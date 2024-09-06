Описание тура
Вас ждут крутые отели, трекинг без рюкзаков, огненные виды и насыщенная программа!
Ликийская тропа — это пеший маршрут длиной 540 километров вдоль средиземноморского побережья Турции, мы же с вами захватим самый живописный участок тропы от Олюдениза до Каша.
Практически вся тропа проходит вдоль побережья, где вас ждут закаты в море, разбивающиеся о камни волны, скалистые берега, закрытые бухты, песчаный пляж Патара, параглайдинг (при желании) и многое другое.
Тур подойдет для новичков, так как тропа комфортная, идем налегке, без снаряжения, переходы небольшие (3-13 км в день), без жестких погодных условий, но стоит учитывать, что на нашем пути будут спуски и подъемы, поэтому готовимся к активному отдыху!
Я предлагаю прожить вам маленькую жизнь в путешествии, полную новых эмоций и ярких ощущений! Побыть наедине с собой и природой, без связи и интернета.
Это время вы запомните надолго - обещаю;)
Ночевки в отелях;
Завтраки и перекусы;
Прогулка по самой живописной части Ликийской тропы;
Группа активных и интересных людей;
Прогулка на смотровые площадки;
Европейские города Каш, Фетхие, Олюдениз;
Пляж Парадайз (по настоящему райский);
Купание в море;
Яркое и звездное небо;
Фрукты прямо на деревьях.
Бесчисленное количество фотографий и впечатлений!
Программа тура по дням
Встреча
Сбор в Фетхие (обязательно подскажем как добраться из любой точки Турции-это не трудно).
В этот день будет возможность совершить полет на параплане с горы Бабадаг (оплачивается дополнительно).
Заселение с 14:00 в отель около набережной Средиземного моря (City Life Demir).
На 20:00-21:00 запланирован организационный сбор.
Выход на Ликийскую тропу
Утром завтракаем при отеле и мчим до арки на трансфере - к старту Ликийской тропы.
В первый день мы пройдем порядка 13-15и километров вдоль побережья. Нам будут открываться живописные виды на гору Баба Даг и на бухту Олюдениз.
На ночевку мы остановимся в отеле с видом на бухту Бабочек.
При отеле есть замечательный ресторанчик, там мы и отужинаем.
Деревня Кабак
После завтрака при отеле мы продолжим наш трекинг. Сегодня мы пройдем до поселка Кабак. Расстояние 10 километров. Путь наш проходит вдоль скалистых берегов с бирюзовой водой и бомбовых видов. Ночевка будет в отеле с бассейном и баром, который расположен на берегу моря.
Пляж Парадайз
Завтракаем и отправляемся в радиальный выход.
С поселка Кабак мы доберемся до пляжа Парадайз.
Общее расстояние 3,5 километра.
Пляж хорош тем, что к нему нет доступа машинам, только ножками и только через горы.
Искупаемся, перекусим и отправимся обратно в Кабак по морю на лодке (при наличии хорошей погоды).
Ночевка все в том же отеле в поселке Кабак.
Город Каш
Утром мы завтракаем и на трансфере отправляемся в город Каш. Заселяемся в отель, переодеваемся и идем на смотровую площадку высоко в горах - это тропа, часть Ликийской тропы. Здесь мы и зафиналим наш трекинг. После перекуса и отдыха отправимся к Ликийским гробницам и амфитеатру, если повезет, то встретим там закат.
Отъезд
Ну что ж, пришло время прощаться!
Сегодня у нас день отъезда. До 12:00 мы выселяемся из отеля. Подскажем как бюджетно добраться до любого аэропорта Турции, либо, вы можете продлить себе отпуск, оставшись в городе Каш.
Аупу
упуп
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Фетхие - Начало Ликийской тропы, Кабак - Каш
- Трансфер багажа в каждый отель
- Отель в городе Фетхие (2х, 3х местное размещение)
- Отель в городе Каш (2х местное размещение)
- Отель с бассейном и баром в поселке Кабак (2х местное размещение)
- Видовой отель в поселке Фаралья (2х местное размещение)
- Завтраки при отеле + перекусы
- Сопровождение гида 24/7
- Аптечка
- Консультация перед походом и помощь в подготовке
Что не входит в цену
- Авиаперелет до Антальи/Даламан
- Проезд к точке старта (Фетхие) и от точки финиша (Каш)
- Ужины
Визы
Виза не требуется