Мои заказы

Ликийская тропа с отличными отелями и активностями

Вас ждут отличные отели и трекинг без рюкзаков
Ликийская тропа с отличными отелями и активностямиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Ликийская тропа с отличными отелями и активностямиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Ликийская тропа с отличными отелями и активностямиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Вас ждут крутые отели, трекинг без рюкзаков, огненные виды и насыщенная программа!

Ликийская тропа — это пеший маршрут длиной 540 километров вдоль средиземноморского побережья Турции, мы же с вами захватим самый живописный участок тропы от Олюдениза до Каша.

Практически вся тропа проходит вдоль побережья, где вас ждут закаты в море, разбивающиеся о камни волны, скалистые берега, закрытые бухты, песчаный пляж Патара, параглайдинг (при желании) и многое другое.

Тур подойдет для новичков, так как тропа комфортная, идем налегке, без снаряжения, переходы небольшие (3-13 км в день), без жестких погодных условий, но стоит учитывать, что на нашем пути будут спуски и подъемы, поэтому готовимся к активному отдыху!

Я предлагаю прожить вам маленькую жизнь в путешествии, полную новых эмоций и ярких ощущений! Побыть наедине с собой и природой, без связи и интернета.

Это время вы запомните надолго - обещаю;)

  • Ночевки в отелях;

  • Завтраки и перекусы;

  • Прогулка по самой живописной части Ликийской тропы;

  • Группа активных и интересных людей;

  • Прогулка на смотровые площадки;

  • Европейские города Каш, Фетхие, Олюдениз;

  • Пляж Парадайз (по настоящему райский);

  • Купание в море;

  • Яркое и звездное небо;

  • Фрукты прямо на деревьях.

  • Бесчисленное количество фотографий и впечатлений!

Программа тура по дням

1 день

Встреча

Сбор в Фетхие (обязательно подскажем как добраться из любой точки Турции-это не трудно).

В этот день будет возможность совершить полет на параплане с горы Бабадаг (оплачивается дополнительно).

Заселение с 14:00 в отель около набережной Средиземного моря (City Life Demir).

На 20:00-21:00 запланирован организационный сбор.

ВстречаВстреча
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Выход на Ликийскую тропу

Утром завтракаем при отеле и мчим до арки на трансфере - к старту Ликийской тропы.

В первый день мы пройдем порядка 13-15и километров вдоль побережья. Нам будут открываться живописные виды на гору Баба Даг и на бухту Олюдениз.

На ночевку мы остановимся в отеле с видом на бухту Бабочек.

При отеле есть замечательный ресторанчик, там мы и отужинаем.

Выход на Ликийскую тропуВыход на Ликийскую тропу
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Деревня Кабак

После завтрака при отеле мы продолжим наш трекинг. Сегодня мы пройдем до поселка Кабак. Расстояние 10 километров. Путь наш проходит вдоль скалистых берегов с бирюзовой водой и бомбовых видов. Ночевка будет в отеле с бассейном и баром, который расположен на берегу моря.

Деревня КабакДеревня Кабак
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Пляж Парадайз

Завтракаем и отправляемся в радиальный выход.

С поселка Кабак мы доберемся до пляжа Парадайз.

Общее расстояние 3,5 километра.

Пляж хорош тем, что к нему нет доступа машинам, только ножками и только через горы.

Искупаемся, перекусим и отправимся обратно в Кабак по морю на лодке (при наличии хорошей погоды).

Ночевка все в том же отеле в поселке Кабак.

Пляж ПарадайзПляж Парадайз
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Город Каш

Утром мы завтракаем и на трансфере отправляемся в город Каш. Заселяемся в отель, переодеваемся и идем на смотровую площадку высоко в горах - это тропа, часть Ликийской тропы. Здесь мы и зафиналим наш трекинг. После перекуса и отдыха отправимся к Ликийским гробницам и амфитеатру, если повезет, то встретим там закат.

Город КашГород Каш
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Отъезд

Ну что ж, пришло время прощаться!

Сегодня у нас день отъезда. До 12:00 мы выселяемся из отеля. Подскажем как бюджетно добраться до любого аэропорта Турции, либо, вы можете продлить себе отпуск, оставшись в городе Каш.

Отъезд
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Аупу

упуп

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Фетхие - Начало Ликийской тропы, Кабак - Каш
  • Трансфер багажа в каждый отель
  • Отель в городе Фетхие (2х, 3х местное размещение)
  • Отель в городе Каш (2х местное размещение)
  • Отель с бассейном и баром в поселке Кабак (2х местное размещение)
  • Видовой отель в поселке Фаралья (2х местное размещение)
  • Завтраки при отеле + перекусы
  • Сопровождение гида 24/7
  • Аптечка
  • Консультация перед походом и помощь в подготовке
Что не входит в цену
  • Авиаперелет до Антальи/Даламан
  • Проезд к точке старта (Фетхие) и от точки финиша (Каш)
  • Ужины
Визы

Виза не требуется

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анастасия
Анастасия — Тревел-эксперт
Меня зовут Анастасия и у меня уже более 5и лет опыта путешествий. Организовывать коммерческие туры стала порядка 3х лет назад. География туров - Турция, Бали, Россия - Адыгея, Алтай, Кавказ, Урал,
читать дальше

Байкал, Крым. Мои маршруты устроены так, что все спланировано и насыщено, я лично езжу на разведку и выбираю самые крутые локации. Мои путешествия для людей, кто любит комфорт, но при этом желает активно провести отпуск.

Тур входит в следующие категории Каша

На нашем сайте есть и другие авторские туры в Каше
Все туры из Каша