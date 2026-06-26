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Каш и лазурный Капуташ из Финике - с гидом, яхтой и обедом

Побывать в уютном старинном городе, прокатиться на яхте и отдохнуть на пляже
Побережье в районе Каша сочетает уют, роскошь и природную красоту.

Вас ждут морская прогулка на деревянной яхте, знакомство с историей ликийского саркофага и отдых на живописном пляже Капуташ.
Каш и лазурный Капуташ из Финике - с гидом, яхтой и обедом
Каш и лазурный Капуташ из Финике - с гидом, яхтой и обедом
Каш и лазурный Капуташ из Финике - с гидом, яхтой и обедом

Описание экскурсии

10:00 — трансфер. Заберём вас из мест проживания в Финике. Время выезда зависит от конкретного адреса
Техническая остановка. Небольшой перерыв в дороге — около 15 минут
12:00 — панорамная остановка. Фотопауза с захватывающим видом на город Каш, 15 минут
Древний ликийский саркофаг. Короткая остановка у исторического памятника — величественного саркофага, сохранившегося с античных времён
Свободное время в Каше (1 ч). Вы прогуляетесь по живописным улочкам, посмотрите сувениры или просто насладитесь атмосферой.
Прогулка на яхте (1 ч 45 мин). Почти два часа морской прогулки вдоль побережья Каша на деревянной яхте. Включает обед на борту и остановку для купания.
15:00 — пляж Капуташ (1,5 ч). Остановка на одном из красивейших пляжей Турции. Время на отдых и купание

17:00–17:30 — отправление в Финике

18:30–19:00 — прибытие в Финике

Вы узнаете:

  • почему порт называли Антифеллос и как он стал пристанищем для пиратов
  • зачем в древности строили «дома мёртвых» на скалах и почему они были выше домов живых
  • как Каш превратился из рыбацкой деревни в модный курорт, сохранив аутентичность
  • почему деревянные яхты стали символом побережья
  • как местные рыбаки предсказывают погоду по облакам и волнам
  • какие приметы до сих пор соблюдают капитаны
  • как сформировался уникальный каньон с водопадом прямо в море

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Трансфера из отелей нет. Встреча на главной дороге
  • От центра Финике до Каш 80 км (около 2 часов с остановками)
  • С вами будет один из гидов-историков нашей команды
  • Транспорт зависит от количества путешественников
  • Программа может меняться в зависимости от погодных или организационных условий — решение принимает гид на месте
  • Включён один шопинг-заезд

Что входит в стоимость

  • Сопровождение русскоговорящего гида
  • Страховой полис на время экскурсии
  • Обед на яхте (барбекю: рыба или курица, салаты, закуски)
  • Вода, чай, печенье, сезонные фрукты на яхте
  • Вход на пляж Капуташ

Дополнительно оплачивается (по желанию)

  • Личные расходы, напитки
  • Завтрак (можете взять с собой ланч-бокс из отеля)
  • Лежаки и матрасы на пляже Капуташ (по €3 каждый)

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
От 8 лет и старше€61
От 4 до 7 лет€45
До 3 лет (с посадочным местом)€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Главная дорога
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 54 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Финике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 12750 туристов
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
€61 за человека