Увидеть главные достопримечательности и зайти в бывшую больницу для душевнобольных
Кайсери — древнейший город Турции с уютными улочками и историческими постройками.
Вы прогуляетесь по центру, рассмотрите тысячелетние строения и обнаружите следы нескольких цивилизаций.
Я расскажу, почему в городе с христианской церковью почти нет христиан и за что турки так уважают Ататюрка.
Вы прогуляетесь по центру, рассмотрите тысячелетние строения и обнаружите следы нескольких цивилизаций.
Я расскажу, почему в городе с христианской церковью почти нет христиан и за что турки так уважают Ататюрка.
Ближайшие даты:
30
мар
мар
31
мар
мар
1
апр
апр
2
апр
апр
3
апр
апр
4
апр
апр
5
апр
апр
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
- Первая точка нашей прогулки — христианская церковь Девы Марии 19 века в самом центре города. Я расскажу, когда здесь жили христиане и почему сейчас их почти не осталось.
- Затем вы прогуляетесь по турецкому базару и увидите, чем живёт город сегодня. Узнаете, какие блюда и деликатесы делают в Кайсери лучше всего.
- Пройдёте в Цитадель — самое сердце крепостных стен. Крепость была построена в 4 веке и хорошо сохранилась до наших дней.
- На выходе из крепости — современная центральная площадь с памятником Ататюрку. Я расскажу, почему Ататюрк — самый уважаемый человек в Турции.
- Увидите строения 12 века — остатки сельджукского города: мечеть, хаммам, медресе, больницу для душевнобольных. В больнице сейчас находится музей — вы посетите его и узнаете, какие методы лечения там применялись.
- Побываете в колоритном квартале, где можно сделать атмосферные фото среди домов в османском стиле. А ещё увидите лицей, который окончили два президента Турции.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в музей — 15 лир/чел., дети до 6 лет бесплатно.
- По запросу я организую трансфер от вашего отеля до центра города. Детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в центре Кайсери
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Кайсери
Я Ольга, живу в Кайсери 9 лет. Провожу экскурсии в Кайсери и Каппадокии. Имею официальную лицензию гида. На экскурсиях рассказываю об истории этих мест, традициях, обычаях и культуре местных жителей.Задать вопрос