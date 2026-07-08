Мы объединили на одном маршруте знакомство со старинным прибрежным городом и отдых у бирюзового моря.
Вы прогуляетесь по уютным улочкам камерного Каша, который из-за атмосферы и архитектуры называют турецкой Грецией. А затем отправитесь к одному из самых фотогеничных пляжей страны — Капуташу.
Вы прогуляетесь по уютным улочкам камерного Каша, который из-за атмосферы и архитектуры называют турецкой Грецией. А затем отправитесь к одному из самых фотогеничных пляжей страны — Капуташу.
Описание экскурсии
Около 10:00 — Встреча с трансфером, который идет из региона Кемер (на главной дороге Финике)
12:00 — панорамная остановка с видом на Каш и острова (15 мин).
12:30 — свободное время в Каше (около 2,5 часов). Вы увидите античный театр Антифеллос, ликийский саркофаг 4 века до н. э., гавань и набережную с яхтами. А ещё пройдёте по улочкам Старого города с кафе и домами, увитыми бугенвиллеей.
15:00 — отдых на пляже Капуташ (около 1,5 часов). Чтобы попасть к нему, нужно спуститься по лестнице в 187 ступеней. На пляже есть туалеты, душ, кафе и шезлонги. Вход в море резкий, почти сразу становится глубоко — будьте внимательны с детьми.
17:00–17:30 — выезд в сторону Кемера (техническая остановка по дороге).
18:30–19:00 — возвращение в Финике
В поездке вы:
- увидите, как ликийский саркофаг соседствует с кофейнями и узнаете, почему горожане уже тысячи лет не решаются его перенести
- исследуете древний театр, высеченный в склоне холма, и поймёте, как римляне догадались развернуть его лицом к морю
- узнаете, как портовый город сохранил свой античный ритм жизни. До сих пор здесь главный транспорт — лодка
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Трансфера из отелей нет. Встреча на главной дороге
- От центра Финике до Каш 80 км (около 2 часов с остановками)
- Транспорт: до 19 посадочных мест — Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter), от 20 до 32 — Anadolu Isuzu Novo, Otokar Sultan (Navigo), Temsa Prestij), от 40 до 46 — Mercedes-Benz Travego, MAN Lion’s Coach, Temsa Safari
- В экскурсию включён один шопинг-заезд (центр оникса и султанита)
- Последовательность локаций может меняться в зависимости от погоды и других факторов — решение принимает сопровождающий на месте
- С вами будет один из русскоговорящих сопровождающих из нашей команды (не гид-историк)
В стоимость включено
- входной билет на пляж Капуташ
- сопровождение русскоговорящего куратора группы (не гида историка)
- страховой полис на время экскурсии
Что не входит в стоимость
- напитки, личные расходы
- завтрак (возьмите с собой ланч-бокс при необходимости)
- обед (можно приобрести на месте, по желанию) — $10 (по желанию)
- лежаки и шезлонги на пляже Капуташ — по €3 каждый (по желанию)
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|До 3 лет
|€15
|От 8 лет и старше
|€34
|От 4 до 7 лет
|€29
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На главной дороге Финике
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 54 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Финике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 12879 туристов
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
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Начало: Главная дорога
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июл в 10:00
€61 за человека
€34 за человека