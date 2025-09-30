Турецкая Ривьера с душой Санторини (7 дней)
Комбо из турецких удовольствий и релакса в одной поездке с лучшими локациями, яхтой и пляжами
«Природа Турции поражает: сосны перемешиваются с пальмами, а скалы можно спутать с античными развалинами, погруженными в воду»
5 окт в 10:00
30 сен в 10:00
от 128 136 ₽ за человека
-
6%
Юг Турции: 6 лучших локаций за 6 дней! Море, яхта, пляжи
Путешествие по самым живописным уголкам южной Турции, где каждый день - открытка, а каждый вид - вдохновение
«Настоящий уголок нетронутой природы и античной истории»
11 ноя в 10:00
6 ноя в 10:00
от 90 682 ₽
96 470 ₽ за человека
-
6%
Ликийская тропа: Восток
Ходить много километров по красивым местам, без рюкзаков, с комфортными условиями проживания - идеально
«Каждый день разные пейзажи: многочисленные бухты, дикие пляжи, оливковые рощи, гранатовые и апельсиновые сады, белоснежный маяк, руины древних городов времён Римской и Греческой эпох»
11 апр в 10:00
25 апр в 10:00
от 94 800 ₽ за человека
-
10%
Девичник в стиле Pinterest по Турецкой Ривьере
Путешествие, в котором ты не обязана быть никем
«Заселяемся в настоящие природные эко бунгало класса люкс»
28 мая в 10:00
от 103 345 ₽
114 828 ₽ за человека
-
3%
Ликийская тропа с отличными отелями и активностями
Вас ждут отличные отели и трекинг без рюкзаков
«Побыть наедине с собой и природой, без связи и интернета»
20 апр в 10:00
от 85 360 ₽
88 000 ₽ за человека
