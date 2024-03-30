Кайсери — древнейший город Турции с уютными улочками и историческими постройками.



Вы прогуляетесь по центру, рассмотрите тысячелетние строения и обнаружите следы нескольких цивилизаций.



Я расскажу, почему в городе с христианской церковью почти нет христиан и за что турки так уважают Ататюрка.