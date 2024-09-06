Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Вас ждут крутые отели, трекинг без рюкзаков, огненные виды и насыщенная программа!

Ликийская тропа — это пеший маршрут длиной 540 километров вдоль средиземноморского побережья Турции, мы же с вами захватим самый живописный участок тропы от Олюдениза до Каша.

Практически вся тропа проходит вдоль побережья, где вас ждут закаты в море, разбивающиеся о камни волны, скалистые берега, закрытые бухты, песчаный пляж Патара, параглайдинг (при желании) и многое другое.

Тур подойдет для новичков, так как тропа комфортная, идем налегке, без снаряжения, переходы небольшие (3-13 км в день), без жестких погодных условий, но стоит учитывать, что на нашем пути будут спуски и подъемы, поэтому готовимся к активному отдыху!

Я предлагаю прожить вам маленькую жизнь в путешествии, полную новых эмоций и ярких ощущений! Побыть наедине с собой и природой, без связи и интернета.

Это время вы запомните надолго - обещаю;)