прогулки вдоль побережья Каша на деревянной яхте. Включает обед на борту и остановку для купания.

15:00 — пляж Капуташ (1,5 ч). Остановка на одном из красивейших пляжей Турции. Время на отдых и купание

17:00–17:30 — отправление в Финике

18:30–19:00 — прибытие в Финике

Вы узнаете:

почему порт называли Антифеллос и как он стал пристанищем для пиратов

зачем в древности строили «дома мёртвых» на скалах и почему они были выше домов живых

как Каш превратился из рыбацкой деревни в модный курорт, сохранив аутентичность

почему деревянные яхты стали символом побережья

как местные рыбаки предсказывают погоду по облакам и волнам

какие приметы до сих пор соблюдают капитаны

как сформировался уникальный каньон с водопадом прямо в море

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Трансфера из отелей нет. Встреча на главной дороге

От центра Финике до Каш 80 км (около 2 часов с остановками)

С вами будет один из гидов-историков нашей команды

Транспорт зависит от количества путешественников

Программа может меняться в зависимости от погодных или организационных условий — решение принимает гид на месте

Включён один шопинг-заезд

Что входит в стоимость

Сопровождение русскоговорящего гида

Страховой полис на время экскурсии

Обед на яхте (барбекю: рыба или курица, салаты, закуски)

Вода, чай, печенье, сезонные фрукты на яхте

Вход на пляж Капуташ

Дополнительно оплачивается (по желанию)