Вас ждут морская прогулка на деревянной яхте, знакомство с историей ликийского саркофага и отдых на живописном пляже Капуташ.
Описание экскурсии
10:00 — трансфер. Заберём вас из мест проживания в Финике. Время выезда зависит от конкретного адреса
Техническая остановка. Небольшой перерыв в дороге — около 15 минут
12:00 — панорамная остановка. Фотопауза с захватывающим видом на город Каш, 15 минут
Древний ликийский саркофаг. Короткая остановка у исторического памятника — величественного саркофага, сохранившегося с античных времён
Свободное время в Каше (1 ч). Вы прогуляетесь по живописным улочкам, посмотрите сувениры или просто насладитесь атмосферой.
Прогулка на яхте (1 ч 45 мин). Почти два часа морской прогулки вдоль побережья Каша на деревянной яхте. Включает обед на борту и остановку для купания.
15:00 — пляж Капуташ (1,5 ч). Остановка на одном из красивейших пляжей Турции. Время на отдых и купание
17:00–17:30 — отправление в Финике
18:30–19:00 — прибытие в Финике
Вы узнаете:
- почему порт называли Антифеллос и как он стал пристанищем для пиратов
- зачем в древности строили «дома мёртвых» на скалах и почему они были выше домов живых
- как Каш превратился из рыбацкой деревни в модный курорт, сохранив аутентичность
- почему деревянные яхты стали символом побережья
- как местные рыбаки предсказывают погоду по облакам и волнам
- какие приметы до сих пор соблюдают капитаны
- как сформировался уникальный каньон с водопадом прямо в море
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Трансфера из отелей нет. Встреча на главной дороге
- От центра Финике до Каш 80 км (около 2 часов с остановками)
- С вами будет один из гидов-историков нашей команды
- Транспорт зависит от количества путешественников
- Программа может меняться в зависимости от погодных или организационных условий — решение принимает гид на месте
- Включён один шопинг-заезд
Что входит в стоимость
- Сопровождение русскоговорящего гида
- Страховой полис на время экскурсии
- Обед на яхте (барбекю: рыба или курица, салаты, закуски)
- Вода, чай, печенье, сезонные фрукты на яхте
- Вход на пляж Капуташ
Дополнительно оплачивается (по желанию)
- Личные расходы, напитки
- Завтрак (можете взять с собой ланч-бокс из отеля)
- Лежаки и матрасы на пляже Капуташ (по €3 каждый)
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|От 8 лет и старше
|€61
|От 4 до 7 лет
|€45
|До 3 лет (с посадочным местом)
|€15